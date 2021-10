Ikone Igor Stamenov absolviert seine 20. Saison beim RTV

Handball Ein Leben in Schwarz und Weiss: Igor Stamenov ist mit 42 Jahren für den RTV Basel unverzichtbar Igor Stamenov hätte oft den Verein wechseln und damit mehr Geld können. Dass er dennoch seit 20 Jahren in Basel ist, macht ihn zur Klubikone. Am Sonntag will er mit dem RTV beim wichtigen Krisenduell in Genf auch sportlich wieder feiern. Simon Leser Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Igor Stamenov posiert mit seinem Firmenshirt. Wie das RTV-Trikot ist es schwarz und weiss. Roland Schmid / BLZ

Wer wissen will, wie gross die Verbundenheit von Igor Stamenov mit dem RTV Basel ist, der muss nur erfahren, was er an diesem Donnerstag unter seiner Jacke trägt, die ihn vor der Herbstfrische schützt: Ein Arbeitsshirt, in den Farben Schwarz und Weiss, mit dem Firmennamen IGS versehen. Es ist das Shirt seiner Reinigungsfirma und die Farbkombination hat er bewusst gewählt. Schwarz und weiss – es sind die Farben seiner grossen Leidenschaft, des RTV Basel. Ein Klub, über den Stamenov sagt: «Er begleitet mich überall hin.»

Der 42-jährige Serbe ist im September in seine 20. Saison beim Basler Handballklub gestartet. 353 Spiele und über 1000 Tore unterstreichen seine Wichtigkeit und lassen ihn zu einer «Institution des Klubs» werden, wie ihn RTV-Trainer Ike Cotrina bezeichnet. Zu einem Führungsspieler, der Captain, Vorbild und Antreiber der Mannschaft ist. All dies in einem Klub, über den er in seiner Jugend nichts wusste. Denn bevor Stamenov 2002 nach Basel wechselt, spielt er in Serbien, vornehmlich in seiner Heimatstadt Vranje im Süden des Landes. Bis zu 5000 Zuschauer wohnen den Heimspielen bei, erinnert sich Stamenov. Und der Verein, RK Vranje, will ihn halten, bietet ihm gar einen Fünfjahresvertrag an. Doch der Lohn ist zu gering, um in seinem Heimatland zu bleiben. «Zudem wollte ich raus aus Serbien, um neue Menschen und eine neue Kultur kennen zu lernen», sagt er. 20 Angebote habe er damals gehabt, darunter eines vom RTV aus der NLB, aber auch von anderen Schweizer Mannschaften aus der NLA. Doch für ihn ist schnell klar: «Ich wollte es in Basel probieren.» Die Überzeugung erklärt sich mit seinem Bauchgefühl.

Ob Deutschland oder Spanien: Stamenov lehnt ab

Doch zuerst muss Stamenov ein Probetraining absolvieren, eine Woche ist geplant, doch bereits nach einer Stunde kommandiert ihn Rolf Dobler, der damalige RTV-Trainer, vom Platz. Stamenov fragt sich, ob er etwas falsch gemacht hatte. «Dem war nicht so. Vielmehr durfte ich bereits meinen Vertrag unterschreiben», sagt er und lacht so herzhaft, als würde sich der Moment gerade nochmals ereignen.

So kennt man Stamenov: Mit grossem Einsatz sucht er eine Lücke in der engmaschigen Verteidigung. Patrick Straub / KEYSTONE

Zu Beginn hat Stamenov in Basel noch Mühe, vor allem wegen der Sprache. Er kommt als Profi, trainiert bis zu zehn Mal die Woche, steigt in der ersten Saison auf – und ein Jahr später wieder ab. Seine Anwesenheit ist da beständiger: «Auch als wir abstiegen, ging ich nicht weg. Ich wollte immer gerade wieder aufsteigen», sagt er. Stamenov spricht vom Umfeld und den neuen Freunden, die er praktisch alle über den RTV kennenlernt, wenn er erklärt, warum er jede Saison entscheidet, beim RTV zu bleiben. Und das obwohl Trainer Cotrina sagt: «Er hätte die Qualitäten gehabt, um bei einem Top-Verein zu spielen.» Doch trotz Angeboten aus der deutschen Bundesliga, aus Spanien oder Frankreich, wo er deutlich mehr verdient hätte – Igor Stamenov bleibt in Basel. «Ich bin treu. Wenn mir etwas gefällt, will ich nicht wechseln. Es ist wie im Restaurant: Wenn mir das Essen schmeckt, gehe ich nochmals dorthin.»

Je mehr Jahre verstreichen, desto stärker wird das Gefühl, in Basel, seiner neuen Heimat, bleiben zu wollen. Als er bereits 15 Jahre hier ist, sagt er sich, dass er die Zahl 20 erreichen will. Diese Saison ist es so weit.

Schlaflose Nächte nach einer Niederlage

Auch 20 Jahre nach seiner Ankunft ist Stamenov sportlich bedeutsam, obgleich er kein Profi mehr ist, sondern neben dem Sport sein eigenes Geschäft führt. Sein linker Wurfarm ist als rechter Flügelspieler stark, doch was ihn so richtig auszeichnet, ist sein Kämpferherz. «Ich bin einer, der nie aufgibt und immer ans Limit geht», sagt Stamenov und Cotrina fügt an: «Wenn der Ball auf den Boden prellt, will er ihn sich schnappen. Diesen Hunger zu haben, ist schwierig. Doch er hat ihn.» Den Willen verlangt Stamenov auch von seinen Mitspielern, denn eines kann er gar nicht ausstehen: eine Niederlage. «Dann rege ich mich brutal auf und kann teilweise gar nicht schlafen», sagt er. In 20 Jahren RTV war er schon oft in dieser Situation.

Ob Stamenov eine weitere Saison anhängt, ist noch unklar. Roland Schmid / BLZ

Auch die aktuelle Jubiläumssaison ist ein Kampf um jeden Punktgewinn. Nach acht Spielen weisen die Realturner erst einen Sieg auf – oftmals, weil aufgrund der vielen Verletzungen am Ende die Luft ausgeht. In vier der letzten fünf Spiele steht es zur Pause Unentschieden – alle verliert der RTV. Weil andere ausfallen, hilft Stamenov als Rückraumspieler aus.

Steht der Serbe nach den Spielen unter der Dusche, sieht er, wie sein Körper von blauen Flecken übersät ist. Schmerzen wie vor zehn Tagen gegen Wacker Thun die Adduktoren, spielt er weiter. Ob er sich diesen Strapazen auch noch im nächsten Jahr aussetzen will, weiss er noch nicht. Er hofft, dem RTV in irgendeiner Funktion erhalten zu bleiben. Doch vorerst denkt Igor Stamenov an das wichtige Spiel am Samstag gegen Genf, den punktlosen Tabellenletzten. «Da müssen zwei Punkte her», sagt er. Klappt es nicht, wird es für ihn wohl eine unruhige Nacht. Dafür verantwortlich: Seine Verbundenheit zum Klub und sein Kämpferherz.