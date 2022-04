Der RTV Basel startet am Donnerstag in die Playouts

Handball Favorit mit Nervenflattern: Der RTV Basel steht vor den wichtigsten Spielen der Saison Ab Donnerstag bestreitet der RTV seine Playouts. Trainer Ike Cotrina und Spieler Basil Berger erklären, wie sie mit der Favoritenrolle umgehen und wie der Heimvorteil dabei helfen kann. Isabel Langer 19.04.2022, 23.49 Uhr

Flügelspieler Basil Berger verspricht, dass der RTV die Favoritenrolle annehmen wird. Bild: KEYSTONE/ Georgios Kefalas

Für den RTV Basel geht es ab morgen Donnerstag in einem Best-of-five-Modus in die Playouts. Gegen einen Gegner namens Chênois Genève, der in der Qualifikationsrunde mit gerade mal zwei Punkten auf dem Tabellenplatz hinter Basel gelandet ist, werden die RTV-Handballer um den Klassenerhalt kämpfen.

Trainer Ike Cotrina warnte gestern im Rahmen einer Medienkonferenz, zu leichtfertig in die Partie zu gehen: «Wenn man denkt, dass sie kein richtiger Gegner sind, weil sie nur zwei Punkte haben, dann ist das falsch.» Und auch RTV-Flügelspieler Basil Berger schliesst sich der Meinung an:

«Sie haben, wie wir, eine Entwicklung gemacht. Ich glaube, es ist auch wichtig, die Nerven nicht zu verlieren.»

Mit den Nerven hatte Basel einige Male in dieser Saison zu kämpfen. Nach teils deutlichen Halbzeitführungen gab man das Spiel in den Schlussminuten noch aus der Hand. Doch der linke Flügelspieler sieht auch hier eine positive Entwicklung: «Wir sind, was die Nerven angeht, besser geworden im Laufe der Saison. Da haben wir einen Schritt vorwärtsgemacht.» Cotrina sieht diesen Prozess vor allem dem steigenden Selbstvertrauen des Teams geschuldet: «Wir haben ein bisschen mehr an uns geglaubt.»

Mannschaft wollte trotz eines freien Tags trainieren

Am Ostermontag hätten die Basler Handballer eigentlich einen freien Tag gehabt. Doch das Team bat Trainer Cotrina um eine Trainingseinheit. «Das sagt viel über ihre Einstellung und ihre Stimmung aus. Man merkt, wie wichtig ihnen diese Spiele sind.» Das bestätigt auch Berger, der mit einem guten Gefühl in die Partien geht: «Ich glaube, die Mannschaft arbeitet aktuell sehr fokussiert, und wir wissen, worum es geht. Auch wissen wir, dass das, was wir bisher gemacht haben, nichts mehr zählt. Wir sind alle parat und heiss.»

Favoritenrolle und gute Voraussetzungen

Basel hat nach zuletzt vier gewonnenen Spielen klar die Favoritenrolle inne, auch wenn das letzte Spiel gegen Genève nur knapp mit 28:27 gewonnen wurde. Für Basil Berger ist klar: «Wir respektieren unseren Gegner. Wir möchten uns aber nicht vor der Favoritenrolle drücken. Wir möchten sie annehmen, weil wir sie uns auch verdient haben. Wir wollen als Favoriten da reingehen und das möglichst in drei Spielen zu Ende bringen. Das ist unser klares Ziel.»

Für Basel sind die Voraussetzungen gut. Zum einen, weil das Team vollständig fit ist, bestätigt Cotrina und klopft danach drei Mal auf den Holztisch, an dem er gerade sitzt. Zwei Trainings stehen noch bis zum ersten Spiel von morgen an, und der Spanier will wohl nichts heraufbeschwören.

Heimvorteil und ein sportliches Fest

Zum anderen hat der RTV Basel als bessere Mannschaft den Heimvorteil inne. «Das ist immer ein wichtiger Punkt, und es wäre natürlich schön und wichtig für uns, wenn viele Menschen kommen», erklärt Ike Cotrina. Flügelstürmer Berger ergänzt: «Es hilft eben auch, weil die Reise wegfällt. Wir waren zwei Mal in Genf, und das war immer kompliziert.»

Der RTV hofft auf zahlreiche Unterstützung seiner Fans, auch wenn beide Heimspiele unter der Woche stattfinden; beim zweiten wird Klub-Ikone Igor Stamenov, der über 600 Spiele in 20 Jahren für den RTV absolviert hat, verabschiedet. Medienchef Chris Stoecklin hofft ebenfalls auf zahlreiches Erscheinen, auch damit Stamenov «die Wertschätzung und Anerkennung bekommt, die er verdient». Ebenfalls hofft er auf die Unterstützung der anderen regionalen Nordwestschweizer Vereine, die sich gerade in der letzten Phase ihrer Saison gegenseitig unterstützt haben.

Trainer Ike Cotrina will mit dem RTV Basel den Klassenerhalt schaffen. Bild: Edgar Hänggi