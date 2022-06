Warum Nati-Captain Granit Xhaka den VfR Kleinhüningen trainierte

Kuriose Situation Warum Nati-Captain Granit Xhaka für drei Tage in der 4. Liga die Feierabendkicker des VfR Kleinhüningen trainierte Der Nati-Captain war vergangene Woche beim VfR Kleinhüningen in spezieller Mission unterwegs. Im Interview erklärt Granit Xhaka, wie es dazu kam. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 03.06.2022, 14.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Granit Xhaka trainierte vor dem Länderspielzusammenzug für drei Tage den VfR Kleinhüningen. Edgar Hänggi

Eine spezielle Woche erlebte der VfR Kleinhüningen. Von Montag bis Mittwoch genossen die Spieler des Leaders der 4. Liga ein Spezial-Training mit Granit Xhaka und am Sonntag stieg das Team auf dem Sofa in die 3. Liga auf, da in der Gruppe 2 der SC Binningen a gegen Basel Nord gewann und damit Binningen b in der Kleinhüninger Gruppe nicht aufsteigen darf.

Die Spieler der Equipe von der Schorenmatte kamen gar nicht mehr aus dem Gefühlshoch herunter, als klar war, wer sie da drei Tage lang trainieren wird. «Als ich es in den Team Chat gepostet hatte, glaubte man es mir nicht», lacht Trainer Mergim Bajraktari. Er ist ein sehr guter Freund des Nati-Captains und deshalb reichte ein Anruf, ehe Xhaka zusagte.

Auch Granit Xhaka genoss die drei Tage. Er war die Ruhe selbst und gewährte den zahlreichen jungen Fans Autogramme und Fotos. Am Mittwoch war die Tür dann geschlossen. Die Trainings mussten für Xhakas Trainerausbildung gefilmt werden und der Arsenal-Star brauchte konzentrierte und einsatzfreudige Spieler. Es gab viel Theorie und beim Umsetzen im Spiel griff Xhaka immer wieder korrigierend ein.

Ein besonderer Preis für das Gewinnerteam

Um die Einsatzfreudigkeit hoch zu halten, erklärte Xhaka vor dem Abschlussturnier mit drei Teams den Spielern, dass es für den Sieger eine Überraschung gebe. Zwei Teams mussten dann noch um den Sieg stechen. Nach den gegenseitigen Dankesworten meinte der prominente Trainer: «Und jetzt zur Überraschung. Wie halt so oft kann es aber nur einen Sieger geben. Und das ist euer Preis. Die Spieler der Siegermannschaft sowie der gesamte Staff können an ein Premier-League-Spiel von Arsenal nach London kommen. Flug, Hotel und Eintritt übernehme ich. Für die anderen tut es mir leid, aber ihr seid ja eine Familie, da gönnt man einander schon etwas.»

Es wurde still auf der Schorenmatte. Die Gewinner hatten das, was sie gerade hörten, erst zu verdauen. Und auch die anderen mussten überlegen, wie sie mit der verpassten Reise umgehen sollten. Doch schon wenig später, als sich Xhaka bei jedem Einzelnen verabschiedete, war es wieder wie immer. «Das ist halt auch Kleinhüningen», meint Captain Luca Schmid, der nicht zu den glücklichen Gewinnern zählte.

Die Bilder vom Training des VfR Kleinhüningen mit Granit Xhaka

Das Erinnerungsfoto des 3. Liga-Aufsteigers VfR Kleinhüningen mit Aushilfstrainer Granit Xhaka. Edgar Hänggi Der Arsenal-Star war im Rahmen seiner Trainerausbildung drei Tage lang für das Training der Amateurkicker verantwortlich. Edgar Hänggi Trainer und Freund Mergim Bajraktari assistiert bei der Präsentation von Xhakas Pressing-Theorie am Magnetboard. Edgar Hänggi Die Spieler wurden miteinbezogen... Edgar Hänggi ...und mussten aktiv bei den Theorie-Lektionen mitmachen. Edgar Hänggi Anschliessend zeigten die Spieler unter den Augen des Nati-Captains verständlicherweise vollen Einsatz. Edgar Hänggi Granit Xhaka unterbricht das Spiel und die Übungen immer wieder, um Dinge zu erklären. Edgar Hänggi

Bevor sich Xhaka dann auf den Weg zur Nationalmannschaft ins Trainingslager und später nach Tschechien zum Auftakt der Nations League (1:2) machte, stand er der bz noch für ein paar Fragen zur Verfügung:

Wie kam es, dass Sie bei einem Viertligisten das Training leiten?

Granit Xhaka: Ich mach gerade mein B-Diplom in London und brauchte eine Mannschaft für einen Ausbildungsteil. Ich fragte Mergim, ob er sein Team dafür zur Verfügung stellt. Es machte grossen Spass, denn es waren alle top bei der Sache.

Welchen Eindruck machte das Team?

Ich habe ein paar Spieler schon gekannt. Aber ich war gespannt, was da auf mich zukam. Alle haben sich eingesetzt, haben gut gearbeitet und ich bin doch ein wenig von der Qualität, die einige haben, überrascht worden.

Was nehmen Sie mit?

Für mich war es eine gute Erfahrung, Trainings zu leiten. Kommunikation, Emotionen – all das muss ich auf dieser Stufe noch lernen. Natürlich gab ich Mergim und den Spielern Tipps, wie sie sich verbessern können. Aufbau und Pressing haben wir vertieft angeschaut. Ich wünsche auch meinem Freund Mergim, dass seine Trainerlaufbahn Auftrieb bekommt.

Kleinhüningen steht vor dem Aufstieg. Reicht die Qualität für die 3. Liga oder wo muss noch angesetzt werden?

Ich hatte Mergim gesagt, dass sein Team eine sehr emotionale Equipe ist. Auch sehr familiär. Ich sehe Potenzial und bin sicher, dass sie auch in der 3. Liga eine Rolle spielen können.

Haben Sie bereits im Kopf, wann und wie die Trainerkarriere starten soll?

Ich habe bei Arsenal noch einen Vertrag über zwei Jahre. Ich will so schnell wie möglich das B-Diplom erledigen. Dafür brauche ich noch neun Einheiten. Dann kommt das A-Diplom, die Uefa Pro-Lizenz. Ich will das Schritt für Schritt machen. Natürlich hat die Aktivlaufbahn Priorität. So lange ich gesund bin, werde ich als Spieler auf dem Platz stehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich danach eine Karriere als Trainer starten werde. Man muss sich jetzt aber keine Sorgen machen wegen dem Nationalteam. Da bin ich noch lange dabei.

Sie hatten in Ihrer Karriere schon viele Trainer. Inwiefern orientieren Sie sich an Ihren persönlichen Erfahrungen mit diesen Persönlichkeiten?

Natürlich werde ich anfangs schon auch auf meine bisherigen Trainer zurückgreifen. Wie und was sie machten. Aber mit der Zeit will ich auch meine Ideen einbringen. Ich brauche dafür natürlich Erfahrung und Zeit. Aber ich denke, ich bin auf einem guten Weg.»

Das Jahr 2022 ist gefüllt mit wichtigen Ereignissen. Die Saison in England ist beendet, jetzt kommt die Nations League, dann der Saisonstart der neuen Premier-League-Saison und Ende Jahr noch die WM in Katar. Haben Sie überhaupt Zeit für Erholung?

Ich hatte drei Tage Pause, dann war der Zusammenzug mit dem Nationalteam und die Nations-League-Spiele stehen bevor. Danach habe ich zweieinhalb Wochen Ferien. Die werde ich geniessen. Denn dann beginnt schon die Vorbereitung mit Arsenal. Ich freue mich aber schon jetzt riesig auf die WM.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen