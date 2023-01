So will FCB-Flügelstürmer Liam Millar wieder der Alte werden

FC Basel Liam Millar über seine emotionale Achterbahnfahrt 2022: «Ich fragte mich: Werde ich je wieder der Spieler, der ich mal war?» Liam Millar hatte ein Jahr zu verdauen, welches eine gefühlsmässige Herausforderung war. Jetzt sei das Vertrauen zurück – und ebenso das Feuer und die Form. Er will zurück in die Startelf. Und den nach der Verpflichtung Hugo Novoas gewachsenen Konkurrenzkampf beim FCB meistern. Céline Feller, Marbella Jetzt kommentieren 06.01.2023, 20.32 Uhr

Fühlt sich aktuell wieder wie in Zeiten, als ihm fast alles gelang: Liam Millar. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Achterbahnfahrt. Eine emotionale. Ja, das fasse sein vergangenes Jahr wahrscheinlich am besten zusammen, sagt Liam Millar. Da war die richtig gute Rückrunde, die vom Armbruch im Spiel gegen den FC Zürich jäh beendet wurde. Die gute Vorbereitung im Sommer, «in der ich trotz Bandage am Arm on fire war».

Doch das Feuer erlosch in der abgelaufenen Hinrunde schnell. Es folgte die Formsuche. Gefolgt von der Weltmeisterschaft. «Und dann kam dieser lange Unterbruch vom Fussball, den wir alle dringend brauchten. Vor allem diese mentale Pause vom Fussball. Die brauchte ich vielleicht am meisten von allen», sagt Millar.

Dass der Bruch für ihn im vergangenen Jahr wortwörtlich mit dem Armbruch kam, sagt auch Millar. «Die Zeit danach war, um ehrlich zu sein, die schwierigste, die ich im Fussball je durchgemacht habe.»

Vor allem ab dann, als der Kanadier wieder auf dem Platz stand. Voller Freude war er in die Vorbereitung eingestiegen, «dann kam das erste Testspiel, und alles lief schief. Ich habe echt mies gespielt. Von da an kamen die Zweifel. Werde ich je wieder der Spieler, der ich mal war?» Er habe sich selbst runtergezogen, eine Art Teufelskreis generiert.

Panik-Modus – wegen der WM, aber auch wegen Basel

Hinzu kam der Druck, den er sich mit dem sich selbst auferlegten Ziel von 20 Toren gemacht hatte. Garniert von der Angst, dass, sollte er schlecht spielen, er die WM vielleicht verpassen würde. Diese WM, die erste für Kanada nach 36 Jahren, der grosse Traum. Millar:

«Kaum geriet ich ein bisschen vom perfekten Weg ab, befürchtete ich: Jetzt reicht es nicht mehr. Das hat mich wirklich gestresst, das muss ich zugeben. Der Panik-Modus hat da ein bisschen eingesetzt.»

Aber es ist nicht nur der Panik-Modus, was die WM betrifft, sondern auch seine Rolle beim FCB. Millar hat Angst, in diesem Sammelsurium an talentierten Kickern, die sich alle präsentieren wollen, seine Minuten nicht mehr zu bekommen. Heute sagt er: «Diese Gedanken und dieser Druck sind unnötig, weil sie dich nur zurückbinden.»

Im Rückblick klingt Millar aufgeräumt, sehr reflektiert. Er kann einem gut erläutern, wie er sich fühlte, auch wenn er selbst sagt, dass man sich das nie vorstellen könne, wenn man nicht selbst durch eine solche Situation habe gehen müssen. Geholfen haben ihm dabei Gespräche an der WM in Katar. Kanadas Nationalteam wurde von einer Mentaltrainerin unterstützt, eine der besten seines Heimatlandes. So habe man ihm das gesagt.

«Sie konnte mir gut aufzeigen, dass es okay ist, Zweifel zu haben. Aber nicht, dass man immer tiefer und tiefer in ein Loch fällt und dabei vergisst, wer man ist.» Denn das habe er. «Plötzlich musste ich mir sagen, dass ich nach einem schlechten Spiel nicht plötzlich ein schlechter Spieler bin. Meine Füsse waren ja noch dieselben. Ich musste zu mir zurückfinden.»

Die Arbeit mit einer Mentaltrainerin

Schreiben könne und tue er der Mentaltrainerin auch jetzt nach der WM noch ab und zu. Einfach, weil es ihm guttue, dass endlich ein Mentalcoach ihn verstanden habe, ihm Ansätze aufzeige. Es sei für ihn eines der wichtigsten Jahre seiner Karriere gewesen.

«Ich verstehe mich jetzt viel besser und weiss für die Zukunft, wie ich schwierige Situationen handeln muss und wie ich verhindern kann, dass ich mich runterziehe. Das lernt man nur auf die harte Tour, nicht, wenn alles super ist.»

Die Zweifel, das Manko an Selbstvertrauen, hinter all das habe er einen Haken machen können. Vor allem, weil die WM seinen Kopf wieder frisch gemacht habe. Genauso wie die Winterpause, zu Hause in Toronto. Da, wo ihm alles wohl bekomme, einfach, weil es seine Komfortzone ist.

Millar hat auch da viel an sich gearbeitet, physisch mit einem Coach, mentale Dinge verarbeitet und sich klargemacht:

«Ich muss wieder unberechenbarer werden. Im vergangenen Halbjahr habe ich, eben weil ich so wenig Selbstvertrauen hatte, immer nur das gemacht, was ich gut kann. Dann konnte mich der Gegner einfach lesen, es funktionierte nicht mehr, ich hatte keine Erfolgsmomente mehr.»

Millar traf den Pfosten, die Latte, manchmal auch den Ball gar nicht, wie er selbst zugibt. Keine guten Faktoren, wenn man seinen Stammplatz wieder haben möchte.

Sène soll gehen, aber Novoa dürfte bald Druck machen

Diesen wiederzuerlangen, das sei eines der kurzfristigen Ziele. «Ich fühle mich sehr gut. Ich fühle mich wieder mehr wie ich selbst. Und das Selbstvertrauen ist etwa wieder auf dem Niveau, auf dem es vor dem Armbruch war.» Gute Voraussetzungen für einen angeregten Konkurrenzkampf, der beim FC Basel nicht kleiner, sondern eher grösser geworden ist.

Zwar ist mit Kaly Sène ein Flügelspieler einer jener Akteure, die den Verein werden verlassen müssen. Aber mit Hugo Novoa ist ein neuer Spieler da, der definitiv mehr Chancen hat, Millar Spielminuten streitig zu machen, als dies Sène je hatte. Damit duellieren sich mit Millar, Novoa, Anton Kade und Dan Ndoye vier klassische Flügelspieler um zwei Positionen, und auch Darian Males wird kaum nur auf der Zehn agieren.

«Ich glaube an mich, dass ich wieder in die Startelf komme. Aber der Konkurrenzkampf ist gross, mit Hugo jetzt noch grösser.» Millar mag die Konkurrenz: «Sonst lässt du dich hängen, weil du denkst, dass du immer spielst.»

Gelingt ihm, was er sich vorgenommen hat – versatiler werden, stärker auch mit dem schwachen linken Fuss, gefährlicher in der Chancenkreation – dann könnte das Rennen um die zwei Plätze ein enges, heisses werden.

