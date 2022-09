Der RTV Basel verliert zu Hause gegen Schaffhausen

Liveticker Offensivfeuerwerk inklusive Debütanten-Doppelpack und Doppelrot: Der FC Basel schiesst GC mit 5:1 aus dem Stadion

In der 8. Runde der Super League holt der FC Basel endlich den ersten Heimsieg. Gegen GC erwischt die FCB-Offensive einen Sahnetag und so kommt es am Ende zum 5:1, das auch die Fans im Stadion begeisterte, da sie viele schöne Angriffe zu sehen bekamen.