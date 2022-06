Die Black Stars stemmen sich gegen den Abstieg

Fussball Noch gibt es für die Black Stars zwei Spiele für die Rettung, doch Peter Faé sagt: «Es gibt Schlimmeres, als abzusteigen» Der FC Black Stars steht vor dem letzten Heimspiel der Saison in der Abstiegsrunde gegen den FC Sion U21 als Vorletzter unter Siegzwang. Sportchef Peter Faé ist vor den kapitalen Spielen bemüht, Ruhe reinzubringen. Alan Heckel Jetzt kommentieren 03.06.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Faé ist guter Dinge, dass seine Black Stars den drohenden Abstieg noch verhindern. bz

Mit Whatsapp-Nachrichten wurden Anfang Woche die Junioren und ihre Eltern, Aktiven sowie Mitglieder des FC Black Stars auf den Match am Samstagnachmittag aufmerksam gemacht. Es geht um sehr viel für die erste Mannschaft des Vereins, denn nur bei einem Sieg gegen die U21 des FC Sion im vorletzten Spiel der Abstiegsrunde würde man den Klassenerhalt weiterhin in den eigenen Füssen haben.

Weil aber in diesen Wochen auf dem Buschweilerhof ein neuer Kunstrasen verlegt wird, werden die Sterne keinen echten Heimvorteil haben. «Auf die Blägg-Matte wären bestimmt über 500 Leute gekommen», ist sich Peter Faé sicher und hofft, dass sich wenigstens zwischen 200 und 300 Zuschauer um 16 Uhr auch auf der Schützenmatte (Gratiseintritt) einfinden. «Wir brauchen die Unterstützung von allen», sagt Faé.

Alles anzeigen

Der Sportchef ist ein Mann der klaren Worte, doch er weiss, dass momentan nicht der Zeitpunkt ist, um Staub aufzuwirbeln. Zwar steht Faé weiterhin zu seiner nach der Vorrunde getätigten Aussage, dass man mit diesem Kader unter die ersten Sechs stehen müsste, «doch momentan gehen die Dinger einfach nicht rein».

Der angesprochene Moment dauert allerdings schon ziemlich lange. In diesem Jahr erzielten die Sterne in 16 Partien lediglich sieben Tore und siegten nur einmal. Der Fall in die Abstiegsrunde kam also mit Ansage, wobei die Modusänderung für die Black Stars zum dümmsten Zeitpunkt kam.

«Wer hat sich so einen Seich ausgedacht?»,

entfährt es Faé, welcher der Ansicht ist, dass nach 30 Runden der Erste auf- und die beiden Letzten absteigen sollten. «Alles andere braucht doch kein Mensch.»

Eine echte Erklärung für die sportliche Talfahrt hat «Mister Blägg», wie Peter Faé von vielen bezeichnet wird, nicht. «Es ist ja nicht so, dass es die Spieler nicht versuchen würden. Sie trainieren ja nicht viermal in der Woche und laufen 13 Kilometer pro Match, um dann absichtlich am Tor vorbeizuschiessen.»

Der Trainer ist nicht das Problem

Auch Trainer Branko Bakovic sei nicht das Problem. «Es wäre zu einfach, ihm die Schuld zu geben. Doch er unternimmt wirklich alles, damit wir da unten rauskommen und die Mannschaft steht geschlossen hinter ihm.» Um den Turnaround endlich zu schaffen, stand in den letzten Tagen besonders intensives Schuss- und Kopfballtraining auf dem Programm.

Trotz der unangenehmen Tabellensituation ist die Stimmung beim Zweitletzten gut, der Trainingsbesuch ebenfalls, es herrscht Ruhe. Das soll der Trumpf der Basler in den letzten beiden Runden sein. Denn während der Walliser Nachwuchs bereits als Absteiger feststeht (Faé: «Das muss Christian Constantin mächtig wurmen»), geht es bei Konkurrent YF Juventus offenbar drunter und drüber.

Ein Arschtritt sorgt für Furore

Der erst Ende März verpflichtete Trainer Jérôme Oswald hat sich offenbar mit einem Teil der Mannschaft verkracht. «Nach dem 1:1-Unentschieden gegen uns am letzten Samstag hat er einem Spieler in den Hintern getreten, die haben ein Riesentheater», weiss Peter Faé und ergänzt: «Das alles hat uns nicht zu kümmern.»

Geht es nach dem Sportchef, wird sich selbst im Falle einer Relegation in die 1. Liga an der Ruhe im Verein nichts ändern: «Es gibt Schlimmeres, als aus der Promotion League abzusteigen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen