Kommentar Der FCB setzt den Drahtseilakt fort Der FC Basel präsentiert am Mittwoch eine Verlust von 14,4 Millionen Franken für das Geschäftsjahr 2021. Auch in der Zukunft wird die finanzielle Lage für den Verein nicht einfach. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 20.04.2022, 19.15 Uhr

FC-Basel-CFO Mirko Brudermann präsentiert am Mittwoch die wichtigsten Kennzahlen der FC Basel 1893 AG. Klar zu erkennen: Seit der Reform der Uefa-Wettbewerbe hat der FCB finanziell einen schweren Stand. Urs Lindt / freshfocus

Eine Überraschung barg die Präsentation der wirtschaftlichen Kennzahlen des ersten Fussballklubs am Platz nicht. Ein Verlust im Jahr 2021 von 14,4 Millionen Franken ist mit Eigenkapital aus der FC Basel 1893 AG ausgeglichen worden. Ein schmaler Rest von 1,5 Millionen bleibt und die Erkenntnis, dass sich der einst finanziell auf Rosen gebettete Klub inzwischen auf einem Nagelbrett bewegt.

Die Quintessenz für den Klub: sparen, sparen und noch mal sparen. Die Hoffnung bei diesem Drahtseilakt, wie es Hauptaktionär David Degen nennt, ist, dass die Rechnung fürs laufende Jahr ausgeglichen ausfallen wird. Vorausgesetzt, die Gruppenphase der Conference League wird ein weiteres Mal erreicht, mit garantiert rund 10 Millionen Einnahmen.

Das birgt Risiken, die Degen am Mittwoch damit zu zerstreuen versuchte, dass seine Mitaktionäre ihr Engagement beim FCB als langfristiges Commitment verstehen. Was heisst: im schlechtesten Fall bereit wären, in ihr Portemonnaie zu greifen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen