Handball Der RTV Basel hat mit einem neuen Kader das alte Ziel im Visier Am Donnerstag startet für den RTV Basel die neue Saison. Die Mannschaft hat sich in der Breite verstärkt – und will in die Playoffs. Yahia Gohar 30.08.2022, 20.43 Uhr

RTV-Trainer Ike Cotrina hat ein in der Breite verstärktes Kader zur Verfügung. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Schnell wird während der Vorbereitungsphase des RTV Basel klar, dass sich etwas im Verein verändert hat. Beim Vorbereitungsturnier in Birsfelden konnten die Basler den Turniersieg mühelos erringen. Zudem gewannen sie insgesamt sieben von acht Vorbereitungsspielen.

Der Kern der Mannschaft ist zwar bestehen geblieben. Verlassen haben die Mannschaft nur zwei Spieler (Vereinsikone Igor Stamenov und Rückraumspieler Dennis Krause). Mit den verschiedenen Neuzugängen hat sich das Kader sogar noch verbreitet. Besonders Rückraummitte-Spieler Janus Lapajne könnte sich als veritable Verstärkung entpuppen. Der Slowene bringt viel Erfahrung mit, spielte zuletzt beim HC Kriens-Luzern, konnte aber sogar schon Champions-League-Luft schnuppern.

«Wir freuen uns, Janus in der Mannschaft begrüssen zu dürfen. Er ist nicht nur wichtig im Angriff. Er ist auch gut in Deckung und kann Abwehr spielen. Das konnte Dylan Brandt letzte Saison nicht», sagte Cheftrainer Ike Cotrina im Rahmen der Saisonstart-Pressekonferenz am Dienstag.

Die Problematik auf der Goalie-Position

Verändert hat sich bei den Realturnern jedoch nicht nur das Kader. Die Basler werden in der nächsten Saison mit einem neuen Trikot auflaufen. Letzteres ist komplett schwarz und hat zahlreiche Baslerstäbe darauf, die mit schwach weiss darauf gedruckt sind. «Mit diesem neuen Trikot bekennen wir uns zur Region», sagte Mannschaftskapitän Maurus Basler, der das Design entworfen hat.

Trotz Verstärkung durch die Neuzugänge und dem neuen Look ist nicht alles gut. Die Mannschaft muss auch einen herben Rückschlag verkraften. Goalie André Willimann, der in der vergangenen Saison mit seinen zahlreichen Paraden für die Mannschaft von entscheidender Bedeutung war, hat sich im letzten Vorbereitungsspiel das Kreuzband gerissen.

Für ihn wird der junge Torwart Yasin Kühner als Stammgoalie nachrücken. Goalie Nummer 2 wird Robin Santeler sein. Ein weiterer neuer Spieler, der vom TV Birsfelden gekommen ist und als Ergänzung im Kader des RTV stehen wird. Um Willimann zu ersetzen, wird noch über einen Zuzug auf der Goalie-Position nachgedacht.

«Klar ist es eine grosse Enttäuschung für uns, dass unsere Nummer 1 für eine lange Zeit nicht zwischen den Pfosten stehen wird. Die Goalies vom TV Birsfelden werden uns aber unterstützen. Santeler trainiert regelmässig mit uns und wird am Donnerstag mit uns mitreisen», sagt Cotrina im Hinblick auf das erste Saisonspiel von diesem Donnerstag auswärts gegen den BSV Bern.

Willimann ist jedoch nicht der einzige Verletzte im Kader. Der Neuzugang von CS Chênois Genève, Roman Bouilloux, hat sich ebenfalls das Kreuzband gerissen. Zudem fällt der Kreisläufer und Verteidigungschef Igor Cagalj bis Ende September aus. Auch seine Abwesenheit wird sich in der Abwehr der Basler bemerkbar machen.

Trotz der Rückschläge aufgrund der Verletzungen bleiben die Verantwortlichen optimistisch. Vizepräsident Tom Ryhiner ist zuversichtlich, dass die Mannschaft bereit ist:

«Mit unserem breiten Kader ist die Trainingsqualität besser. Klar haben sich alle Mannschaften verstärkt. Es wird eine ausgeglichene Liga sein. Jedoch können wir alle Mannschaften schlagen und hoffentlich die Playoffs erreichen.»

Gleich wie in der letzten Saison, besteht das Hauptziel darin, eben genau diese Playoffs zu erreichen. In der vergangenen Saison verpassten die Männer in Schwarz diese jedoch und mussten bis zum Ende um den Klassenerhalt gegen CS Chênois Genève kämpfen, obwohl sie 19 Punkte in der Hauptrunde erzielt hatten. Und eines ist sicher: Die Liga wird diesmal wohl nicht einfacher sein.