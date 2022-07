Conference League Kick and Rush mit Jesus: Der FCB-Gegner Crusaders FC aus Nordirland im Porträt Im Norden von Belfast zelebriert eine gläubige Gemeinde ihren Fussballklub, bei dem Spieler und Trainer auch gerne 15 Jahre und länger bleiben. Der Europapokal spielt bei den Halbprofis der Crusaders dabei eine spezielle Rolle. Jakob Weber Jetzt kommentieren 20.07.2022, 11.00 Uhr

Jordan Owens spielt seit 2008 für die Crusaders. Das 34-jährige Stürmer-Eigengewächs ist Rekordspieler und -torschütze. Imago

Auswärtsreisen der Crusaders haben gerne auch Klassenfahrtscharakter. Als der nordirische Cupsieger vor zwei Wochen in der ersten Qualifikationsrunde der Conference League bei Bruno’s Magpies gastierte, wanderte das Team zunächst auf den berühmten Felsen von Gibraltar. Erst nach dem Gruppenfoto mit Meer- und Stadtblick ging es zum Abschlusstraining. Dass das Hinspiel 1:2 verloren ging, ärgerte die Crusaders, doch im Rückspiel konnten sie den Spiess dank eines 3:1-Sieges noch umdrehen und das Duell mit dem FC Basel klarmachen.

Die Crusaders sind ein Traditionsverein. Im Norden der Hauptstadt Belfast unweit des Hafens steht ihr Stadion Seaview. Erst seit kurzem hat es vier Tribünen und einen wetterfesten Kunstrasen. Mittlerweile könnten 6500 Zuschauer Platz finden. Doch meist sind nur etwas mehr als 1000 Fans da. Viele von ihnen kommen aus der direkten Nachbarschaft, denn das Seaview ist umgeben von Wohnblöcken, in denen Arbeiter leben. Nach Feierabend trifft man sich im Pub an der Ecke und am Wochenende entscheidet das Resultat der Crusaders über die Laune der gesamten Familie.

Crusader heisst übersetzt Kreuzritter. Und so darf das rote Kreuz auf dem Trikot genauso wenig fehlen wie die regelmässigen Kirchenbesuche der grösstenteils protestantischen Spieler. In dieser Saison spielt mit Dean Ebbe nur ein Legionär aus Irland für die Crusaders. Der Rest des Teams sind Nordiren.

Spielabbruch, weil der Erzrivale katholisch ist

Immer wieder kommt es in Nordirland auch im Fussball wegen der Religion zu Konflikten. Beleidigungen unter Spielern gehören leider ebenso dazu wie handgreifliche Konflikte zwischen Fanlagern. Die meisten nordirischen Klubs sind wie die Crusaders protestantisch. Doch Lokalrivale Cliftonville ist vor allem deshalb der Erzrivale, weil es sich um ein katholisches Team handelt. Beim Derby kann es schon einmal vorkommen, dass mehr Polizisten als Auswärtsfans anwesend sind. Und aufgrund von Krawallen wird nicht jede Partie zu Ende gespielt. Zuletzt musste 2013 das Spiel abgebrochen werden.

In Nordirlands erster Liga herrscht ein semiprofessioneller Betrieb. Die meisten Spieler werden nur in Monaten bezahlt, in denen die Saison läuft und viele haben noch einen anderen Beruf. Einer, der das unterdessen nicht mehr nötig hat, ist Jordan Owens. Der 34-jährige Stürmer hat in seiner Karriere nur das Trikot der Crusaders getragen und in 465 Spielen 192 Tore geschossen. Heute ist Owens Captain und zusammen mit Paul Heatly (350 Spiele, 164 Tore) bildet er ein eingespieltes Sturmduo, das die zumeist hoch und lang in die Spitze gespielten Bälle und Flanken im Kick and Rush der Nordiren verarbeitet.

Der Trainer ist seit 2005 ununterbrochen im Amt

Die dritte Legende im Klub ist der Trainer. Stephen Baxter trainiert seit 2005 die Crusaders und hat sie 2015, 16 und 18 zum Ligatitel geführt. 2019 und 22 wurde Baxter mit den Crusaders Cupsieger. Das ist auch der Grund, warum sie auch in diesem Jahr europäisch spielen.

Meist enden die internationalen Klassenfahrten der Nordiren nach der ersten Destination. Mehr als zwei Runden haben die Crusaders noch nie überstanden. Gerne schwelgen die Fans in Erinnerungen von den Duellen gegen Valencia (1967: 2:8), Liverpool (1976: 0:7) oder Fulham (2011: 1:7). Auch in die Schweiz ging die Reise der Kreuzritter bereits einmal. Im Uefa Cup 1993 gab es in Genf gegen Servette eine 0:4-Niederlage.

Jetzt sind die Crusaders wieder in der Schweiz. Vor der Reise nach Basel erklärte Klubikone Owens gegenüber dem «Belfast Telegraph»: «Europäischer Fussball ist genial, für den Klub und die Mannschaft. Es ist wie ein Familienausflug, bei dem wir als Team näher zusammenrücken und uns gegenseitig umeinander kümmern.» Mit einer dritten Klassenfahrt rechnet bei den Crusaders in diesem Sommer aber kaum einer. Denn Basel sei – so ist es in den Gazetten zu lesen – ein «europäischer Riese». Und gegen Riesen haben auch Kreuzritter keine Chance.

Eine Dokumentation des BBC aus der Saison 2016/17. YouTube

