Das DSBG der Uni Basel wird 100 Jahre alt

Jubiläum Vom Forschungsverbot zur Vorzeigefunktion: Das Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit wird 100 Jahre alt Das Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit der Uni Basel feiert sein 100-jähriges Bestehen. Ein Rückblick.

Eine Visualisierung des DSBG-Sportgebäudes gegenüber der St.Jakobshalle, welches 2021 eröffnet wurde. DSBG

100 Jahre. So lange kann das Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit (DSBG) an der Uni Basel bereits auf die eigene Geschichte zurückblicken. Seit 2006 liegt der Profil-Schwerpunkt auf der körperlichen Aktivität und Gesundheit im Lebensverlauf. Das Departement, welches mittlerweile aus sechs Forschungsabteilungen sowie einem Lehrbereich Theorie und Praxis der Sportarten besteht, ­organisiert anlässlich seines 100-jährigen Geburtstages am Freitagabend ein Gala-Event.

Verantwortlich dafür ist Prof. Dr. Markus Gerber, Leiter der Abteilung Sport und Psycho­soziale Gesundheit. Zusammen mit Departementsvorsteher Prof. Dr. Uwe Pühse rekapituliert er die 100-jährige Geschichte.

1852–59: Knabenturnen und Turnlehrerverein

Basel-Stadt war der erste Schweizer Kanton, der das Knabenturnen zum obligatorischen Schulfach machte. Nur wenige Jahre später erlangte das Mädchenturnen denselben Status. Die Gründung des Schweizer Turnlehrervereins (STLV) und des Basler Turnlehrervereins (BTLV) bildeten das Fundament für die spätere Institutsgründung an der Universität Basel.

1922–24: Erste Turnlehrerausbildung der Schweiz

In Basel wurde die Turnlehrausbildung begründet und zum ersten Mal in der Schweiz an eine Hochschule angegliedert. Das Institut für Sport (IS) entstand und war bis zum Jahr 1936 die einzige Ausbildungsstätte auf diesem Gebiet. Im Vordergrund stand die Lehre. Forschung war über weite Strecken sogar verboten. Zwei Jahre später wurde der Ausbildungsabschluss eidgenössisch anerkannt und bis 2005 wurden die Turn- und Sportlehrer-Diplome I und II vergeben.

Der Turnlehrerjahrgang von 1932. DSBG

1957–83: Lehrgangsleiter Fritz Pieth

26 Jahre lang setzte sich Fritz Pieth als Lehrgangsleiter für eine adäquate universitäre Anerkennung und Integration der Turn- und Sportlehrerkurse ein. Er war der erste Schweizer, der mit seiner Arbeit für die Sportwissenschaft 1978 an einer Schweizer Hochschule habilitierte.

1984: Wandel mit Weichenstellung

Rolf Ehrsam leitete das Institut von 1984 bis 2005. Die Universität bildete Sportlehrende im Auftrag des Bundes aus, hatte aber dadurch selbst kaum Mitspracherecht bei der Gestaltung der Ausbildung. Auch deshalb herrschte bis 1990 ein Forschungsverbot.

1992: Aufgabentrennung

Anfang der 90er-Jahre kam es zur Aufgabentrennung zwischen einem medizinisch-trainingswissenschaftlichen und einem sozialpädagogisch-didaktischen Schwerpunkt. Dies erlaubte eine Weiterentwicklung des Instituts und den schrittweisen Aufbau der Forschung. Hier lag der Fokus zunächst auf der Kinder- und Jugendforschung. Die sportpraktische Ausbildung fand zum damaligen Zeitpunkt in der St.Jakobshalle statt, geforscht wurde in einem kleinen Labor in der St.Johanns-Vorstadt.

2001–04: Neuer Name, Bachelor, Master und NC

Das IS wurde 2001 zum Institut für Sport und Sportwissenschaften (ISSW) und in die medizinische Fakultät eingegliedert. Dies brachte weitere Anerkennung und die Ausweitung der sportwissenschaftlichen Forschung. Das Institut bekam weitere Räumlichkeiten in der St.-Jakob-Arena.

Ein Jahr später wurden Bachelor und Master eingeführt, was zu einem starken Anstieg der Studierendenzahlen von 125 auf 400 im Jahr 2005 führte. Aufgrund von zu vielen Bewerbungen war ein Numerus clausus von 100 neuen Studierenden pro Jahr nötig, die durch eine sportpraktische Aufnahmeprüfung ausgewählt wurden.

2004–06: Sparen wegen Finanzproblemen

Die Uni Basel geriet aufgrund finanzieller Engpässe in eine schwierige Phase. Fächer sollten gestrichen werden. Auch beim ISSW sollten gleich mehrere abgebaut werden. Nachdem es für das Institut zuerst schlecht aussah, konnte der Fortbestand dank internationaler Gutachten und dem politischen Support in den Verhandlungen mit dem Rektorat gesichert werden.

2006: Leitungswechsel und Reorganisation

Es folgte eine grundlegende finanzielle, personelle und curriculare Reorganisation des ISSW, die mit der Bildung einer dreiköpfigen Institutsleitung begann. Zudem wurde das klare Profil «körperliche Aktivität und Gesundheit im Lebensverlauf» für Lehre und Forschung eingeführt.

2008–09: Mehr Platz und Erweiterung der Leitung

Im St.-Jakobs-Turm fand das Institut weiteren, dringend benötigten Raum. Das ISSW wurde von einer klassischen Ausbildungsstätte für Sportlehrende zu einer sportwissenschaftlichen, trainingswissenschaftlichen und sportmedizinischen Lehr- und Forschungseinrichtung umgebaut. Die Institutsleitung wurde um eine weitere Person ergänzt.

2014–17: Departementsbildung

Das ISSW wurde zum Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit (DSBG). Zudem gab es zwei neue Abteilungen: Präventive Sportmedizin und sport- und psychosoziale Gesundheit. Aufgrund von weiterhin fehlenden Räumlichkeiten wurde seitens der Uni ein neues Bauprojekt geplant. Zudem starteten 2014 neue Bachelor- und 2017 neue Master-Curricula.

2019: Unesco Lehrstuhl

Die Unesco vergab einen Lehrstuhl am DSBG im Bereich körperliche Aktivitäten und Gesundheit in Bildungseinrichtungen. Ausserdem wurde das Institut im Schanghai-Ranking unter den weltweit besten 100 Hochschulen und Departementen der Sportwissenschaften gelistet.

In Afrika führt das Institut Gesundheitsprogramme in Bildungseinrichtungen durch. DSBG

2021: Neues Gebäude

Nach sechseinhalb Jahren Bau wurde das neue Hauptgebäude des DSBG zwischen St.Jakobshalle und Gartenbad (Kostenpunkt 50 Millionen Franken) eröffnet. Erstmalig sind alle Lehr- und Forschungseinrichtungen unter demselben Dach.

2022: 100-Jahr-Jubiläum

Das IS/ISSW/DSBG wird diesen Herbst 100 Jahre alt. Ein genaues Gründungsdatum gibt es nicht. Nach einem Tag der offenen Tür und dem Gala-Event wird Anfang Oktober mit den Studierenden im Rahmen eines Sporttages Geburtstag gefeiert.

Studierende und Dozierende bei dem Tag der offenen Tür Anfang September. DSBG

Aktuelle Lehren und Forschungen:

Das Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit besteht an der Uni Basel aus drei Lehr- und Forschungsbereichen.

1. Sport- und Bewegungsmedizin

Dieser Bereich ist in zwei Abteilungen gegliedert. Sie beschäftigen sich mit der präventiven und der rehabilitativen Sportmedizin. Die erste wird sich mit der Untersuchung der Wirkung unterschiedlicher Bewegungstherapien auf die Gefässalterung der Menschen befassen. In der zweiten werden zum Beispiel Menschen aus der Region Basel auf Leistungsfähigkeit bei Ausdauer und Kraft untersucht. Diese werden dann in Beziehung gesetzt zur Gefäss- und Herzgesundheit und der körperlichen Aktivität.

2. Sportwissenschaft

Auch in diesem Bereich gibt es zwei Abteilungen. Die Erste befasst sich mit dem Sport und der psychosozialen Gesundheit. Unter anderem wird hier der Frage nachgegangen, ob körperliche Aktivität die psychosoziale Gesundheit, die Lebens- und Schlafqualität steigern kann. Ausserdem untersuchen sie in Kooperation mit psychiatrischen Kliniken, welche körperlichen Aktivitäten eine geeignete Therapieform darstellen.

Die zweite Abteilung beschäftigt sich mit der Sport- und Gesundheitspädagogik, die sich generell mit der Sport-, Bewegungs- und Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen befasst. Es wird untersucht, welchen Einfluss körperliche Aktivität auf das Lernen und die Hirnleistungsfähigkeit von Kindern hat. Zudem befindet sich der Unesco-Lehrstuhl in dieser Abteilung, der sich mit Programmen zur Gesundheitsförderung in Afrika beschäftigt.

3. Bewegungs- und Trainingswissenschaft

Dieser Bereich befindet sich gerade im Umbruch und wird zukünftig aus den Abteilungen Angewandte Bewegungsphysiologie und Präventive Biomechanik bestehen. Studierende lernen schwerpunktmässig die komplette Bandbreite der physiologischen und motorischen Leistungs- und Funktionsdiagnostik kennen, aus denen sie Trainingspläne erstellen können.

Die Abteilung Theorie und Praxis der Sportarten, welche für die sportpraktische Ausbildung mit mehr als 20 Sportarten zuständig ist, stellt aktuell noch keinen eigenständigen Lehr- und Forschungsbereich dar.

