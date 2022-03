Chalov findet den Rank, Males die Lücke - die Noten zum FC Basel

Die Einzelkritik Chalov findet den Rank, Males die Lücke und der Rest verteidigt solide Der FC Basel kommt beim 2:0-Sieg in Lugano spielerisch kaum in die Gänge, leistet aber geschlossene Defensivarbeit. Die Bewertung fällt deshalb nicht überschwänglich aus, sondern orientiert sich am soliden Auftritt der Mannschaft. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 06.03.2022, 19.25 Uhr

Wegbereiter des Führungstreffers: Liam Millar, hier die Hürde Numa Lavanchy nehmend. Freshfocus

Heinz Lindner: Note 4

Hat ein erste Halbzeit so wenig zu tun wie selten zuletzt – nämlich nichts. Was von den harmlosen Tessinern auf sein Tor kommt, stellt kein Problem dar.

Sergio Lopez: 4

Rutscht kurzfristig in die Elf, weil Michael Lang sich beim Aufwärmen verletzt. Holt sich Gelb ab und leistet solide Abwehrarbeit.

Nasser Djiga: 4

Bekommt den Vorzug vor Strahinja Pavlovic. Für den Burkinabé ist es eine Bewährungsprobe, die er ordentlich besteht.

Wouter Burger: 4,5

Die Personalnot im Abwehrzentrum bringt ihn auf seine neue Position zurück, wo er kopfballstark abräumt.

Höchst solider Defensivpart: Wouter Burger. Freshfocus

Noah Katterbach: 4

Hat auf der Lavanchy-Seite defensiv genug zu tun und deshalb offensiv mit wenig Einfluss.

Taulant Xhaka: 4

Tritt sehr konzentriert und kontrolliert auf im Gegensatz zum Donnerstag. Diesmal wird erst mal er gelbwürdig gefoult, in der 76. sieht er selbst Gelb.

Pajtim Kasami: 4,5

Seine Präsenz im Zentrum tut dem Basler Spiel in den ersten 45 Minuten gut. Später immer weniger zu sehen.

Valentin Stocker: 3,5

Stochert bei der Entstehung des Führungstores erfolgreich mit, wird später wegen Reklamierens verwarnt und bei allem Eifer gelingt ihm offensiv wenig.

Liam Millar: 4,5

Stark, wie er sich vor dem 0:1 durchfummelt. Holt in der einen oder anderen vielversprechenden Szene nach vorne zu wenig heraus.

Dan Ndoye: 4

Ist viel unterwegs, gut anspielbar, fühlt sich mit Chalov in der Spitze sichtbar wohl. Scheidet zur Pause aber dennoch aus taktischen Gründen aus

Tor Nummer drei im FCB-Dress: Fedor Chalov. Freshfocus

Fedor Chalov: 5

Hat offenbar den Rank gefunden - blitzsauberer, entschlossener Abschluss zum Führungstor, seinem dritten Treffer im FCB-Trikot. Ein Aktivposten bis zur Auswechslung, die auch mit Blick auf kommenden Donnerstag und den Europacup-Match in Marseille vorgenommen sein dürfte.

Adam Szalai: 3,5

Kommt ind er 46. Minute für Nadoye. Im zum Stillstand gekommenen Offensivspiel zunächst nicht zu sehen. Dann trifft er aus Abseitsposition, um mit der letzten Aktion das Basler 2:0 einzuleiten.

Darian Males: 4,5

Wird in der 58. Minute für Stocker eingewechselt, macht erst schmerzhaft mit Maric Bekanntschaft, der einen Durchbruch mit einem Foul unterbindet. Dann macht Males den Deckel drauf in der dritten Nachspielminute mit dem 2:0. Es ist erst sein zweiter Treffer in der Liga in der laufenden Saison.

Trägt sich erst zum zweiten Mal in dieser laufenden Super-League-Saison in die Torschützenliste ein: Darian Males. Freshfocus

Matias Palacios: 3,5

Ersetzt in der 66. Minute Chalov, füllt eine defensivere Rolle im Zentrum aus und hat dabei keine bemerkenswerte Szene.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung: Esposito (83. für Xhaka).

