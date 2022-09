Fabian Frei und Taulant Xhakas Duell um einen Platz beim FCB

FC Basel Frei und Xhaka duellieren sich um einen Platz im Zentrum. Noch ist es kein Problem – aber bleibt es so? Beim 5:1 über GC schaut Fabian Frei zu, Taulant Xhaka spielt. Platz für beide zusammen gibt es aktuell offenbar nicht. Céline Feller Jetzt kommentieren 11.09.2022, 20.17 Uhr

In den letzten vier Spielen steht Taulant Xhaka drei Mal in der Startelf - drei Mal gibt es einen Sieg. Marc Schumacher / freshfocus

Taulant Xhaka muss lachen. «Ich wusste genau, dass diese Frage kommt», sagt er nach dem Spiel in der Mixed Zone. Die Frage nach ihm, nach Fabian Frei, nach den Einsatzzeiten der beiden aktuell.

Rekapitulieren wir kurz: Von den letzten vier Spielen hat Xhaka drei begonnen. Die Heimspiele gegen GC gestern, gegen Pyunik am Donnerstag und die Auswärtspartie gegen den FC Zürich. Bilanz: drei Siege für die Basler, drei Assists für Xhaka.

Jenes Spiel, bei dem Xhaka zuschaut, geht verloren: Das Gastspiel in Sion. An seiner Stelle hat dort Captain Fabian Frei gespielt. In den anderen drei Partien wurde dieser zwei Mal gegen Ende eingewechselt, gegen Pyunik schaute er nur zu.

Gegen die Armenier waren es taktische Überlegungen. Pyunik agiert tief, so dass der FCB mit einem 4-1-4-1 auflief, um die Räume in der Mitte besser nutzen zu können. Gegen GC gilt Selbiges. Alles nachvollziehbar, alles klar soweit.

Alex Frei spürt bei allen Entscheiden Fabian Freis Rückhalt

Dennoch schwelt das Thema des auf der Bank sitzenden Captains. Und es kommt die Frage auf, ob Frei und Xhaka zusammen auf dem Feld zu wenig Dynamik bringen würden für eine Spielidee, die auch von ihrem Tempo lebt. «Was soll ich dazu sagen?», fragt Xhaka, und sagt weiter:

«Die Aufstellungen sind die Entscheidung des Trainers. Ich probiere, mein Bestes zu geben, immer 100 Prozent zu bringen.»

Er fühle sich wohl, sei gut drauf. «Und ich möchte das Vertrauen zurückgeben, das mir der Trainer schenkt.»

Natürlich geht nach dem Spiel die Frage auch an den Trainer, an Alex Frei. Dieser sagt: «Fabian Frei geniesst ungemeinen Respekt. Im Team, aber auch vom Trainerstab. Ich habe ein super Verhältnis zu ihm, so empfinde ich es jedenfalls. Wir sind immer ehrlich und er versichert mir, dass er als Captain hinter allen Entscheidungen steht. Da dem so ist, gibt es nicht mehr dazu zu sagen.»

Ein Problem ist die Xhaka/Frei-Frage noch nicht. Auch, weil Xhaka sagt, dass es «egal ist, wer die Binde trägt». Und weil alle Spieler wissen, wie dicht der Terminkalender ist. Es bleibt aber spannend, wann und wie oft Trainer Frei auf Captain Frei und dessen Stellvertreter Xhaka setzt.

Oder ob er auch mal beide draussen lässt, weil der Konkurrenzkampf mit Andy Diouf, dem umfunktionierten Andy Pelmard sowie dem sich in Topform befindenden Wouter Burger noch über die zwei Routiniers hinaus geht.

