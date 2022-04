Der RTV gewinnt erneut und geht zuversichtlich in die Playouts

Handball Trotz Playout auf dem richtigen Weg: Der RTV gewinnt vor dem Abstiegsknüller Der RTV Basel hat das Saisonziel verpasst, ist aber aus unterschiedlichen Gründen trotzdem guter Dinge. Der Grund liegt vor allem im starken Saisonende. Auch im letzten Spiel der Hauptrunde können die Basler in Genf einen Sieg bejubeln. Doch die grosse Aufgabe steht noch an. Yahia Gohar 08.04.2022, 21.55 Uhr

Igor Stamenov geht mit seiner Mannschaft zuversichtlich in die Playouts. Zvg Rtv Basel / bz Zeitung für die Region

Der RTV Basel beendet die Hauptrunde der Saison 2021/22 am Freitagabend mit einem 28:27-Auswärtssieg in Genf. Es ist der achte Saisonsieg und der vierte hintereinander und trotzdem spielen die Basler ab dem 21. April gegen den gleichen Gegner in den Playouts gegen den Abstieg.

Das Saisonziel Playoffs wurde bereits Anfang Jahr verpasst. Die Siegesserie zum Abschluss kam zu spät. Und obwohl es in den kommenden Wochen um den Klassenerhalt geht, ist Ike Cotrina zufrieden. «Die Entwicklung im Vergleich zum letzten Jahr war sehr gross. Wir haben sieben Punkte mehr als in der letzten Saison», sagt der Cheftrainer. Doch er weiss auch: «Das bringt uns nichts, wenn wir absteigen. Deshalb muss es in den Playouts ein Sieg geben.» In der Best-of-5-Serie ist der RTV klarer Favorit, auch weil er den Heimvorteil auf seiner Seite weiss.

Playout statt Playoff. Auf den ersten Blick scheint die im Herbst 2020 angekündigte «peRspekTiVe 2029» – bis dann soll der RTV wieder ein nationales Spitzenteam sein – in weiter Ferne zu sein. Doch die Verantwortlichen sehen das Glas lieber halbvoll.

Vizepräsident Tom Ryhiner sagt: «Grundsätzlich war die Saison ein Schritt nach vorne. Zwar haben wir unser Ziel Playoffs nicht erreicht, aber die Weiterentwicklung ist sichtbar. Wir haben mit Suhr-Aarau, Kriens-Luzern und St. Gallen Mannschaften geschlagen, gegen die wir seit vier Jahren nicht gewonnen haben.»

Zusätzlich betont Ryhiner, dass der Verein breiter aufgestellt sei und die Zusammenarbeit mit den regionalen Vereinen intensiviert wurde: «Wir sind als Handballregion Nordwestschweiz weitergekommen und was die peRspekTiVe 2029 angeht auf gutem Weg.»

Weniger Gegentore, mehr Punkte und abgeklärter

Auch sportlich hat sich der RTV entwickelt. Obwohl das auf den ersten Blick mit den kapitalen Playouts vor der Brust nicht so aussieht. Unter Cotrina bekommt der RTV im Schnitt pro Spiel drei Gegentore weniger als noch in der Vorsaison. Die Angriffsquote ist in etwa gleich geblieben und die Abhängigkeit von Topskorer Aleksander Spende weiterhin gross. «Das muss sich verbessern», sagt Cotrina, der bemängelt, dass sein Team in der Offensive zu ungeduldig agiert.

Die Fortschritte sind aber nicht nur durch die Torstatistik messbar. In den letzten neun Jahren hatte der RTV in der NLA nie so eine hohe Punktquote wie die aktuell 0,65 Punkte pro Spiel. Dass dies nur zu Tabellenrang 9 reicht, hat auch damit zu tun, dass die Liga ausgeglichener ist als auch schon. Und da der RTV in den Spielen gegen Schaffhausen, Kriens-Luzern, Suhr-Aarau, Bern und St. Gallen gleich fünf Mal in den Schlussminuten eine Führung verspielte und so bei drei Unentschieden und zwei Niederlagen acht Punkte verschenkte, wäre mit etwas mehr Abgeklärtheit noch mehr drin gelegen.

Für Trainer Cotrina ist das eine Gewöhnungssache: «Am Anfang war uns in Führung nicht wohl. Rückstände passten uns besser. Wir mussten uns erst einspielen, damit wir am Schluss nicht mehr nervös wurden. Das hat sich bei den letzten knappen Siegen gegen Bern und Thun gezeigt.»

Die Spiele vom Freitag GC Amicitia Zürich - BSV Bern 28:24; HC Kriens-Luzern - HSC Suhr Aarau 27:27; CS Chênois Genève Handball - RTV Basel 27:28; Kadetten Schaffhausen - TSV St. Otmar St. Gallen 25:25.

Dennoch haben all diese Entwicklungen dem RTV tabellarisch nichts gebracht. Zwar spielt die Mannschaft strukturierter und ist zu einer Einheit geworden, aber eine Niederlage in den Playouts und ein Abstieg in die Nationalliga B würden immer noch bedeuten, dass die gute Saison in einer Enttäuschung mündet. Allen Beteiligten ist klar, dass ein Abstieg ein herber, nicht einkalkulierter Rückschritt wäre.

Ryhiner sagt: «Ich bin sehr überzeugt, dass wir den Liga erhalten werden. Die letzten Spiele haben der Moral geholfen und die Mannschaft ist bereit für die Playouts.» Auch bei einem Abstieg will er an den langfristigen Zielen festhalten: «Das stoppt das Projekt nicht. Dann nehmen wir den Umweg über die NLB und steigen wieder auf.» Doch dazu sollte es gegen die Genfer eigentlich nicht kommen.

Die Rangliste 1. Kadetten Schaffhausen 25 Spiele/46 Punkte. 2. Pfadi Winterthur 26/33. 3. Wacker Thun 27/31. 4. HSC Suhr Aarau 26/29. 5. GC Amicitia Zürich 27/27. 6. HC Kriens-Luzern 26/26. 7. TSV St. Otmar St. Gallen 26/26. 8. BSV Bern 27/25. 9. RTV Basel 27/19. 10. CS Chênois Genève Handball 27/2.