FC Basel: Die Noten zum Spiel in Belfast - nur Hitz ist hellwach

Conference League Ein dürftiger Pflichterfolg: Das dritte 1:1 der Saison reicht dem FCB gegen die Crusaders

Der FC Basel tut sich gegen den Crusaders FC äusserst schwer, erreicht in Nordirland aber dank eines Unentschiedens die nächste Runde. Während die Gäste offensiv nur wenig anbieten, bringen sie sich defensiv teilweise selbst in Bedrängnis. In der nächsten Runde wartet mit Brøndby IF ein härteres Kaliber.