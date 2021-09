David Degen krempelt den FC Basel mit vielen Transfers um

Transferfenster Neues Beuteschema, neue Breite: Wie David Degen den FC Basel umkrempelte Das Kader des FC Basel wurde bis zuletzt mächtig umgebaut. Ein Überblick über alle 27 Zu- und Abgänge seit David Degens Übernahme. Céline Feller und Simon Leser Jetzt kommentieren 01.09.2021, 21.04 Uhr

Wouter Burger ist einer von vier Spielern, die am Deadline Day nach Basel kamen. Bild: FC Basel 1893 / Luca Cavegn

Man hatte es ahnen können. Dass dieses Sommer-Transferfenster, das erste unter der neuen Führung und damit unter David Degen, ein aktionsreiches werden würde. Der ehemalige Fussballer und Spielerberater hatte früh deutlich gemacht, dass das Kader nicht dem entspreche, was er für den FC Basel als erfolgsversprechend erachtet. Einen ersten Vorgeschmack dafür, wie rigoros der Umbau werden würde, gaben Degen und Co. am 22. Mai. Am Tag nach der letzten Saisonpartie in Sion erklärte man sieben Spielern, dass sie im Verein keine Zukunft mehr haben werden: Luca Zuffi, Timm Klose, Aldo Kalulu, Jasper van der Werff, Elis Isufi, Jozef Pukai und Jorge. Natürlich liefen bei einigen die Verträge aus, die Stossrichtung aber war klar. Sehr klar. Bis und mit Deadline-Day sind es 26 Mutationen im Kader geworden. Sechsundzwanzig. Die zwölf Neuzugänge – wenn man Darian Males dazuzählt – sorgen auch dafür, dass der FCB erstmals seit Jahren wieder einen höheren Kader-Marktwert aufweisen kann als YB. Etwas, wovon sich der FCB nichts kaufen kann – aber es zeigt, dass die Qualität zumindest auf dem Papier gestiegen ist. Um das zu erreichen, hat man ein ganzes Kader ausgetauscht.

Am ersten Tag nach dem grossen Deadline-Day kommt noch eine weitere Mutation dazu. Nachdem der FCB am Dienstag nur Spieler verpflichtete, beginnt er am Mittwoch damit, Akteure abzugeben. Den Anfang macht Kadermutation Nummer 27, Kaly Sene. Er wurde am Dienstag genauso wie Djordje Nikolic, Afimico Pululu und Gonçalo Cardoso von der Kontingentsliste gestrichen – und am Mittwoch ausgeliehen. Weitere Mutationen dürften noch folgen. Um den Überblick zu wahren, gibt es hier eine Auflistung inklusive Einschätzungen.

Tor

Die Position des Torhüters ist die einzige, bei der es keinen Neuzugang gab. Es ist aber beileibe nicht so, dass es die Verantwortlichen nicht versucht hätten. Heinz Lindner ist zwar auf der Linie stark, hat aber teilweise Mühe mit der Strafraumbeherrschung und dem Ball am Fuss. Doch Dortmunds Roman Bürki wollte nicht, und die Verhandlungen mit U21-Nati-Goalie Anthony Racioppy, um den sich der FCB bis zuletzt bemühte, kamen nicht zum Abschluss. Mit einem neuen Torhüter sollte der Konkurrenzkampf neu entfacht werden. Denn seit Dienstag ist klar, dass Djordje Nikolic in Basel keine Zukunft mehr hat. Er, der noch vor zwölf Monaten die Nummer Eins war. Dafür steigt Felix Gebhardt, der von Philipp Degens Agentur SBE Management beraten wird, in der Hierarchie auf.

Djordje Nikolic hat beim FC Basel keine Zukunft mehr. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Verteidigung

Allein fünf Verteidiger hat der FCB geholt, davon drei auf den Aussenverteidigerpositionen. Michael Lang, Sergio López und Tomás Tavares sorgen dort für etwas, das es in den vergangenen Jahren kaum gab: Konkurrenzkampf. Am unmittelbarsten bekommt dies Raoul Petretta zu spüren. Er, der immer spielte, wenn er fit war, wird sich gegen Tavares, der aus Portugal Talent und junge Unbekümmertheit mitbringt, beweisen müssen. In der Innenverteidigung überzeugt Andy Pelmard bereits jetzt mit Geschwindigkeit und Agilität. Nasser Djiga ist zwar verletzt, hat aber eine vielversprechende Vorbereitung hinter sich. Und auch Eray Cömert, der immer wieder von türkischen Klubs umgarnt wird, ist noch da. Doch das türkische Transferfenster ist noch bis nächsten Mittwoch geöffnet. Jetzt, da Ersatz schwierig aufzutreiben ist, müsste aber schon ein hoch dotiertes Angebot reinflattern, damit der FCB die Konstante in der Abwehr der vergangenen zwei Jahre noch hergibt.

Defensives Mittelfeld

Die Frage blieb bis ganz zum Schluss des Dienstags offen: Geht Pajtim Kasami jetzt doch noch? Einfach zu Venezia statt Olympiakos? Nun, nach Italien wechselt er nicht, obschon mit Wouter Burger am Dienstag ein weiterer defensiver Mittelfeldspieler verpflichtet wurde. Der 20-jährige holländische U-Nationalspieler bringt mit seinen 1,92 Metern eine Komponente in diese Zone des FCB, welche bislang fehlte. Neben Jordi Quintillà ist er ausserdem der zweite Linksfuss, den der FCB diesen Sommer fürs zentrale Mittelfeld holt. Burger wird den ohnehin schon herrschenden Konkurrenzkampf noch einmal verschärfen. Ob Kasami am Ende doch noch geht?

Die Kadermutationen seit dem Führungswechsel Abgänge: Luca Zuffi (Verein heute: Sion), Timm Klose (vertragslos), Aldo Kalulu (Sochaux), Jasper van der Werff (Paderborn), Elis Isufi (Kriens), Jozef Pukaj (Winterthur), Amir Abrashi (GC), Jorge (Palmeiras), Silvan Widmer (Mainz), Samuele Campo (Luzern), Ricky van Wolfswinkel (Twente), Orges Bunjaku (Grenoble Foot), Julian von Moos (ausgeliehen an Vitesse Arnheim bis Ende Saison), Yannick Marchand (ausgeliehen an Grenoble bis Ende Saison), Kaly Sene (ausgeliehen an GC bis Ende Saison). Zugänge: Liam Millar (Vertrag bis 2025), Jordi Quintillà (Vertrag bis 2024), Sergio López (Vertrag bis 2024), Nasser Djiga (Vertrag bis 2025), Sebastiano Esposito (Leihe bis Ende Saison), Michael Lang (Vertrag bis 2023), Darian Males, (nach Leih-Ende erst zurück zu Inter, konnte dann erneut ausgeliehen werden bis 2023), Andy Pelmard (Leihe bis Ende Saison), Tomás Tavares (Leihe bis Ende Saison), Joelson Fernandes (Leihe bis 2023), Wouter Burger (Vertrag bis 2025), Dan Ndoye (Leihe bis Ende Saison) . Nicht mehr auf der Kontingentsliste: Afimico Pululu (künftiger Verein: ?), Djordje Nikolic (?), Gonçalo Cardoso (?).

Angriff

Jung, von einem grossen Klub und bestenfalls noch auf der Next-Generation-Liste: So könnte man die Kriterien für Neuzuzüge im offensiven Mittelfeld bezeichnen. Joelson Fernandes ist der letzte dieser Kategorie, der zum FCB gestossen ist. Alleine sein Marktwert von 6 Millionen Euro – für einen 18-Jährigen – lässt aufhorchen. Fernandes ist auf dem linken Couloir zu Hause und macht dort Liam Millar Druck – ebenfalls neu gekommen, aber noch nicht ganz angekommen. Die beiden symbolisieren das neue Basler Beuteschema sowie die neue Basler Breite – jede Position ist mindestens doppelt besetzt. Für Beuteschema und Breite stehen auch die zwei Zuzüge, die etwas weiter vorne zu Hause sind: Sebastiano Esposito, den man mittlerweile niemandem mehr vorstellen braucht in Basel, und Dan Ndyoe. Wobei: Dessen Leistungsnachweis ist ebenfalls bekannt. Ndoye wurde lange als Ersatz Arthur Cabrals gehandelt, dass er nun als Ergänzung kommt, zeugt vom Basler Powerplay auf dem Transfermarkt. Ndoye steigt gerade zum A-Natispieler auf, hat folglich den Anspruch zu spielen. Tun kann er das nicht nur ganz vorne, sondern vor allem auch auf der rechten Seite. Wo er beim FCB eingeplant ist, wird sich noch zeigen. Egal wo, muss er aber früh zeigen, wie gut er ist. Denn: Kommt er zu fünf Einsätzen, muss der FCB ihn kaufen, so schreibt es Nizza.

Dan Ndoye soll eine Ergänzung zu Arthur Cabral sein. Bild: Andy Mueller / freshfocus