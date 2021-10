Nach dem Aus in Basel steigt Percy van Lierop in Österreich ein

Nachwuchs Beim FCB gescheitert: Jetzt soll Percy van Lierops Traum in Österreich Realität werden Percy van Lierop scheiterte mit seinem Konzept beim FC Basel. Jetzt steigt er mit Martin Dellenbach beim Erstligisten TSV Hartberg in Österreich ein. In Basel passten ihm die Arbeitsweise und die Umgangsform nicht. Simon Leser 29.10.2021, 18.43 Uhr

Spricht Percy van Lierop über die Zukunft, ist er gesprächig. Anders ist es, wenn er auf seine Zeit beim FC Basel zurückschaut. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Percy van Lierop ist ein gesprächiger Mann. Einer, der gerne von seinen Visionen erzählt. Doch fragt man ihn, warum seine Visionen und sein Konzept, mit dem er Nachwuchsspieler entwickeln will, beim FC Basel nicht funktionierten, wird der 47-Jährige in seiner Wortwahl vorsichtig. «In Basel konnte ich meine Träume nicht umsetzen», sagt er, nachdem er einige Sekunden überlegen musste, wie er denn seine Zeit beim FCB beschreiben würde.

Die Zeit, die Van Lierop in Basel erlebt hat, dauerte nur zwei Jahre. Und war dennoch, oder vielleicht auch gerade deshalb, turbulent. Im Sommer 2019 hätte er zum Ausbildungsleiter des FCB-Nachwuchses ernannt werden sollen. Doch weil dann seine beiden Fürsprecher, Marco Streller und Remo Gaugler, abtraten beziehungsweise degradiert wurden, blieb er bis Januar 2020 ohne offizielle Funktion bei Rotblau. Erst dann bekam der Niederländer eine Stelle im Kosmos des FCB – als Gesamtverantwortlicher des Nachwuchses. Sein Traum war es, Spieler für die Champions League zu kreieren. Dafür krempelte er, der sich im Nachwuchsbereich von Red Bull Salzburg und Ajax Amsterdam einen guten Ruf erarbeitet hatte, fortan die Abteilung in Basel um. Doch im Sommer dieses Jahres war es bereits vorbei als Gesamtverantwortlicher, er wurde zum «Leiter Ausbildung» degradiert, da die neue Führung des FC Basel Remo Gaugler als Nachwuchschef einsetzte. Anfang Oktober war dann sein FCB-Engagement ganz zu Ende.

Es ist eine Chronologie, die nach Erklärungen schreit. Van Lierop liefert sie nicht. «Ich merkte, dass sich meine Vorstellungen und die des FCB in eine andere Richtung entwickelten. Dahinter konnte ich nicht mehr stehen», sagt er. Doch was waren das für unterschiedliche Vorstellungen? «Es ist ein Gefühl. Und Gefühle sind schwierig, mit Fakten zu belegen. Die Arbeitsweise und Umgangsformen waren nicht mehr meine Welt.» Mehr Negatives will er nicht sagen.

Van Lierop findet seinen Partner für die Zukunft

Einen bleibenden Eindruck hinterliess Van Lierop in seiner Zeit dennoch, zumindest bei einem Geschäftsmann aus der Region: Martin Dellenbach. Die Wege des Autowaschanlagen-Besitzers und des Nachwuchsexperten aus Amsterdam kreuzten sich beim FCB. Welche Funktion Dellenbach, der auch im Fussballverband Nordwestschweiz tätig gewesen war, genau hatte, war lange unbekannt. Er wirkte bereits seit 2018 ohne eigentliche Funktion beim Klub mit. Weil er «beim FCB helfen wollte», wie er seine Intention beschreibt. So kam es, dass er sich um die Analyse und Weiterentwicklung des Nachwuchses kümmerte – ehrenamtlich, wie er betont. «Daraus ergab sich eine Strategie, die es umzusetzen galt», sagt Dellenbach.

Martin Dellenbach arbeitete drei Jahre für den FC Basel. Im Sommer sagte ihm David Degen, dass es ihn nicht mehr brauche. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Ein Jahr später stiess er auf den Mann, der für die Umsetzung geeignet schien: Percy van Lierop. Im Sommer des vergangenen Jahres bekam Dellenbach schliesslich auch offiziell eine Anstellung beim FCB, als «Leiter Operations Nachwuchs». Doch nach dem Besitzerwechsel im Mai hatte der FCB keine Verwendung mehr für ihn.

Van Lierop hielt den Kontakt zu Dellenbach. Denn der Niederländer hat für seinen Partner nur Lob übrig, vergleicht ihn als Unternehmer mit Red-Bull-Miteigentümer Dietrich Mateschitz. Als auch Van Lierops Zeit beim FCB sich dem Ende zuneigte – und das wurde für ihn bereits nach der Sommerpause klar – schmiedeten die beiden Visionen, wo sie ihr Konzept anwenden können. Eines, in dem es im Kern darum geht, Spieler zu entwickeln und langfristig einen funktionierenden Nachwuchsbereich zu hinterlassen. «Bei uns steht immer der Spieler im Zentrum. Wir schauen auf solche, die den Unterschied in der Champions League machen können», sagt Van Lierop.

Dies soll ab sofort in Hartberg, zwischen Wien und Graz im Bundesland Steiermark gelegen, geschehen. Eine Stadt mit 7000 Einwohnern, und vor allem: einem Fussballklub, der in der höchsten österreichischen Liga mitmischt. Ein kleiner Verein, der sich überraschend gut in der Bundesliga hält und aktuell auf dem sechsten Platz steht. Und der von Van Lierop und Dellenbach für die Umsetzung ihres Nachwuchskonzepts auserkoren wurde.

Percy van Lierop (links) und Martin Dellenbach wollen in Österreich Superstars hervorbringen. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Der Niederländer und der Baselbieter steigen beim TSV Hartberg ein und bauen eine Nachwuchsakademie auf. Einen Campus gibt es vor Ort zwar schon, aber eine Akademie noch nicht. Van Lierop wird vornehmlich auf dem Platz sein, Dellenbach steht finanziell für die Akademie ein. Zwei Gesellschaften, die von ihm vertreten werden, beteiligen sich am Verein beziehungsweise übernehmen die operative Leitung der Akademie. Zahlen zum Engagement nennt Dellenbach keine. Er sagt: «Die finanziellen Kosten sind überschaubar und viel tiefer als beim FC Basel.» Sie behalten sich die Möglichkeit vor, irgendwann auch in die Nachwuchsabteilung weiterer Vereine zu investieren. Auch Michael Steiner wird in Hartberg tätig sein. Der Österreicher war im Frühling für wenige Wochen Verantwortlicher der U10 bis U17 beim FC Basel.

Van Lierop hat seinen nächsten Ort, an dem er seinen Traum der perfekten Nachwuchsabteilung umsetzen will, also gefunden. Ob es klappt, ist ungewiss. Die Zeit in Basel hat gezeigt, dass Träume platzen können. Zum FCB sagt er immerhin noch, dass es ein paar starke Talente in den Altersstufen bei Rotblau gibt, von denen er sich erhofft, dass sie einst einschlagen. Doch als nach Namen gefragt, endet seine Gesprächigkeit wieder.