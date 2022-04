Das 2:2 in St. Gallen hinterlässt zwiespältige Gefühle beim FCB

Super League Zwiespältige Gefühlswelten nach dem 2:2 zwischen St. Gallen und dem FC Basel Ein für hiesige Verhältnisse über weite Strecken atemberaubendes Spiel endet für den FCB bei der Mannschaft der Stunde mit einem weiteren Unentschieden, das nach dem Fehltritt des FC Zürich jedoch nicht reicht, um irgendwelche Hoffnungen anzufachen. Christoph Kieslich, St. Gallen 10.04.2022, 21.40 Uhr

Einer von Nasser Djigas unschönen Momenten: Jeremy Guillemenot trifft zum 2:1, Heinz Lindner kann es nicht verhindern. Keystone

Neun Endspiele hat Guillermo Abascal vor einer Woche für seine Mannschaft im letzten Saisonquartal ausgerufen. Was man halt als Trainer so sagt, wenn man in einer Zwischenwelt hinter Platz 1 und vor Platz 3 schwebt. Das erste Endspiel endete so, wie Endspiele nie ausgehen: 2:2-Unentschieden gegen die Berner Young Boys, die das 2:2 zur Referenzgrösse ihres sportlichen Krebsgangs gemacht haben. Fünf der letzten acht Spiele endeten so.

Für den FCB war das Resultat insofern ein Gewinn, weil er damit seinen Vorsprung vor YB und Platz 2 wahrte. An mehr wagte man da noch nicht zu denken. Bis am Sonntag und der Niederlage des Meisterschaftsanwärters FC Zürich in Genf.

Für Jordi Quintillà ist es ein spezielles Spiel. Vor der Winterpause spielte er noch für den FC Basel. Marc Schumacher / freshfocus Doch von Rücksicht gegenüber seinen ehemaligen Mitspielern ist nichts zu sehen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Hoch das Bein: Jérémy Guillemenot pflückt den Ball herunter. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Nach einem starken Beginn gerät der FCB in St. Gallen zuerst ins Straucheln. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Denn nach einer verpatzten Abseitsfalle steht Kwadwo Duah frei vor Heinz Lindner. Marc Schumacher / freshfocus Kurz darauf kann sich Duah feiern lassen - 1:0 für St. Gallen. Marc Schumacher / freshfocus Lindner ist erst machtlos und dann gefrustet. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Doch seine Vordermänner reagieren. Nur wenige Minuten nach dem Rückstand gleicht der FCB aus. Marc Schumacher / freshfocus Nein, Sebastiano Esposito ist nicht der Torschütze. Doch weil er das Eigentor von Leonidas Stergiou provozierte, darf er sich feiern lassen. Marc Schumacher / freshfocus Weiter geht's in Hälfte 2: Im Vordergrund stehen zu Beginn vor allem beinharte Tacklings. Marc Schumacher / freshfocus Auch Taulant Xhaka geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Marc Schumacher / freshfocus Dan Ndoye will sich an seinem Gegenspieler vorbeischleichen. Gelingt nicht, denn das Heimteam ist besser. Marc Schumacher / freshfocus Und St. Gallen belohnt sich. Erneut sieht Djiga nicht gut aus, weswegen Guillemenot zum 2:1 trifft. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Kennt man sonst vor allem von Fussballfans: Guillemenot hält sich an einem Netz fest und feiert. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Doch lange hält die St. Galler Freudseligkeit nicht an. Millar gleicht sehenswert per Schlenzer aus. Marc Schumacher / freshfocus Der Kanadier wird von Fabian Frei umarmt. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Doch am Ende liegt Millar am Boden. Denn nach seinem Ausgleich gibt es keinen weiteren Treffer mehr. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Nach dem zweiten Endspiel bleibt die Gefühlswelt gespalten, sowohl auf Basler wie auch Sankt Galler Seite. Der FCB verlängert mit diesem erneuten 2:2 seine Serie auf sechs Liga-Spiele, in denen er mit Interimscoach Abascal ungeschlagen ist (3 Siege, 3 Remis), tritt jedoch auf der Stelle. Und St. Gallen ist jetzt seit elf Spielen ohne Niederlage, stellt einen Vereinsrekord ein, kommt aber den Europacupplätzen indes nicht näher.

Atemlose erste 45 Minuten: Jede Aktion löst Alarm aus

Die erste Halbzeit im mit fast 19000 Zuschauern ausverkauften Kybunpark hielt alles, was die Affiche versprochen hatte. Es war ein atemloses Hin und Her, 45 Minuten, die vollgepackt waren mit aufregenden Momenten, mit Zweikämpfen am Laufmeter und am Limit. Jeder Ball in einen der beiden Strafräume löste bei der verteidigenden Mannschaft Alarm aus – kurz: Es war ein tolles Fussballspiel.

Der FCB geriet in Rückstand, weil Michael Lang und Nasser Djiga schlecht postiert eine Abseitsstellung von Kwadwo Duah aufhoben, der sich nicht bitten liess, in der 20. Minute seinen zwölften Saisontreffer zu erzielen. Neun Minuten und eine spektakulär vergebene Chance von Valentin Stocker und Sebastiano Esposito später glich der FCB mit einem seiner vielen flüssig und temporeich vorgetragenen Vorstössen aus. Den Schuss von Esposito lenkte Leonidas Stergiou ins eigene Tor ab. Lang und Stocker bereiteten diesen Treffer sehenswert vor.

Erst wie aus dem Jungbrunnen gestiegen, dann angeschlagen ausgeschieden: Valentin Stocker, hier gegen Ex-Kollege Jordi Quintilla. Keystone

Unter dem Strich musste sich der FCB nach einer seiner hochwertigsten Halbzeiten in dieser Saison ärgern, nicht mehr herausgeholt zu haben. Vom bemitleidenswert nervösen Djiga, der den gesperrten Andy Pelmard ersetzte, einmal abgesehen waren die Feldspielerkollegen in hohem Mass bereit gewesen, um der Mannschaft der Stunde die Stirn zu bieten.

Allen voran Wouter Burger, der sein bestes Spiel im FCB-Dress ablieferte, assistiert von einem Stocker, der wie aus einem Jungbrunnen aufgetaucht wirkte. Bis er sich nach einer Stunde eine gelbe Karte abholte, was ihm ganz nebenbei einen familienfreundlichen, spielfreien Ostermontag beschert.

Ein lichter Moment reicht zum Ausgleich Millars

Zu diesem Zeitpunkt hatte der FCB einiges an Charme eingebüsst, musste er sich von den Gastgebern, die auf eine 4-4-2-Grundordnung umgeschaltet hatten, dominieren lassen und folgerichtig den erneuten Rückstand akzeptieren. Notabene war wieder Djiga nicht präsent genug, wieder leistete der bärenstarke Lukas Görtler wie schon beim ersten Tor mit einem passgenauen Flugball die Vorarbeit.

Innige Freude: Tomas Tavares herzt Liam Millar nach dessen Tor zum 2:2-Endstand. Keystone

Der Ausgleich nur kurz darauf war einem Rush von Burger und einem perfekt geschlenzten Schuss von Liam Millar zu verdanken – dem einsamen lichten Moment einer zweiten Basler Hälfte, von der Abascal meinte, darüber sei noch zu reden. Zufrieden war er damit nicht. Der FCB verkürzt zwar den Rückstand zur Spitze um einen Zähler, was aber nicht reicht, um noch irgendwelche Träume anzufachen. Und die erstaunlichen Sankt Galler können sich langsam auf ihre Cup-Ambitionen konzentrieren.