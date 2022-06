Diese Entscheidungen im Regio-Fussball stehen am Wochenende an

Grosse Übersicht Welche Entscheidungen im Regio-Fussball noch fallen und wann es sogar zu Entscheidungsspielen kommt Am kommenden Wochenende steht von der 2. Liga inter bis zur 5. Liga der letzte Spieltag an. Welche Aufsteiger und Absteiger schon feststehen und wo es in der Finalissima noch richtig um die Wurst geht, sehen Sie in unserer Übersicht. Jakob Weber Jetzt kommentieren 10.06.2022, 10.00 Uhr

Der FC Concordia Basel will dem SC Dornach in die 1. Liga folgen. Die Entscheidung im Fernduell mit OB fällt am Samstag. Edgar Hänggi

2. Liga inter: Alle Spiele am Samstag ab 18 Uhr

Aufsteiger ist der SC Dornach. Concordia Basel (in Ajoie-Monterri) und OB (gegen das abstiegsbedrohte Lerchenfeld) kämpfen im Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz. Der Vorteil liegt dabei klar bei Congeli, dem aufgrund der besseren Fair-Play-Punkte ein Punkt reichen sollte.

Im Abstiegskampf steckt noch der FC Bubendorf, der sein letztes Spiel gewinnen muss, um nicht von den Resultaten auf zwei anderen Plätzen abhängig zu sein. Die Bubendörfer hoffen auf viel Unterstützung ihrer Fans, doch ob die den Weg ins Jura antreten, ist fraglich, dass gleichzeitig auch noch das beliebte Grümpeli des FC Bubendorf stattfindet.

Sollte dem FC Bubendorf der Klassenerhalt gelingen, hat das Konsequenzen für die unteren Ligen, da es dann keinen regionalen Absteiger gibt. Aber dazu später mehr.

2. Liga: Alle Spiele am Samstag um 18 Uhr

Den Aufstieg machen der FC Pratteln und der FC Allschwil im Auswärtsfernduell unter sich aus, wobei Pratteln nur noch beim bereits abgestiegenen FC Birsfelden gewinnen muss, und das ohne drei Platzverweise, da auch hier die Fair-Play-Punkte über Auf- und Abstieg entscheiden.

Unten ist alles bereits klar. Neben dem FC Birsfelden tritt auch das zurückgezogene NK Pajde in der kommenden Saison in der 3. Liga an. Noch ist das allerdings nicht ganz klar, denn in dieser Saison zogen sich die Kroaten aus Möhlin kampflos zurück, weil sie kein Team zusammenbekamen. Sollte Pajde auch auf die 3. Liga verzichten, hat das Auswirkungen für den Aufstiegskampf in Liga 4. Aber auch dazu später mehr.

3. Liga: Alle Spiele am Sonntag 13 oder 15 Uhr

Die Gruppe 1 braucht aufgrund fehlender Spannung dringend einen neuen Modus. Nein, Spass beiseite, aber der Aufsteiger Laufen (13 Punkte Vorsprung) ist ebenso schon länger fix wie die beiden abgeschlagenen Absteiger US Olympia und BCO Alemannia.

Und auch in Gruppe 2 ist die Messe gelesen. Die AS Timau (12 Punkte Vorsprung) steigt auf, NK Posavina und Amicitia Riehen steigen ab.

Und doch herrscht am letzten Spieltag auch in der 3. Liga noch Spannung. Denn sollte Bubendorf nicht aus der 2. inter in die 2. Liga absteigen, gibt es einen dritten Aufsteiger in die 2. Liga, der dann in einem Entscheidungsspiel zwischen den beiden Zweitplatzierten der beiden 3.-Liga-Gruppen ermittelt wird. Aktuell wären das Rheinfelden (am letzten Spieltag gegen Schwarz Weiss) und Oberwil (gegen Zwingen). Doch Liestal (gegen Münchenstein) und Rossoneri (gegen die Black Stars) könnten am letzten Spieltag noch von Rang 3 auf 2 klettern. Das Entscheidungsspiel würde am Mittwoch, dem 15. Juni, auf neutralem Platz stattfinden.

4. Liga: Unterschiedliche Anstosszeiten

Drei der vier Aufsteiger in die 3. Liga stehen bereits fest. Es sind dies der VfR Kleinhüningen, der SC Binningen und der FC Oberdorf. In Gruppe 3 kämpfen Laufen (zwei Punkte Vorsprung in Kleinlützel) und Röschenz (gegen Münchenstein) noch um den Titel und den damit verbundenen Aufstieg.

Sollte Bubendorf nicht absteigen und ein weiteres Team dafür aus der 3. Liga in die 2. Liga aufstiegen, hat das auch Konsequenzen für die 4. Liga. Dann nämlich gäbe es Entscheidungsspiele aller Zweitplatzierten, die in den Halbfinal und Final den zusätzlichen fünften Aufsteiger ausmachen. Sollte sich NK Pajde auch aus der 3. Liga zurückziehen, könnte ebenfalls ein weiteres Team aus der 4. Liga aufsteigen.

Da Binningen und Schwarz Weiss bereits zwei Teams in der 3. Liga haben, dürfen sie keine Entscheidungsspiele bestreiten. Deshalb kämen aktuell Eiken, Nordstern, Röschenz (sollten sie nicht noch Laufen überholen) und Türkgücü zum Handkuss. Nordstern und Röschenz hätten aufgrund der besseren Fair-Play-Punkte im Halbfinal am 15. Juni Heimrecht. Der Final wird dann auf neutralem Platz in Reinach im Rahmen der Cupfinals abgehalten.

Sieben von acht Absteigern aus der 4. Liga stehen ebenfalls bereits fest. Es sind dies Rossoneri, Polizei und Atletico Basel, Kleinlützel, Brislach, Bottecchia und Basel City CF.

Diegten Eptingen (gegen Frenkendorf) könnte in Gruppe 1 am letzten Spieltag noch Sissach (gegen Virtus Liestal) überholen und über den Strich wandern.

5. Liga

Aus dem Unterhaus verabschieden sich folgende Teams: Möhlin-Riburg, Aesch, Arlesheim, Oberdorf, Dornach und Münchenstein stehen bereits als Aufsteiger fest. Breitenbach (zwei Punkte Vorsprung) könnte am letzten Spieltag noch von Inter Basel überholt werden. Gleiches gilt in der Parallelgruppe für Transmontanos Basel, das noch von Soleita-Hofstetten abgefangen werden könnte.

