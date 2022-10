Der RTV Basel verliert gegen Zürich mit 25:29.

Handball Der RTV Basel rutscht mit einer weiteren Niederlage tiefer in die Krise Die Handballer vom RTV Basel verlieren auch das fünfte Spiel in Folge gegen GC Zürich mit 25:29. Yahia Gohar 02.10.2022, 14.34 Uhr

Janus Lapajne kann mit dem RTV Basel auch das Spiel gegen Zürich nicht gewinnen. RTV Basel

Es war eine heisse Schlussphase in der Zürich Saalsporthalle. Bis zum Schluss kämpften beide Mannschaften um den Sieg und auch die 130 anwesenden Zuschauer und Zuschauerinnen machten sich lautstark bemerkbar.

In der 58. Minute beim Spielstand von 26:25 für die Hausherren traf der Zürcher Adrian Blättler aus dem linken Flügel. Auf den Rängen wurde es lauter. Mit zwei Minuten verbleibenden Spielzeit hatten die Basler allerdings noch Zeit, das Spiel auszugleichen und mit einem Punkt nach Hause zu reisen, damit sie aus dem Tabellenkeller kommen.

Jedoch machte der slowenische Topskorer Aleksander Spende einen Schrittfehler im folgenden Angriff und die Gastgeber konnten daraus kontern. Der 19-jährige Flügelspieler David Hrachovec verwertete den Gegenstoss zum 28:25 und entschied das Spiel für seine Mannschaft. Auch zu einem Ehrentreffer kam es nicht für die Realturner. Die Zürcher erzielten sogar einen weiteren Treffer in der letzten Minute. Somit endete das Spiel mit 29:25 für GC Amicitia und der RTV Basel musste erneut mit leeren Händen nach Hause reisen.

Lange Zeit ausgeglichene Handball-Action

Das Szenario vom letzten Wochenende gegen Wacker Thun im Rankhof wiederholte sich wieder. Diesmal in Zürich. Denn wie gegen die Thuner am letzten Samstag starteten die Basler gut ins Spiel. Der kubanische Rückraumspieler Jorge Paban Lopez, der in dieser Saison schon 34 Tore schoss, zeigte anfangs vor allem seine Fähigkeiten. Sein erster Abschluss gegen seinen ehemaligen Verein kam bereits nach einer Minute aufs Tor und führte zum 1:0.

Das Aufeinandertreffen des Tabellenvorletzten und des Tabellenvierten in der 7. Runde der NLA bot lange Zeit ausgeglichene Handball-Action für die Zuschauer. Eine ausgeglichene Startphase, die die Torhüter auf beiden Seiten nicht prägen konnten. Die Angriffe beider Mannschaften konnten jeweils mit Toren gekrönt werden und so starteten die Teams im Gleichschritt in die Partie. Beide Torhüter hatten nach der ersten Hälfte eine Paradequote von nur 20%.

In der 14. Minute folgte die erste Doppeltorführung für die Gastgeber. Diesen Vorsprung konnten sie erstmals ausbauen. Zürcher Tore entstanden oft nach demselben Muster. Aus einer stabilen Defensive konnte das Heimteam kontern. Begünstigt wurde das durch ungenau Würfe und Pässe der Basler im Angriff. Die Basler wurden in der 22. Minute von ihrem Trainer Ike Cotrina an der Seitenlinie zum Time-out zusammengetrommelt. Folglich gelang es ihnen, ihre Chancen zu verwerten und nur mit einem Ein-Tore-Rückstand in die Pause zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel. Das Spiel war zwar ausgeglichen, aber hat ein überschaubares Tempo. Einerseits hatte der RTV einen reduzierten Kader aufgrund der Verletzungen und musste mit seinen wenigen Spielern die Kräfte einteilen. Andererseits wollte GC Amicitia aufgrund des bevorstehenden Europacup-Spiels am kommenden Dienstag nicht zu viel Energie verbrauchen.

So konnte der RTV das Spiel bis zur Schlussphase offen halten, bevor er aufgrund seiner Fehler den Sieg aus der Hand gab. Die nächste Gelegenheit auf Punkte hat der RTV am 19. Oktober, wenn er auswärts gegen den HC Kriens-Luzern spielt. Doch gegen den Tabellenzweiten mit seinem Star Andy Schmid wird es wohl nicht einfach sein.