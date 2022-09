Kampfsport Vom Sportler zum Trainer: Der Frenkendörfer Kickboxer Fabian Hartmann organisiert jetzt Kampfnächte

Von links nach rechts: Fabian Hartmann, sein Schützling Adil Stanikzai und Schwager Alessio Saporos. zvg

Der Kampfsport wurde Fabian Hartmann buchstäblich in die Wiege gelegt. Seine Eltern waren Mitgründer des Kun Tai Ko in Füllinsdorf. Daher trainierte Fabian Hartmann von klein auf mit und startete nach einer gründlichen Karate-Ausbildung im Kickboxen.

Mit erst 20 Jahren entdeckte er den Boxsport. «Mich reizte der Vollkontaktsport, es war nochmals eine weitere Stufe auf meiner Reise als Kampfsportler», sagt Fabian Hartmann. Die Erfolge liessen nicht lange auf sich warten. Über 50 Kämpfe bestritt er, wurde zweimal Schweizer Meister und zweimal Regionaler Meister. Gleichzeitig wurde er mehrmals für die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten.

Im 2016 kam der Wechsel zu den Profiboxern. «Das Amateurboxen ist auf das Sammeln von Treffern ausgelegt. Im Profiboxen legt man mehr Wert auf die Härte der Treffer», meint Fabian Hartmann. Mit acht Siegen in neun Kämpfen legte der Boxer aus Frenkendorf eine starke Karriere hin. Doch dann kam der Fortschritt ins Stocken. Der Wechsel zu einem neuen italienischen Manager war im Rückblick sicher die falsche Entscheidung. Die Angebote für neue Kämpfe blieben aus und die Motivation für das harte Training sank. «Ich hätte mein Umfeld nochmals wechseln müssen, doch dafür war ich langsam zu alt. Das Boxen ist ein Sport für junge Athletinnen und Athleten», meint Fabian Hartmann.

Doch er blieb dem Sport erhalten. 2019 gründete er mit seinem Schwager Alessio Saporosi den Fightclub 44 in Frenkendorf. Als Trainingslokal wurde ein Raum im Swiss Mega Park in Frenkendorf gefunden und aktuell werden bereits vier Trainings pro Woche angeboten. Das Angebot fand regen Zulauf. Auch mehrere lokale Boxer wechselten zum Klub, um von der langjährigen Erfahrung des Frenkendorfers zu profitieren. So trainiert Ismael Camara im Klub, welcher im Nachwuchs bereits zweimal Schweizer Meister wurde.

Für diese Sportler organisiert der Fightclub 44 am 10. September im Swiss Mega Park nun die erste 44er Fightnight. Zehn Amateurkämpfe werden durchgeführt und als Highlight wird der Brugger Profiboxer Stefan Rumpold gegen den Tschechen Jiri Surmaj boxen, welcher über einen Kampfrekord von zwei Siegen und einer Niederlage verfügt. «Mir war wichtig, dass die Jungs einmal Zuhause boxen können. Für mich war ein Kampf Zuhause immer ein Highlight in meiner sportlichen Karriere», meint Fabian Hartmann. Der 10. September soll also ein vorläufiger Höhepunkt für den 44er Klub werden, dem noch weitere folgen sollen.