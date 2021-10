Timm Klose im Interview: «Ich wollte dem FCB nicht im Weg stehen»

Interview Timm Klose steht ohne Verein da und sagt: «Ich wollte dem FCB nicht im Weg stehen» Timm Klose hält sich nach seiner Aussortierung im Sommer bei der U21 des FC Basel fit. Ein Gespräch über die Gründe, heilende Selbstreflexion und warum der FC Basel sein Herzensklub bleibt. Interview: S. Leser und J. Weber Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Timm Klose will sich bei der U21 des FC Basel für einen neuen Verein aufdrängen. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Timm Klose humpelt zum Interview. Doch nicht das vorhergegangene Training, sondern sogenanntes Dry Needling, eine Behandlung mit Nadeln, welche die Durchblutung fördern, ist der Grund für seine Schmerzen. «Zwei Tage und dann geht es wieder», sagt der 33-Jährige und lacht. Ein Lachen, das der beim FCB aussortierte und aktuell vereinslose Innenverteidiger nach einem harten Sommer bei der U21 des FC Basel wieder gefunden hat.

Letzte Saison standen Sie noch mit der 1. Mannschaft auf dem Platz. Jetzt treffen wir Sie hier auf dem Campus an. Wie kam es dazu?

Timm Klose: Beim FCB war schnell klar, dass es für mich schwer werden würde. Das war am Anfang schwierig zu akzeptieren. Aber ich habe gespürt, dass ich da kaum eine Zukunft haben werde, sondern dass auf Junge gesetzt wird und gespart werden muss. Zwei Spieltage vor Schluss hatte ich ein Gespräch mit David Degen, Christian Gross und Philipp Kaufmann. Sie waren ehrlich, ich auch, und dann war eigentlich klar, dass ich zurück nach England zu Norwich gehe.

Dort lief Ihr Vertrag noch bis 2022.

Ja, aber der Verein plante nicht mehr mit mir. Es war ein bisschen mühsam, weil ich bis kurz vor Transferschluss warten musste, bis der Vertrag aufgelöst wurde. Norwich hoffte wohl auf ein Leihgeschäft, aber zu dem kam es nicht. So wurden mir alle Wechselmöglichkeiten, die ich hatte, genommen und ich stand plötzlich ohne Verein da.

Wohin hätten Sie wechseln können?

Das will ich nicht sagen, weil das eine oder andere im Winter nochmals zum Thema werden könnte.

Ein Verein aus der Super League?

Vielleicht (schmunzelt). Nur so viel: Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich entweder Lust auf ein Abenteuer in Australien, Amerika oder Japan habe oder in der Nähe bleiben will.

Bei Norwich spielte Timm Klose noch gegen die grössten Starts der Welt, hier etwa gegen Chelseas Christian Pulisic. Keystone

Aktuell sind Sie vereinslos. Das ist sicher nicht einfach.

War es tatsächlich nicht. Ich wollte nach der Vertragsauflösung schnell eine neue Lösung, doch dann waren alle Vereine schon voll. Aktuell gibt es wegen der Pandemie ja sowieso viel zu viele Spieler und die Klubs haben zu wenig Geld, um sich zusätzliche zu leisten. Doch da ich jetzt mit der U21 eine Zwischenlösung gefunden habe, die mir auch für die Karriere nach der Karriere etwas bringt, bin ich wieder happy.

Sind Sie auf den FCB zugegangen?

Ja. Ich habe zuerst überlegt zu fragen, ob ich mich in der 1. Mannschaft fit halten kann. Ursprünglich stand auch mal im Raum, dass ich nach der Vertragsauflösung mit Norwich zurück zum FCB wechseln könnte. Doch das hat sich dann zerschlagen und da fand ich, das würde jetzt zu hohe Wellen schlagen, wenn ich da mittrainieren würde. Mit David Degen, Remo Gaugler und Marco Schällibaum haben wir dann zusammen entschieden, dass ich in der U21 mittrainieren, dabei vor allem auch die Verteidiger coachen und gleichzeitig einen Einblick in die Arbeit auf dem Nachwuchscampus bekommen darf.

Und Ihr Vorschlag traf auf offene Ohren?

Absolut. Ich finde es spannend, wie das mit der Trainingsplanung, dem Athletiktraining und der Organisation funktioniert. Aber noch will ich ein paar Jahre Fussball spielen. Durch die neuen Erfahrungen, die ich hier gerade sammle, erhoffe ich mir, dass ich nach meiner Karriere sofort weiss, was ich mit meinem weiteren Leben anfangen will. Ich will dann nicht in das berühmte Loch fallen. Sonst werde ich noch dick. (lacht)

Wie lange haben Sie gebraucht, um den Frust über die Vereinslosigkeit in diese Positivität zu verwandeln?

Am Anfang war ich extrem ungeduldig. Ich habe nicht verstanden, wie es möglich ist, dass ich nicht sofort wieder einen Verein finde. Ich habe letzte Saison ja praktisch jedes Spiel gemacht und ich finde, meine Leistungen waren zwar nicht immer gut, aber alles in allem okay. Aber ich reflektiere mich wirklich gerne selber, schaue in den Spiegel, versuche das grosse Bild, den Markt und die Einflüsse von Corona zu sehen. Das hat mir geholfen, um aus dem tiefen Tal zu kommen, um die ganze Sache jetzt positiv zu sehen.

Reflektieren Sie da alleine oder holen Sie sich externe Hilfe?

Ich bin froh, dass ich in Deutschland relativ früh angefangen habe, mit einem Mentalcoach zu arbeiten. Ich brauche da eine Person, die neutral ist. Ich kann auch meine Frau oder meine Mutter fragen. Aber die sagen mir genau das, was ich hören will: «Du bist der Beste, alles wird gut.» Der Mentalcoach ist da ein bisschen ehrlicher und sagt: «Überleg dir mal, was du machst, wenn es nicht mehr weiter geht.» Diese Ehrlichkeit hat mir auch in diesem Sommer geholfen, die Enttäuschung schneller zu überwinden.

Trotzdem: Wie enttäuschend war es, nach 2009 zum zweiten Mal bei Ihrem Herzensklub aussortiert zu werden?

Der Schock war nicht mehr so gross wie beim ersten Mal. Ich konnte besser mit der Situation umgehen und ich respektiere die Entscheidung. David Degen kenne ich schon lange, dank Christian Gross bin ich Profi geworden, weil er mich damals hochgezogen hat. Von dem her waren die Gespräche gut. Ich war zwar enttäuscht, aber ich hatte Verständnis. Dazu kommt, dass ich dem Klub nicht im Weg stehen wollte.

Timm Klose erlebte in seinem Jahr beim FC Basel einige sportliche Enttäuschungen. Claudio Thoma / freshfocus

Sie bleiben also FCB-Fan?

Natürlich. Mein Ziel war es, einmal für den FCB zu spielen. Das habe ich geschafft.

Aber leider ohne Fans.

Ja, das regt mich am meisten auf. Aber ich werde den Klub immer unterstützen, weil der FC Basel mein Klub ist. Ich bin Fan und werde Fan bleiben, egal was passiert. Ich überlege mir auch, nach der Karriere eine Loge zu mieten. Ich stand in der Kurve, habe hier spielen dürfen und werde dem Klub immer verbunden bleiben. Es ist wie mit einer Frau, die du liebst: Weil dem so ist, kommt man immer wieder zusammen, auch wenn man sich zwischendurch mal verkracht.

Waren Sie in dieser Saison bei einem Spiel im Stadion?

Nein, ich will nicht für Schlagzeilen sorgen. Das brauchen weder der FCB noch ich.

Was wären das für Schlagzeilen?

Es sind einfach unwahre Geschichten, vor denen ich Angst habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel neben Marco Streller auf der Tribüne sitze, heisst es: Klose kommt zurück oder so. Das braucht keiner. Da schaue ich lieber zu Hause auf dem Fernseher und werfe meinen Hund durch die Stube, wenn sie nicht gewinnen. Ganz der Fan, voller Emotionen halt.

Letzte Frage: Sehen wir Sie noch einmal in einem Pflichtspiel? Vielleicht sogar für die U21 des FCB?

Ich glaube, dass es nichts bringt, wenn ich hier einem Talent den Platz wegnehme. Hier geht es darum, dass ich mich fit halte, und gleichzeitig die Jungen coachen kann, um zu sehen, ob das Trainersein etwas für mich sein könnte. Aber ich hoffe doch, dass man mich nochmals in einem Trikot spielen sieht. Ich habe mir Zeit bis im Winter gegeben, um einen neuen Verein zu finden. Sollte das nicht klappen, kann ich mir vorstellen, dass ich meine Karriere beende und mich anderweitig orientiere.