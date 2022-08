Die Old Boys gewinnen in der 2. Liga inter gegen den FC Pratteln

bz-Amateurspiel der Woche Klarer Sieg für ambitionierte Old Boys zum Auftakt der 2. Liga inter gegen den FC Pratteln Im bz-Amateurspiel der Woche gewinnt OB das erste Spiel unter dem neuen Trainer Gilles Yapi gegen Aufsteiger Pratteln deutlich und das obwohl ein Rückkehrer ein Traumtor gegen seine alten Kollegen schiesst. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 21.08.2022, 21.05 Uhr

Alex Costa da Silva trug die Captainbinde der Prattler, da Gabriele Stefanelli erst nach der Pause zum Einsatz kam. Ein überraschender Kunstschuss zum Auftakt: Ugur Findik netzt gegen seine alten Kollegen per direkter Ecke. Ein Patzer führt zum 1:1. Prattelns Torhüter lässt den Ball hinter die Linie fallen... Das Spielmacher-Duell: Ugur Findik gegen Onur Akbulut. Zakaria Haddad bezwingt Mertcan Toytemur mit einem Kopfball. Reda Taqtak kommt vor Mischa Ryf zum Ball und erzielt den dritten Treffer. Alessio Simonetta befördert den Ball zum Endergebnis ins Tor. Trainersohn Giovani Yapi gegen Alejandro Sandoval.

Nur noch fünf Spieler aus der letzten Saison standen bei den Old Boys beim Anpfiff der neuen Saison in der 2. Liga interregional auf dem Platz. Doch auch der Aufsteiger aus Pratteln, trainiert vom Duo Stefan Krähenbühl/Mischa Schäublin, erfuhr zahlreiche Veränderungen.

Nach einem ersten Beschnuppern sorgte der Prattler Rückkehrer Ugur Findik – er gab letzte Saison zusammen mit Onur Akbulut den Takt im Basler Spiel an – mit einem Kunstschuss für die zu diesem Zeitpunkt überraschende Führung der Gäste. In der 8. Minute zirkelte er den ersten Eckball über Goalie Cenk Fidan hinweg direkt in die Maschen.

OB musste sich davon erst einmal erholen. «Ja, wir hatten ein wenig Probleme. Aber der Rückstand war eine Herausforderung, die wir gemeistert hatten», erklärte der neue Trainer Gilles Yapi. Der Ausgleich durch OB-Spielmacher Akbulut fiel zwar bald, war jedoch nicht zwingend. In der 28. Minute trat er einen Freistoss aus grosser Distanz. Prattelns Hüter Mertcan Toytemur schien den Ball problemlos halten zu können, liess ihn jedoch hinter sich fallen und musste nachfassen.

Nach Absprache mit seinem Assistenten, der sofort zur Mitte zeigte, entschied der Unparteiische auf Tor für OB. Der Ausgleich sorgte für die Wende im Spiel. Zudem spielte der Aufsteiger mit einer doch etwas riskanten Dreier-Abwehr, wobei die beiden Mittelfeldspieler auf den Seiten die Räume schlossen. Das gelang dann jedoch nicht immer. «Wir hatten in der Vorbereitung immer so gespielt und hatten Erfolg damit», meinte Trainer Krähenbühl.

Kurz vor der Pause verlor jedoch Innenverteidiger Karamba Badiane Zakaria Haddad kurz aus den Augen und der OB-Stürmer verwertete eine gut getimte Flanke von Reda Taqtak per Kopf zur 2:1-Führung.

Ein Klassenunterschied nach dem Seitenwechsel

Nach der Pause hielt die Equipe von Yapi die Gangart hoch, kam immer wieder gefährlich vor das Tor der Prattler. Im Abschluss blieb man aber lange zu ungenau. Entweder wurde der Ball zu früh oder zu spät gespielt oder Abschlüsse waren zu ungenau. Die 150 Zuschauer mussten deswegen bis in die Endphase warten, ehe die Begegnung entschieden wurde. In der 80. Minute leitete Daniel De Lyra mit einem energischen Vorstoss den dritten Basler Treffer ein. Das Zuspiel auf die rechte Seite flankte Haddad zur Mitte, wo Taqtak den Ball per Kopf an Verteidiger Mischa Ryf vorbei und die Latte wuchtete. In der 89. Minute stocherte Alessio Simonetta den Ball im dritten Abschlussversuch zum Endresultat von 4:1 über die Linie.

Das Duell der beiden ehemaligen OB-Spielgestalter Akbulut und Ugur Findik, die jetzt beide mit der Nummer 20 spielen, ging an den OB-Spieler. «Wir wussten ja nur zu gut, was Findik kann. Sein Tor hat uns nicht geschockt, denn es war ja noch viel Zeit übrig. Pratteln darf man nicht unterschätzen, aber nach der Pause hatten wir Gegner und Spiel im Griff. Ich denke, dass wir den letzten Test in Aesch verloren, war letztlich hilfreich. Am kommenden Samstag müssen wir zu Favorit Dietikon, dann sehen wir, wo wir stehen», analysierte Akbulut.

Angesprochen auf das Duell mit seinem Ex-Kollegen entgegnet Findik: «Wir kennen uns ja nur zu gut, gingen uns deshalb ein wenig aus dem Weg, sodass jeder für sich das Spiel machen konnte. Wir haben ein junges Team und viele mussten jetzt feststellen, dass das Spiel viel schneller ist und man auch im Kopf schneller sein muss.»

Hatte Findik noch erwähnt, dass das Ergebnis zu hoch ausgefallen sei, erwiderte Trainer Krähenbühl, dass für ihn die vier Gegentore in Ordnung gehen. «Wir müssen lernen, dass wir auf dieser Stufe weniger Chancen haben werden und deshalb effizienter sein müssen. Ausserdem müssen wir in der Abwehr schneller reagieren. Am kommenden Wochenende haben wir spielfrei, sodass wir Zeit haben, an den Defiziten zu feilen», so der Prattler Coach.

Sein Trainerkollege konnte ein fröhliches Gesicht machen. Der Einstand auf Stufe Aktive ist Gilles Yapi gelungen. Er sagt: «Wir wollten eine gute Leistung zeigen, uns mit einem Sieg Sicherheit geben und uns mental entwickeln. Alles ist aufgegangen. Dieser Sieg ist eine gute Basis. Am Samstag in Dietikon werden uns weitere Spieler zur Verfügung stehen.» Ein erster kleiner Schritt in Richtung Aufstieg ist für OB getan.

Resultate und Tabelle

2. Liga inter.: 1. Runde: Liestal – Zofingen 1:0. Old Boys – Pratteln 4:1. Grenchen – Red Star 1:1. Unterstrass – Dietikon 1:3. Mutschellen – Schöftland 3:4. Windisch – Regensdorf 3:1. Binningen – Bubendorf 1:1. – Rangliste: 1. OB 3. 2. Dietikon 3. 3. Windisch 3. 4. Schöftland 4. 5. Liestal 3. 6. Grenchen 1. 7. Red Star 1. 8. Binningen 1. 9. Bubendorf 1. 10. Muttenz 0. 11. Mutschellen 0. 12. Zofingen 0. 13. Regensdorf 0. 14. Unterstrass 0. 15. Pratteln 0.

