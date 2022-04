Igor Stamenov blickt vor letztem Spiel auf seine Karriere zurück

Handball Der Gedanke bringt ihn um den Schlaf Am Donnerstag wird Igor Stamenov nach über 600 Spielen in 20 Jahren das letzte Mal für den RTV auflaufen. Davor blickt er auf seine Karriere zurück. Isabel Langer Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Künftig tauscht Igor Stamenov das RTV-Trikot gegen Zivilkleidung ein.

Er ist für den RTV Basel und den Handballsport das, was man als lebende Legende bezeichnet. 607 Spiele – in Worten: sechshundertundsieben – wird der Serbe Igor Stamenov am Donnerstagabend in nun 20 Jahren für den RTV absolviert haben und dabei über 2200 Tore erzielt haben. Aber seine Bedeutung und sein Wert für den Verein gehen weit über diese Zahlen hinaus. Egal wo man hinhört, um etwas über Stamenov zu erfahren – es fallen immer dieselben Worte: Ehrgeiz, Siegeswille, Herzblut, Kämpfereinstellung. Kaum einer hat es je geschafft, einen Verein so zu prägen, wie Stamenov es getan hat.