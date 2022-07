Anna Haberthür und Marina Zanoni vor der U20-WM in Kolumbien

Leichtathletik Zwei Freundinnen auf dem Weg zur internationalen Bühne: Anna Haberthür und Marina Zanoni starten bei der U20-WM in Kolumbien Die 400-Meter-Hürdenläuferin Anna Haberthür und die Mehrkämpferin Marina Zanoni sind seit Jahren eng befreundet. Vor ein paar Wochen erreichten beide die Limiten und starten jetzt in das Abenteuer U20-WM in Kolumbien. Isabel Langer Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 16-jährige Anna Haberthür überquert im Final der U18-Schweizer-Meisterschaften als Zweite die Ziellinie und fällt in die Arme ihrer langjährigen Freundin Marina Zanoni. Diese hat gerade den Weitsprung absolviert und mit der Hürdenläuferin über 400 Meter mitgefiebert. Im Laufe des Tages wird Zanoni im Weitsprung Bronze gewinnen.

Marina Zanoni (braune Haare) fällt Silbermedaillengewinnerin Anna Haberthür (blonde Haare) 2020 kurz nach Erreichen der Ziellinie um den Hals. zVg

Dieser Moment im Jahr 2020 ist einer, der die beiden Leichtathletinnen des LC Therwil bis heute verbindet. «All die grossen Augenblicke haben wir zusammen erlebt», sagt Zanoni und grinst ihre Freundin an. Darunter auch ihre allererste Medaille bei den U16-Schweizer-Meisterschaften. Zusammen mit drei weiteren Athletinnen gewannen Haberthür und Zanoni die Silbermedaille der 5x80-Meter-Staffel.

In der kommenden Woche steht für beide wieder einer dieser besonderen Momente an: Zum ersten Mal betreten die beiden 18-jährigen Leichtathletik-Hoffnungen aus dem Baselbiet die internationale Bühne. Sie sind mit Elena Debelic (LAS Old Boys Basel, Weitsprung) und Elija Ziem (LAS Old Boys Basel, 800 Meter) die einzigen regionalen Athleten, die für die U20-WM im kolumbianischen Cali von Swiss Athletics selektioniert wurden.

Qualifikation auf den letzten Metern

Marina Zanoni. Kenneth Nars

Marina Zanoni erreichte die vorgeschriebene Limite von 5300 Punkten im Siebenkampf auf den letzten Drücker. Im Juni kam sie bei den Aktiv-Mehrkampfmeisterschaften in Kreuzlingen auf stolze 5509 Punkte, nachdem sie Anfang Jahr in der Halle bereits U20-Schweizer-Meisterin im Fünfkampf wurde.

«Die Saison ist recht krass gewesen. Ich wusste, dass ich es kann, aber dass es am Schluss so gut kommt, war überraschend», sagt Zanoni, die nach Aussage ihrer Trainerin Catharina Schmid-Strähl ihren Körper hervorragend gut spüren und deshalb genau abschätzen kann, wann das Training zu viel ist.

Trotz der Limiten-Erreichung war es für Zanoni bis zur Selektionsverkündung am 18. Juli aber unklar, ob sie mit nach Kolumbien fliegen darf oder nicht. Denn es erreichten gleich mehrere Athletinnen die vorgegebene Punktzahl, aber nur zwei dürfen pro Nation starten. Die Mehrkämpferin aus dem Baselbiet, die sich aktuell auf U20-Weltrang elf befindet, ist eine von ihnen.

Einzige Schweizer Athletin auf den 400-Meter-Hürden

Anna Haberthür. Kenneth Nars

Anders hingegen sah es bei Anna Haberthür aus. Die 400-Meter-Hürdenläuferin ist die einzige Schweizerin, welche die vorgeschriebene Limite von 61 Sekunden mit 60,94 Sekunden unterbot. Dies gelang ihr allerdings auch erst an der Juniorengala in Mannheim Anfang Juli auf den letzten Drücker. Mit dieser Zeit stellte sie zudem einen neuen Baselbieter Kantonsrekord auf.

Anfang des Jahres war Haberthür wie ihre Freundin bereits U20-Schweizer-Hallenmeisterin auf 400 Meter geworden. Das junge Talent wird ebenfalls von Catharina Schmid-Strähl trainiert, die Haberthür als sehr akribisch und fokussiert beschreibt. Bis vor zwei Jahren trat Haberthür ebenfalls im Mehrkampf an, musste sich dann aber für eine Disziplin entscheiden.

Zusätzlich zu ihrem eignen Training trainiert Haberthür die Jüngeren im Verein und fungiert bereits jetzt schon als Vorbild. «Für die jüngeren Athleten ist es ein Highlight, dass Anna an die WM gehen kann. Damit zeigt sie den Jungen, was möglich ist», sagt Schmid-Strähl.

Anna Haberthür (links) und Marina Zanoni sammeln in Kolumbien erste internationale Erfahrungen. Kenneth Nars

Bei der WM geht es für beide Athletinnen mehr um erste internationale Erfahrung, welche sie sammeln können, und weniger um die Platzierung. Denn laut ihrer Trainerin, die beide seit Anfang an betreut, sind «beide noch nicht im High-End-Level.» Es gäbe noch Potenzial nach oben und Trainingsmöglichkeiten, um dieses auszuschöpfen.

«Das verschafft ihnen in den nächsten Jahren mit Blick auf die U23-EM vielleicht einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrentinnen, die jetzt schon leistungstechnisch ganz oben sind.» Beide Athletinnen verfolgen ihr Ziel, besser zu werden, mit viel Disziplin: «Sie wissen, was sie wollen und sind bereit, dafür auf Dinge zu verzichten», so ihre Trainerin.

Die Nachricht kam vor dem Fernseher

Sinnbildlich für ihre Selektion ist, dass beide davon erfuhren, als sie sich die Leichtathletik-WM im Fernsehen ansahen. Beide rechneten nicht mehr damit, dass an diesem Abend die E-Mail noch kommen würde. Als sie es doch tat, «war der Fernsehabend vorbei», sagt Haberthür, «denn es musste erstmal gefeiert werden.» Für Anna Haberthür kommt der grosse Moment in Kolumbien am 2. August, für Marina Zanoni einen Tag später.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen