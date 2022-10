Einzelkritik Die neue katalanische Tormaschine und ein Assistkönig: Das sind die Noten des FC Basel nach dem 3:1-Sieg gegen Winterthur Arnau Comas als Doppeltorschütze, Darian Males als dreifacher Vorlagengeber sowie der junge, emsige Bradley Fink ragen beim 3:1 des FC Basel gegen den FC Winterthur heraus. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 23.10.2022, 20.00 Uhr

Zwei der drei herausragenden Basler Protagonisten gegen Winterthur: Der dreifache Vorlagengeber Darian Males (links) an der Schulter von Bradley Fink. Urs Lindt / Freshfocus

Marwin Hitz: Note 4,5

Schrammt knapp an der vierten weissen Weste in der Super League vorbei. Muss gegen Ende, als Löcher entstehen, ein paar mal zupacken.

Michael Lang: Note 4

Lässt defensiv fast nichts anbrennen, sein offensiver Input bleibt dafür überschaubar.

Arnau Comas: 5,5

Ein Abwehrspieler als Tormaschine: Erzielt innert sechs Minuten auf Eckbälle seine ersten Tore für den FCB, gibt seiner verunsicherten Mannschaft somit Rückenwind und wird zur Pause dennoch ersetzt, weil er gelb-rot-gefährdet ist. Und damit gegen YB nächsten Sonntag gesperrt. Schade, denn der Katalane ist derzeit eine Konstante.

Kasim Adams: Note 4

Seiner Wasserverdrängung ist das Führungstor zu verdanken. Sieht beim Gegentor alt aus.

Riccardo Calafiori: keine Note

Muss angeschlagen ausgewechselt werden, als noch keine sieben Minuten vorbei sind.

Taulant Xhaka: Note 4,5

Solider Scheibenwischer vor der Viererkette mit sehr guter Passquote (93 Prozent).

Routinier ersetzt Routinier: Taulant Xhaka (links) übergibt die Spielführerbinde in der 54. Minute an Captain Fabian Frei. Urs Lindt / freshfocus

Wouter Burger: Note 4,5

Hat als einer von zwei offensiven Mittelfeldspielern ein paar sehr hübsche Szenen, unter anderem die Einleitung des 3:0.

Andy Diouf: Note 4

Sein hellster Moment ist ein Solo, das Males nicht vollenden kann (40.). Hat unter dem Strich zu viele Ballverluste (18).

Darian Males: Note 5

Zuletzt am Knie angeschlagen, schlägt er zwei prächtige Eckbälle, die beide zu Toren führen. Erhöht mit der Vorarbeit zum 3:0 sein Konto auf 14 Skorerpunkte, was FCB-intern Bestwert ist. Weist am Ende allerdings keine gute Passquote auf (71 Prozent).

Liam Millar: Note 4

Nicht, dass man seine Formkrise für beendet erklären könnte, ist aber wenigstens wieder wahrnehmbar, erst mit einem Lattenschuss (66.), dann mit vergebener Grosschance (79.).

Liam Millar, hier gegen den Winterthurer Adrian Gantenbein. Georgios Kefalas / Keystone

Bradley Fink: Note 5

Der 19-Jährige macht als Angriffsspitze ganz viele gute Sachen und belohnt sich mit seinem zweiten Liga-Treffer zum 3:0.

Noah Katterbach: Note 4

Ersetzt bereits in der 7. Minute Calafiori und macht das bis auf ein, zwei Wackler okay.

Andy Pelmard: Note 4

Spielt nach dem Seitenwechsel anstelle von Comas ohne grobe Schnitzer Innenverteidiger.

Fabian Frei: Note 4

Löst in der 54. Minute Xhaka als Captain und Staubsauger vor der Abwehr ab. Summiert dabei doppelt so viele Ballverluste (10) wie sein Vorgänger.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Jean-Kévin Augustin (76. für Fink), Anton Kade (76. für Males).

