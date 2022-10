Tennistalent Jalena Meyer setzt lieber auf Instagram

Jalena Meyer 16-Jährige erreicht mit ihren Tennisvideos Tausende Menschen und stellte selbst Roger Federer in den Schatten Jalena Meyer aus Aesch ist im Tennis unter den besten fünf Schweizerinnen ihres Jahrganges und hat auf Instagram mehr als 110'000 Follower. Trotzdem sieht sie erstmal von einer Sportlerinnenkarriere ab. Isabel Langer Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Jalena Meyer verbindet erfolgreich Tennis und Social Media. Kenneth Nars

Der 17. Versuch passt. Jalena Meyer lächelt ihr breites Lächeln und gibt ihrem Vater den kleinen Schläger zurück. Die beiden haben in der Woche vor den Swiss Indoors, wo Meyer am Montag als Fan in der Halle war, ein Video für Instagram gedreht, in dem der kleine Schläger Meyers ganzes Leben in Ordnung bringen soll. Es ist einer dieser Internettrends, bei denen Menschen Dinge anflehen, ihr Leben zu reparieren. Mal ist es ein Kaffee für Mütter, mal eine Crème für unreine Haut. Bei Jalena Meyer ist es der kleine Tennisschläger.

Die 16-Jährige aus Aesch ist Sportinfluencerin. Auf Instagram hat sie stolze 112'000 Follower, denen sie hauptsächlich Tennisinhalte präsentiert. Und das nicht von ungefähr, denn die Baselbieterin ist in ihrem Jahrgang 2006 die aktuelle Nummer 5 der Schweiz, bei den aktiven Frauen ist die Teenagerin bereits in den Top 100.

Schon mit sechs Jahren nahm ihr Papa sie jeden Samstagmorgen mit auf den Tennisplatz. «Ich war eine Frühaufsteherin und wir wollten meine Mama nicht aufwecken. Deswegen sind wir Tennis spielen gegangen», sagt Meyer. Ein Jahr später kam der Sonntag hinzu. Von Anfang an legte Alexander Meyer bei seiner Tochter grossen Wert auf die Technik, was nur ein Jahr später belohnt werden sollte: Die siebenjährige Jalena sprang bei einem Juniorenturnier der älteren Jungs ein und gewann.

Ein Turnier nach dem anderen entschied das Talent für sich und landete schliesslich in der Tennis-Akademie in Basel, in der auch die 21-jährige Sissacherin Joanne Züger (WTA 171) trainiert, die für Meyer ein grosses Vorbild ist: «Ich habe mich immer etwas an Joanne orientiert. Ich durfte mit ihr trainieren und ich hab das so cool gefunden, wie sie das alles macht.»

Jalena Meyer gehört im Schweizer Tennis zu den besten fünf ihres Jahrgangs. Kenneth Nars

Jalena Meyers Sprung in die Sportklasse folgte und nachdem sie die Schule beendet hatte, musste sich die Familie entscheiden, ob sie an internationalen ITF-Turnieren auf der ganzen Welt teilnimmt und damit ihre Tenniskarriere vorantreibt oder nicht. Die Entscheidung dagegen fiel allein aus Kosten- und Zeitgründen, denn die 16-Jährige bräuchte eine Begleitung im Ausland. Stattdessen macht Jalena Meyer seit August eine Lehre als Fachfrau Gesundheit und Bewegung.

Bereits mit sechs Jahren besass sie eine eigene Website

Dass Jalena Meyer jetzt eine Influencerin ist, ist kein Zufall. Ihr Vater, dem eine Agentur für digitale Kommunikation in Basel gehört, erstellte ihr bereits im Alter von sechs Jahren eine Website mit professionellen Bildern. Daraus resultierte Meyers erster Sponsorenvertrag mit einer Kleidungsmarke. Alexander Meyer erklärt: «Zuerst haben wir nur ein Spielertagebuch geführt. Mit jeder Gegnerin haben wir vor dem Match ein Foto gemacht.» Alle paar Jahre wurden diese Bilder erneuert und mittlerweile sind alle erwachsen. Jalena Meyer, mal wieder über beide Ohren grinsend, sagt:

«Es ist legendär, diese Bilder anzuschauen.»

Der grosse Social-Media-Durchbruch kam für sie kurz vor der Coronapandemie mit einem Video, in dem sie Bälle durch einen Ring schlägt. Auch dieser Post wurde von Alexander Meyer zeitlich strategisch platziert. «Wenn Wimbledon oder andere grosse Turniere sind, ist das ganze Netz voll mit Tenniscontent. Kurz nach Weihnachten findet man allerdings kaum etwas.» Die Spielervereinigung ITF repostet das Video und generiert damit Reichweite für die damals 13 Jahre junge Jalena, die aber noch gar nicht versteht, was das wirklich bedeutet. Ihr Vater allerdings schon: «Das gab den ersten Schub.»

Vollends und auch international bekannt wurde sie, als sie 2020 Roger Federers Challenge annahm. Auf dem Video sieht man Federer, wie er knapp vor einer Wand steht und einen Ball immer wieder dagegen haut.

Tausende machten diese Challenge mit. Die Meyers überlegten sich aber etwas Spezielles und produzierten einen Clip mit Special Effekts: Auf ihrem Video sieht man erst Federer und Novak Djokovic, wie sie die Bälle mit ihren Schlägern an die Wand schlagen, und den Schriftzug «Man vs. Woman», eine Anspielung auf die Multitaskingfähigkeit der Frauen, denn dann sieht man die damals 14-Jährige von hinten auf einem Stuhl sitzend.

Mit gleich vier Schlägern, zwei in den Händen, zwei an ihren Füssen befestigt, schlägt sie vier Bälle gleichzeitig an die Wand und grinst über ihre Schulter. «Da bin ich in französische Shows gekommen, in denen sie diskutiert haben, ob das echt oder fake ist», sagt Jalena Meyer. Das Video hat allein auf ihrem Account mittlerweile fast 500’000 Views.

«Unsere Videos, hinter denen immer eine Story steht, sind eine Mischung aus Spitzensport, Entertaining und gleichzeitig haben wir aber auch eine gewisse Weiblichkeit», erklärt Alexander Meyer das klare Konzept des Instagram-Accounts. Und weiter: «Wir nehmen uns aber auch selbst auf die Schippe und sind deshalb nicht angreifbar.» Generell erfahre die junge Tennisspielerin keinen Neid oder Hass auf Social Media. «Man bekommt mal einen blöden Spruch, aber mehr auch nicht», sagt Jalena Meyer.

Mittlerweile hat die 16-jährige 20 bis 30 erfolgreiche Videos auf ihrem Profil. «Das hält die Menschen auf dem Account. Neun von zehn, die bei uns landen, bleiben», erklärt Alexander Meyer. Und seit Jalena Meyer eine gewisse Followerzahl erreicht hat, verdient sie damit Geld. Pro Post, Story oder Reel, in dem sie Produkte ihrer Kooperationspartner präsentiert, bekommt die 16-Jährige eine vierstellige Summe.

Auf dem Boden geblieben

Die 16-Jährige ist dankbar für alles, was sie bisher erleben durfte. Kenneth Nars

Auch wenn die junge Sportinfluencerin allen Grund hätte, abgehoben ist sie nicht. Im Gegenteil: «Ich habe mit meinen 16 Jahren schon so viel erleben dürfen, dafür bin ich sehr dankbar.» Neben der Ausbildung, dem Tennis und Social Media hat das junge Energiebündel sogar noch Zeit am Wochenende für ihre Freunde und andere Sportarten. «Ich kann nicht nichts tun. Das ist das Schlimmste für mich», lacht sie. Man nimmt ihr das sofort ab, denn sie hat bei all den ganzen Dingen einen entscheidenden Vorteil: «Ich mache das alles ohne Druck und hab einfach grossen Spass daran.»

