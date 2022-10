Der RTV Basel siegt gegen St. Gallen

Handball Der lang ersehnte Sieg für den RTV Basel ist da Nach fünf Niederlagen darf der RTV Basel in einer engen Partie gegen St.Gallen endlich den zweiten Saisonsieg feiern. Yahia Gohar 23.10.2022, 22.50 Uhr

Es ist eine heisse Schlussphase im Rankhof. Bis zuletzt kämpfen der RTV Basel und Otmar St.Gallen um den Sieg und auch die Fans des RTV machen sich in den letzten Minuten lautstark bemerkbar.

In der 57. Minute erzielt RTV-Rückraumspieler Janus Lapajne nach einer starken Einzelaktion das 28:27. Auf den Rängen wird es laut. Allerdings bekommt er im darauf folgenden Angriff seine dritte Zeitstrafe des Spiels und muss das Feld verlassen. Doch der RTV lässt sich nicht beirren. Die Realturner treffen erneut aus dem Rückraum. Diesmal ist es Jorge Paban Lopez. Keine zehn Sekunden später fängt Flügel Basil Berger den Ball ab und verwertet den Konter zum 30:27. Es ist die Entscheidung. Der RTV darf zum zweiten Mal in dieser Saison über einen Sieg jubeln.

Das Spiel zwischen dem RTV Basel und dem TSV St.Otmar St.Gallen begann mit einem Torfurioso. Auf beiden Seiten wurde fast jeder Angriff verwandelt. Die Torhüter konnten das Spiel zu Beginn nicht prägen. Die Partie blieb lang ausgeglichen, bis der RTV vorne plötzlich ungenau spielte und die Bälle verlor. Die Konter wurden vom Gegner oft gut zu Ende gespielt. Somit gingen die Nordostschweizer in der 10. Minute mit 10:6 in Führung.

In der 15. Minute kamen die Gäste zu einem Penalty. Eigentlich eine ideale Gelegenheit, den Abstand zu vergrössern. Doch St.Gallens Severin Kaiser täuschte den Wurf zweimal an, ehe er warf und RTV-Torwart Michael Hoppe reagierte blitzschnell und wehrte den Ball ab. Diese Sieben-Meter-Parade lancierte die Aufholjagd der Männer in Schwarz. Kurz darauf griffen sie sogar in Überzahl an, da St.Gallen eine Zeitstrafe bekam. Folglich glichen die Basler das Spiel aus und es ging mit 16:16 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig. Die Partie blieb bis zum Schluss ganz knapp und ausgeglichen, bevor der RTV den Sieg wie eingangs beschrieben holte. Die nächste Gelegenheit auf Punkte hat der RTV am nächsten Samstag gegen den BSV Bern.

Telegramm RTV Basel – Otmar St. Gallen 31:29 (16:16) Rankhof, Basel. – 150 Zuschauer. – SR: Abalo, Maurer. – Turnover 10:10. – Wurfquote: 66:59%. – Torhüter: 28:28%.

Weitere Spiele und Tabelle der NLA

Thun – Zürich 21:28. Kreuzlingen – Bern 29:28. – Rangliste: 1. Schaffhausen 11 Spiele/18 Punkte. 2. Kriens 9/17. 3. Winterthur 9/16. 4. Zürich 8/10. 5. Aarau 8/7. 6. Thun 10/7. 7. Otmar St. Gallen 9/6. 8. Bern 10/5. 9. Basel 9/4. 10. Kreuzlingen 9/2.