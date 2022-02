Der RTV Basel verliert wieder in den letzten Spielminuten

Handball Die verfluchten Schlussminuten: Der RTV Basel verschenkt wieder den Sieg Beim 26:27 am Samstag gegen Kriens-Luzern gibt der RTV den Sieg wiederholt in der letzten Minute aus der Hand. Yahia Gohar 27.02.2022, 15.33 Uhr

Es reicht wieder nicht zum Sieg für den RTV Basel. Bild: zVg

Wie am letzten Samstag sind die Schlussminuten die entscheidenden der Partie. Dieses Mal vergibt der RTV die Chance auf den Sieg gegen den direkten Konkurrenten von HC-Kriens Luzern.

Dabei beginnen die Basler wieder stark und gehen früh in Führung. Diesen Vorsprung können sie erst einmal ausbauen. Vor allem die Rückkehr des Topskorers Aleksander Spende, der im letzten Spiel aufgrund einer Sperre gefehlt hatte, erweist sich als Erlösung für den RTV. Der Rückraumspieler erzielt insgesamt 14 Tore und stellt damit seinen Wert für die Mannschaft eindrücklich unter Beweis. Nach einer starken ersten Hälfte geht Basel mit drei Toren Führung (16:13) in die Pause.

Basels Topskorer Aleksander Spende ist ein entscheidender Faktor für den RTV. Bild: zVg

Nach dem Seitenwechsel häufen sich dann die Fehler des RTV. In der 38. Minute sieht der Kreisläufer Igor Cagalj, nach einem zu harten Block gegen seinen Gegenspieler, rot. Mit dem Abwehrchef der Basler aus dem Feld können die Luzerner das Spiel ausgleichen. «Ohne Cagalj war es sehr schwierig. Normalerweise spielt er 60 Minuten. Er ist unser Chef in der Verteidigung und vorne konnte er auch fünf Tore erzielen», so Cheftrainer Ike Cotrina.

Es ist eine heisse Schlussphase und nur eine Minute vor Schluss steht es 26:26. Durch einen Treffer vom Rückraum gehen die Gastgeber in Führung. Basel bekommt zwar noch einmal die Chance auszugleichen, nutzt diese aber nicht und das Spiel endet 26:27. Damit bleiben die Basler im neuen Jahr erneut ohne Punkte im Kampf um die Playoffs. Cotrina sagt nach dem Spiel:

«Mit der heutigen Leistung bin ich zufrieden. Natürlich tut die knappe Niederlage weh, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen nur lernen, in der zweiten Hälfte weniger Fehler zu machen.»

Die nächste Chance auf Punkte hat der RTV zu Hause gegen Aarau am Sonntag.

In der Tabelle sieht es Dunkel aus für den RTV. Bild: handball.ch