Der RTV Basel verliert gegen Thun hauchdünn

Handball Enttäuschung im Rankhof: Der RTV verliert gegen Thun hauchdünn Der RTV Basel verliert in der 5. Runde der NLA sein zweites Heimspiel gegen Wacker Thun auf dramatische Art und Weise mit 29:30. Die Pausenführung und die Aufholjagd brachten am Ende keine Punkte. Yahia Gohar 25.09.2022, 16.25 Uhr

Maurus Basler leitete mit seinem Treffer die Aufholjagd des RTV Basel ein. zvg (Archiv)

Es sind keine vier Minuten gespielt in der zweiten Hälfte, da nimmt RTV-Cheftrainer Ike Cotrina ein Timeout. Denn was kurz nach dem Seitenwechsel zwischen dem RTV Basel und Wacker Thun geschieht, gefällt ihm gar nicht.

Nach einer starken ersten Hälfte waren die Hausherren mit einer 14:11-Führung in die Pause gegangen. Doch vier Minuten nach Wiederanpfiff erzielen die Thuner drei Treffer in Folge und die Gastgeber führen nur noch mit 15:14. «Mit dem Timeout wollte ich meine Spieler beruhigen und ihnen sagen, dass sie schneller zurücklaufen müssen», sagt Cotrina später.

Doch das Timeout zeigt keine Wirkung. Nicht einmal drei Minuten später muss Cotrina schon seine letzte Auszeit nehmen, weil die Gäste aus Thun nicht nur das Spiel ausgeglichen haben, sondern jetzt sogar mit 18:15 führen.

Der Spitzenklub aus dem Berner Oberland zeigt in dieser Phase allen, warum er der Favorit ist. Die Thuner sind in der Verteidigung gut aufgestellt und schenken dem Gegner keinen Raum. Auch das Tempo ihrer Angriffe ist sehr hoch und sie können mit einfachen Pässen mühelos die Lücken finden und ihren Vorsprung ausbauen. Für eine lange Zeit kann der RTV nicht mithalten. Doch dann wendet sich das Blatt.

Der RTV kommt nochmal ran

In der 45. Minute bekommt RTV-Topskorer Aleksander Spende den Ball, zieht zwischen zwei Spielern durch und spielt den Ball auf links zu Dylan Brandt. Der gibt den Ball auf den linken Flügel weiter, wo Aussenspieler Maurus Basler frei ist und so einen idealen Winkel zum Wurf hat. Er reduziert den Rückstand auf 20:22. Auf den Rängen wird es laut. 253 Zuschauer waren an diesem Abend im Rankhof dabei und konnten mit ihrer Stimme und Unterstützung die Basler bei ihrer Aufholjagd anfeuern.

Einige Minuten später erzielt Rückraumspieler Janus Lapajne einen weiteren Treffer – plötzlich liegt der RTV nur mit einem Tor in Rückstand. Gleich im nächsten Angriff kann der neue Goalie Michael Hoppe, den der RTV am Donnerstag als Ersatz für den am Kreuzband verletzten Stammgoalie André Willimann aus der 3. Bundesliga verpflichtet hat, einen gefährlichen Wurf abwehren. Das feuert die Basler weiter an.

Doch die Aussenseiter können das Spiel nicht ausgleichen. Nach jedem Treffer der Gastgeber erzielen auch die Gäste einen Treffer und bleiben so immer in Führung. So steht es in der 59. Minute 30:29 für Thun und sie können ihren letzten Angriff bis zur Sirene ausspielen.

Die nächste Gelegenheit auf Punkte hat der RTV am Mittwoch, wenn er zu Hause gegen den HSC Suhr Aarau spielt.

Das Telegramm RTV Basel - Wacker Thun 29:30 (14:11) Rankhof. – 253 Zuschauer. – SR: Hardegger/Hardegger. – Turnover 3:9. – Wurfquote 60:70 %. – Torhüterquote 21:28 %. Basel: Kühner (3 Paraden von 19 Würfen), Hoppe (5/19); Paban (7 Tore), Spende (6), Lapajne (6), Berger (6), Basler (3), Brandt (1), Mauron (1), Halmagyi, Mangue, Voskamp, Freiberg.