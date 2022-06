Baris Sahin - der Selfmade-Mann auf dem Motorrad

Motorsport Nach nur zweieinhalb Jahren zur WM: Motorradrennfahrer Baris Sahin lernte erst in der Boxengasse, zu kuppeln Der 26-jährige Baselbieter Baris Sahin fährt erst seit 2019 Motorradrennen und absolvierte bereits zweieinhalb Jahre später ein WM-Rennen. Mit dem Vertrag beim italienischen Rennstall AltoGo Racing Team möchte er sich nun weiter nach oben arbeiten. Isabel Langer Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Baris Sahin ist erst seit 2019 Motorradrennfahrer und erarbeitete sich sein ganzes Können selbst. BLZ/Roland Schmid

Baris Sahin sass vor seinem ersten Rennen 2019 noch nie auf einem Motorrad. Und doch war sein grösster Kindheitstraum immer genau das: Motorradrennfahrer werden. «Ich habe Rennen im Fernsehen schon immer geliebt, das hat mich immer inspiriert», sagt der 26-jährige Baselbieter. Dass er das erste Mal erst mit 23 auf einer Maschine sitzt, hat einfache Gründe: Zum einen reizt ihn das Fahren auf der Strasse nicht und zum anderen ist der Motorsport teuer.

Ein Trainingswochenende kostet in der Regel fast 3000 Franken. Ein Rennwochenende zwischen 10'000 und 15'000 Franken; die ganze Saison etwa 250'000, und wenn man um einen Titel mitfahren will, etwa 350'000, weil es mehr Material braucht.

«Ich hatte die finanziellen Mittel nicht, um auf die Rennstrecke zu gehen, und die Strasse kam für mich nicht in Frage», erklärt Sahin. Erst, als ihn ein Kollege mit auf die Rennstrecke nimmt und er mit seinem Bruder zusammen ein erfolgreiches Unternehmen in der Kühltechnikbranche gründet, kann er Unterstützer auf sich aufmerksam machen. «Ohne Sponsoren wäre das gar nicht möglich», sagt Sahin.

Vor einigen Monaten folgt die Vertragsunterzeichnung beim italienischen Rennstall AltoGo Racing Team, das ihn bei Rennen am Wochenende begleitet. Unter der Woche arbeitet Sahin weiterhin in seinem Unternehmen.

«Mir hat niemand gezeigt», wie man Motorrad auf der Rennstrecke fährt

Sein Können hat der Ettinger sich selbst beigebracht. «Mir hat niemand gezeigt, wie man Motorrad auf der Rennstrecke fährt. Ich habe mir vom ersten Tag an bis heute mit Youtube-Videos und Rennen im Fernsehen alles selbst erarbeitet», erzählt der Motorradrennprofi, als wäre es das Normalste der Welt. Schmunzelnd sagt er: «Ich habe in der Boxengasse gelernt, zu kuppeln.»

Baris Sahin fährt in der Klasse des World-Supersports (kurz WorldSSP), die von demselben Veranstalter wie der MotoGP ausgerichtet wird und sich auf demselben Level befindet. Allerdings gibt es zwei Unterschiede: In der MotoGP bekommen die Fahrer ein fixes Gehalt, was bei der WorldSSP-Klasse nicht der Fall ist, und die Motorräder sind andere. In der Königsklasse des Motorradsports bestreiten die Fahrer ihre Rennen auf Prototypmaschinen, die eigens für Rennen konstruiert wurden. Bei der WorldSSP hingegen werden Maschinen auf Basis der Serienmodelle verwendet.

Radikale Veränderung seines Körpers

Als er 2019 in Valencia an der Circuito Ricardo Tormo das erste Mal auf einer Supersportmaschine sitzt, wiegt Sahin noch 91 Kilo. Mit dem Entschluss, Profirennfahrer zu werden, nimmt er innerhalb weniger Monate stolze 28 Kilo ab: «Das war ein harter Job.» 15 Kilometer Joggen gehören seither täglich zum Programm.

«Ich habe mit 15 Jahren Fussball gespielt. 90 Minuten Rennen ist für mich gar nichts, im Gegensatz zu 20 Minuten Rennen fahren.»

2021 fährt er das erste Mal bei einer WM mit. Wie er das in nur zweieinhalb Jahren geschafft hat, erklärt sich Sahin ganz einfach: «Ich habe gearbeitet. Aber ich habe es erst geglaubt, als ich den Brief der World Superbike mit meinem Namen drauf in der Hand gehalten habe.» Er startet beim Rennen in Barcelona, wo er vom 36. Platz auf den 26. vorrücken kann.

Baris Sahin durfte bereits nach zweieinhalb Jahren im Rennsport bei einer WM mitfahren. zvg/baroo44official

Für Sahin ist es der bisher schönste Moment seiner noch jungen Karriere. «Mit Fahrern wie Randy Krummenacher und Steven Odendaal, die ihr ganzes Leben schon Motorrad fahren und schon lange im Profisegment tätig sind, ein Rennen zu absolvieren, obwohl ich erst seit zweieinhalb Jahren dabei bin, war für mich sehr bedeutungsvoll», erklärt Sahin stolz, fügt aber an: «Das ist jetzt aber schon in Vergessenheit geraten, jetzt sind sie meine Konkurrenten.»

Aktuelle Saison dient zur Vorbereitung für 2023

In dieser Saison fährt Baris Sahin in drei Meisterschaften mit. Bei der spanischen (ESBK), der italienischen (CIV) und drei bis vier Rennen in der WorldSSP600. Vor allem Letztere dient ihm als Vorbereitung für 2023, dann möchte er erstmals eine vollständige WM mitfahren. «Ich werde von hinten anfangen und mich Step-by-step vorarbeiten, um Punkte einzufahren.» Die gibt es nur für die 15 Bestplatzierten. Sahin erklärt:

«Erst wenn ich diese Erfahrung habe und den Stress und den Druck einmal erlebt habe, kann ich um Titel mitfahren.»

Als eines der wichtigsten Kriterien beim Rennfahren ist die Konzentration. Aus diesem Grund nimmt Sahin auch ungern seine Familie mit zu Rennen. «Sonst kann ich mich nicht fokussieren.» Und an Renntagen bleibt ein Handy ausgeschaltet. «Im Kopf muss man frei sein, damit man Rennen fahren kann.» Vor jedem Rennen schaut er sich das Layout der Strecke genau an, markiert sich, in welcher Kurve er welchen Gang benutzen und welche Linie er fahren muss.

Trotzdem gehören Stürze zur Tagesordnung. Sahin erklärt: «Den Sturz braucht es, weil er mir sagt, wo die Grenze des Motorrads ist. Ohne Sturz lerne ich nicht.» Mittlerweile hat er so viel Erfahrung und Übung darin, dass er die Maschine beim Sturz auch nicht mehr loslässt und stattdessen mitrutscht. Etwas, was ein Strassenmotorradfahrer in den ersten Fahrstunden lernt, tunlichst zu vermeiden. Für Sahin ist es aber meist nur eine kurze Unterbrechung: «Ich warte, bis das Motorrad liegen bleibt. Dann steige ich wieder auf und es geht weiter.»

Disziplin fürs Privatleben

Der Rennsport ist nicht nur Sahins Leidenschaft, sondern hilft ihm auch im Privatleben. «Es ist ein extremer Disziplinsport und hat mir geholfen, bei der Ernährung, im Job und in meiner Zielsetzung disziplinierter zu werden.» Einmal im Jahr veranstaltet er für Hobbyfahrer ein Event, bei dem er ihnen zeigt, wie sicheres Fahren auf der Rennstrecke funktioniert. «Einiges davon können sie auch mit auf die Strasse nehmen», glaubt Sahin.

