Der Kunstturner Jan Imhof tritt seine erste Junioren-EM an

Der 18-jährige Kunstturner Jan Imhof tritt seine erste Junioren-Europameisterschaften an Der Kunstturner des TV Maisprach sammelte bereits letzten Monaten Erfahrungen im European Youth Olympic Festival, musste die Gerätefinals aber aufgrund von einer Krankheit absagen. Isabel Langer 06.08.2022, 05.00 Uhr

Jan Imhof trainiert acht Mal die Woche. zVg

Die erste Reaktion der Menschen, wenn sie hören, dass Jan Imhof turnt, ist die Frage, ob er nicht mal ein Rückwärtssalto machen könne. «Meistens mache ich es aber nicht», sagt der sonst ruhige Turner, der sich übers Telefon aus dem Trainingszentrum in Magglingen meldet. Der 18-jährige Athlet vom TV Maisprach weilt dort mit seinen Kaderkollegen, mit denen er am 14. August nach München fliegen wird.

Dort tritt Imhof seinen bisher grössten Wettkampf an: die Junioreneuropameisterschaft. Bis es so weit ist, trainiert der Turner bis zu zehnmal in der Woche, um an mindestens zwei Wettkämpfen der EM anzutreten. Zum einen wird er mit seinem Team an den Start gehen und zum anderen den Mehrkampf bestreiten, der mit Boden, Reck, Ringe, Pferd, Barren und Sprung aus besteht. Ob er eins der Gerätefinals erreicht, ist davon abhängig, wie gut er sich im Mehrkampf schlägt.

Jan Imhof beherrscht seine Körperspannung perfekt. zVg

Das Augenmerk wird vor allem auf seiner Paradedisziplin, dem Bodenliegen. Seit er 14 ist, turnt er grundsätzlich die gleiche Kür, die er im Laufe der Jahre mit immer mehr und schwierigeren Elementen ausgebaut hat. Die Inspiration dazu findet er bei Instagram oder bei Wettkämpfen. Auch der Japaner Kōhei Uchimura dient ihm als Vorbild: «Es ist immer schön gewesen, ihm zuzuschauen, und er hat bis zum Schluss an der Weltspitze geturnt», sagt Imhof über sein Idol.

Aktuell macht er eine Ausbildung zum Polymechaniker, und da die Ausbildungsstätte dem Kanton untersteht, ist es dem jungen Turner möglich, achtmal die Woche zu trainieren. Zusätzlich zu fünfmal Training am Nachmittag kommen Dienstag, Donnerstag und Samstag drei am Morgen dazu.

Der Final verpasste er wegen einer Krankheit

Jan Imhof trat Ende Juli bereits international an. Beim European Youth Olympic Festival im slowakischen Banská Bystrica lief es für den Baselbieter eigentlich gut. Im Mehrkampf erreichte er den sechsten Rang, mit seinem Team wurde er Dritter. Doch bevor er die Gerätefinals im Boden und Barren antreten konnte, wurde er krank. Der junge Mann nimmt es gelassen:

«Ich konnte daran ja nichts ändern. Es ist so gewesen, wie es gewesen ist. Es ist einfach doof gelaufen.»

Dennoch war für das Event für Jan Imhof eine gute Erfahrung. Vor allem die Tatsache, dass dort neben dem Kunstturnen noch andere Sportarten vertreten waren, fand er spannend.

