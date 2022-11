FC Basel: Heiko Vogel wird neuer Sportdirektor

Neue Position Ex-Trainer Heiko Vogel wird Sportdirektor beim FC Basel und soll ein Vakuum füllen, das seit Jahren klafft Der FC Basel hat am Montag die Verpflichtung des 47-jährigen Deutschen Heiko Vogel als neuer Sportdirektor verkündet. Wie seine Rolle aussieht und wo die Schwierigkeiten liegen. Jakob Weber Jetzt kommentieren 28.11.2022, 12.00 Uhr

Ist zurück in Basel und hat eine neue Aufgabe: Heiko Vogel. Imago

Es war ein Paukenschlag, als Heiko Vogel vor etwas mehr als zehn Jahren als Trainer des FC Basel entlassen wurde. Acht Spiele hintereinander hatte der FCB zu diesem Zeitpunkt nicht mehr verloren, allerdings auch nur dreimal gewonnen. So zum Beispiel am Wochenende vor der Entlassung 3:2 gegen Servette, wobei das 2:1 von einem gewissen David Degen geschossen wurde.

Doch der amtierende Double-Sieger lag in der Liga nur auf Rang 4 und der damalige FCB-Präsident Bernhard Heusler und Sportchef Georg Heitz sprachen bei der anschliessenden Präsentation des Vogel-Nachfolgers Murat Yakin von «elementaren Differenzen», die eine Trennung vom Trainer unabdingbar gemacht hätten.

Ähnlich überraschend ist auch, was der FC Basel am Montag verkündet: Heiko Vogel wird ab dem 1. Januar 2023 FCB-Sportdirektor. Schon bei der Analyse seines ersten Halbjahres war Präsident David Degen zum Schluss gekommen, dass es neben ihm einen brauche, der als Bindeglied zwischen Verwaltungsrat, Mannschaft und Staff fungiere und idealerweise auch öffentlich die von Degen ungeliebte Aufgabe als FCB-Sprachrohr übernehme. Eine Rolle, die dem FCB auch unter Bernhard Burgener fehlte.

Kaderplaner Philipp Kaufmann versuchte sich dabei zuletzt. Doch ihm fehlen bei aller Kompetenz der Name und das Standing. Valentin Stocker wird aktuell als sportlicher Leiter ausgebildet. Doch weil die Aufgabe des Sportdirektors für den Ex-Captain noch zu früh käme, man diesen aber trotzdem schon jetzt benötigt, hat der FCB Vogel installiert. Einen Job, den der Deutsche in dieser Form noch nirgends ausgeübt hat.

Die grosse Frage nach dem Einfluss

Degen lässt sich wie folgt zitieren: «Wir versprechen uns von Heiko, dass er den Trainerstaff und das gesamte Team bestmöglich unterstützt, führt und weiterentwickelt und sein Wissen sowie seine grosse Leidenschaft für den sportlichen Erfolg einbringt.»

Heiko Vogel herzt hier David Degen nach einer Auswechslung. In Vogels letztem Spiel als FCB-Trainer schoss der rechte Flügel gegen Servette das Tor zum 2:1. Imago

Doch die Frage stellt sich, wie gross Vogels Einfluss neben Mehrheitsaktionär Degen sein wird. Denn der wird die sportlichen Fäden kaum aus der Hand geben.

Zudem ist unklar, ob Vogel nur ein Lückenfüller ist oder Stocker doch andere Pläne hat. Eine Frage, die beim FCB aktuell niemand beantworten will. Der Klub verweist auf eine Bilanz- und Ausblickpressekonferenz Anfang Dezember. Erst dann will sich Degen auch in der Sportdirektor-Kausa erklären.

Vogel checkt seit Jahren FCB-Nachrichten

Der heute 47-jährige Deutsche hat den FCB auch nach seiner Entlassung nie aus den Augen verloren. Mit Sturm Graz testete er 2018 im Trainingslager in Marbella gegen Raphael Wicky und den FCB, und auch in diesem Sommer stattete Vogel Alex Frei, David Degen und Co. in Gmund am Tegernsee einen Besuch im Trainingslager ab.

Heiko Vogel stattete dem FCB und Alex Frei zuletzt beim Trainingslager in Gmund am Tegernsee einen Besuch ab. Freshfocus

Jetzt sagt Vogel: «Für mich ist es ein emotionales Nachhausekommen, ich musste bei der Anfrage keine Sekunde überlegen.»

Die Karriere Heiko Vogel - Geboren am 21. November 1975 in Bad Dürkheim

- 1998 bis 2007: Jugendtrainer Bayern München

- 2007 bis 2009: Co-Trainer Ingolstadt

- 2009 bis 2011: Co-Trainer FC Basel

- 2011 bis 2012: Trainer FC Basel

- 2013 bis 2015: U19-Trainer Bayern München

- 2015 bis 2017: Nachwuchskoordinator Bayern München

- 2018: Trainer Sturm Graz

- 2019: Trainer Bayer Uerdingen

- 2020 bis 2022: Trainer Mönchengladbach II

- ab 2023 Sportdirektor FC Basel



Erfolge: Schweizer Meister 2010 und 2012, Schweizer Cupsieger 2010 und 2012, Österreichischer Cupsieger 2018.

Seine neuen Kollegen Alex Frei und David Degen trainierte Vogel ab 2009 erst als Assistenztrainer unter Thorsten Fink und dann nach dessen Abgang nach Hamburg ab Oktober 2011 auch als Cheftrainer. Vogel gelang auch dank Torschütze Frei, mit dem Vogel immer gut konnte, der 2:1-Sieg gegen Manchester United und damit das Weiterkommen in der Champions League, wo im Achtelfinal mit Bayern München zumindest im Hinspiel (1:0-Sieg) eine weitere Sternstunde hinzukam.

Alex Frei und Heiko Vogel haben nach dessen Tor gegen Manchester United gut Lachen. Freshfocus

Vor allem das Manchester-Spiel und seine offene ehrliche Art machte den starken Kommunikator Vogel auch bei den Fans sehr beliebt. Den FC Basel hat er auch nach seiner Entlassung nie aus den Augen verloren. 2018 sagte er in einem Interview mit der «Tageswoche»: «Ich werde den FCB zeit meines Lebens verfolgen. Ich kenne jede Nachricht, jedes Ergebnis, jeden Transfer. Ich weiss alles. Jeden Tag schaue ich nach, was es Neues gibt.»

Auch der Kontakt zu seinem Ex-Spieler Alex Frei ist nie abgerissen: «Ich habe fast wöchentlich Kontakt zu Alex, mit dem ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis pflege. Ich glaube, er wird seinen Weg als Trainer gehen», waren Vogels Worte 2018. Und in Zukunft wird er dafür sorgen, dass auf dem Weg von Alex Frei ein paar Steine weniger liegen.

