Der RTV gewinnt einen Krimi beim Aufsteiger HSC Kreuzlingen

Handball Siebenmeter nach der Sirene: Der RTV gewinnt einen Krimi beim Aufsteiger trotz langer Rückstandphase Der RTV Basel gewinnt das zweite Spiel der Saison gegen Aufsteiger HSC Kreuzlingen mit der letzten Aktion doch noch mit 29:28 und freut sich über die ersten Punkte. Yahia Gohar Jetzt kommentieren 04.09.2022, 20.13 Uhr

Aleksander Spende bewies mit seinem Siebenmeter zum Schluss die Nerven. Andy Mueller / freshfocus

400 Zuschauer sind an diesem Sonntagabend in der Sporthalle Egelsee dabei. Sie erleben ein ereignisreiches Spiel zwischen dem RTV Basel und dem Aufsteiger HSC Kreuzlingen mit zahlreichen Führungswechseln und insgesamt 57 Toren.

Die Basler starten gut ins Spiel. In der Verteidigung zeigen sie eine starke Leistung und vorne können sie ihre Chancen gut verwerten. In der 15. Minute trifft Dylan Brandt zum 9:6 und die Hausherren sehen sich zu einem Time-out gezwungen.

Das Time-out zeigt seine Wirkung. Innerhalb von drei Minuten gleichen die Hausherren das Spiel aus und gehen sogar in Führung. Obwohl die Realturner vorne häufig zum Wurf kommen, sind sie im Abschluss nicht effizient genug und verwerten ihre Chancen zu selten. Nach dem Time-out brauchen die Basler fünf Minuten, bis sie wieder einen Treffer erzielen.

Zur Halbzeit hat der RTV eine Wurfquote von nur 50 Prozent. Die Gastgeber sind mit 67 Prozent viel effizienter und so geht die Pausenführung von 16:13 für Kreuzlingen in Ordnung.

Der RTV holt der Rückstand erst ganz spät auf

Nach dem Seitenwechsel ändert sich nicht viel. Der HSC Kreuzlingen bleibt weiterhin in Führung. Doch in der Schlussphase dreht der RTV auf. Neuzugang Janus Lapajne erzielt zwei schnelle Treffer und die Basler liegen plötzlich nur noch mit einem Tor in Rückstand (23:24).

Die Hausherren nehmen den Torwart raus und greifen mit sieben Spielern an. Flügelspieler Berger kann einen Pass abfangen, rennt im Konter, trifft das leere Tor und gleicht das Spiel aus. Die Bank des RTV jubelt laut.

Es ist eine heisse Schlussphase. Mit zwei Sekunden verbleibender Spielzeit steht es 28:28, als RTV-Topskorer Aleksander Spende beim Wurf von Mirdita in der Luft geschubst wird. Der Übeltäter sieht Rot und der RTV bekommt einen Penalty nach der offiziellen Spielzeit zugesprochen. Eine gute Möglichkeit, um den Sieg zu holen. Spende wird nicht nervös und verwertet den Penalty souverän. Und so jubeln die Basler am Ende des zweiten Saisonspiels über den ersten Sieg.

Kreuzlingen - RTV 28:29 (16:13)

Egelsee. 400 Zuschauer. SR: Henning, Meier. Turnover 9:12. Wurfquote: 61:60%. Torhüterquote 33:24%.

RTV: Kühner (9/36), Stauber (0/1); Spende (8 Tore), Lapajne (7), Esongo (1), Mauron (3), Basler (2), Paban (4), Berger (2), Voskamp, Halmagyi, Dietwiler, Brandt (2).

