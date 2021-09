Das sind die Gründe für den missglückten RTV-Saisonstart

Handball Ein erklärbarer Fehlstart: Warum der RTV Basel schlecht in die Saison startete Der RTV Basel hat nach vier Spielen noch keinen Punkt auf dem Konto. Doch weder Spieler noch Trainer werden momentan nervös. Das sind die Gründe für den missglückten Saisonstart. Esteban Waid 21.09.2021, 18.13 Uhr

Der RTV Basel findet in der gegnerischen Abwehr noch zu selten die Lückte. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Der Saisonstart ist den Handballern des RTV Basel nicht gelungen. Nach vier Spielen stehen sie noch ohne Punkt da, und die vor Saisonbeginn beschworene Aufbruchstimmung scheint verpufft. Das Ziel war, die Playoffs möglichst ohne Bangen zu erreichen. Aber ist das Ziel schon in Gefahr? Wir haben uns angeschaut, was die Gründe für das RTV-Tief sind und was man von der Mannschaft in den nächsten Wochen erwarten kann.