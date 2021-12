Handball Hitchcock im Rankhof: Der RTV Basel verpasst den Sieg auf dramatische Art und Weise Der RTV Basel gibt beim 26:26 gegen den TSV St. Otmar St. Gallen in den letzten Sekunden den Sieg aus der Hand. Yahia Gohar 12.12.2021, 13.11 Uhr

Kein Durchkommen: Die beiden Mannschaften schenkten sich in der Rankhofhalle keinen Zentimeter.

150 Zuschauer sind an diesem Samstagabend im Rankhof dabei. Sie sehen ein sehr ereignisreiches Spiel zwischen dem RTV Basel und dem TSV St. Otmar St. Gallen mit zahlreichen Führungswechseln und insgesamt 52 Toren. Im Gegensatz zum vorherigen Spiel gegen den HSC Suhr Aarau dominieren die Basler die Anfangsphase nicht. Obwohl sie in der Verteidigung eine starke Leistung zeigen, sind sie vorne nicht effizient genug und verwerten ihre Chancen zu selten. Nach 20 Minuten hat der RTV eine Wurfquote von nur 45 Prozent.

Neben den Fehlschüssen führen auch die technischen Fehler der Basler dazu, dass die Gäste mehrere Tore erzielen – und mit 9:7 in Führung gehen. Ohne RTV-Torwart André Willimann hätte St. Gallen seinen Vorsprung gar noch mehr ausbauen können. So auch in der 22. Minute, als die Gäste beim Stand von 8:9 aus Sicht des RTV zu einem Penalty kommen. St. Gallens Topscorer Andrija Pendic täuscht den Schuss einmal an, ehe er den Ball lupft. Doch Willimann springt hoch und fängt die Kugel mit einer Hand.

Diese Sieben-Meter-Parade lanciert die Aufholjagd der Männer in Schwarz-Weiss. Der kubanische Rückraumspieler Jorge Paban Lopez erzielt drei schnelle Tore und plötzlich führt der RTV mit 11:10. Die Basler strotzen vor Spielfreude und die Verteidigung der Gäste kommt mit dem schnellen Tempo der RTV-Angriffe nicht zurecht. Die erste Halbzeit endet leistungsgerecht mit 12:11 für den RTV.

Zwischenzeitlich ist ob des Spielverlaufs die Empörung bei den Spielern gross. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Die zweite Halbzeit beginnt so, wie die erste endete. Der RTV kontrolliert das Spiel und baut seinen Vorsprung aus. Auch als Flügelspieler Igor Stamenov in der 24. Minute eine Zeitstrafe bekommt, bleiben die Basler ruhig und verwerten ihre Chancen vorne noch immer gut. Die Gäste sehen sich bereits nach sieben gespielten Minuten in der zweiten Hälfte mit 13:18 in Rücklage. Ein Sieg für den RTV liegt in Reichweite.

Der letzte Angriff verhindert den Sieg

Doch nach einem Team-Timeout kommen die Gäste zurück ins Spiel. In der Verteidigung sind sie fokussierter und können die technischen Fehler der Basler nutzen, um den Vorsprung zu verringern. Plötzlich liegen sie nur noch mit zwei Toren zurück. Die Spannung ist bis unter die Hallendecke zu spüren. In der Schlussphase ist die Verteidigung der Gäste äusserst konzentriert. Die Basler haben Mühe, weitere Treffer zu erzielen, um den Sieg zu sichern.

«Wir konnten einen grossen Teil des Spiels kontrollieren und mehrere Situationen generieren, um die Führung zu halten. Aber in den letzten zehn Minuten haben die St.Galler mit einer offensiven Manndeckung verteidigt und uns so den Raum eng gemacht. Deshalb stellte ich Aleksander Spende auf den Flügel, um mehr Raum für meine Spieler zu schaffen», analysiert Trainer Ike Cotrina.

Ismael Bela Esono Mangue erzielt einen Treffer. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Vor den letzten beiden Angriffen steht es unentschieden. In der 59. Minute zieht RTV-Spieler Jannis Voskamp zwischen zwei Verteidigern hindurch und versenkt den Ball in der linken Ecke. Die Jubelrufe der Zuschauer sind laut zu hören. Der RTV führt mit 26:25 und muss nur noch einen Angriff abwehren. Allerdings gleichen die Gäste das Spiel noch dank eines Treffers des polnischen Rückraumspielers Ariel Pietrasik aus.

Nach dem Schlusspfiff ist die Enttäuschung in den Gesichtern der RTV-Spieler deutlich sichtbar. Die nächste Möglichkeit auf einen Punktgewinn bietet sich am Mittwoch, wenn der RTV auswärts gegen Wacker Thun spielt. Nur einfacher wird es für den Zweitletzten gegen den Tabellendritten nicht.

Telegramm RTV Basel - TSV St. Gallen 26:26 (12:11) Rankhof Basel. - 150 Zuschauer. - SR: Häner/Maurer. RTV: Willimann (11 Paraden); Berger (1 Tor), Cagalj (6), D. Dietwiler, Ismael Bela (3), Mauron, Paban (6), Krause, Schärer, Stamenov, Spende (7), Voskamp (3). St. Gallen: Bringolf (8 Paraden)/Perazic (1); Hörler, Fricker (3 Tore), Gwerder, Pendic (6), Geisser (4), Jurilj (3), Haas (1), Pietrasik (6), Kaiser (3).