Warum am Wochenende mitten in Basel ein OL stattfindet

Orientierungslauf Raus aus dem Waldschatten: Am Wochenende rennen die OL-Läufer durch die Basler Innenstadt Die Randsportart Orientierungslauf drängt in die Städte. An diesem Wochenende auch mit einem Grossanlass in Basel. Warum das so ist und was der Fricktaler Spitzenläufer Matthias Kyburz davon hält. Yann Schlegel 09.06.2022

Spitzen-OL-Läufer wie der gebürtige Fricktaler Matthias Kyburz mussten in diesem Jahr ihren Fokus umpolen. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Rentner Cäsar Scherrer ist auf Zack. In den letzten Wochen schuftete der 66-Jährige so viel, wie es sonst gern den Bauern nachgesagt wird. 60 bis 70 Stunden arbeitete er in den letzten Wochen für das Projekt, das ihn seit drei Jahren begleitet. Mehr noch, seinen Lebensrhythmus bestimmt hat. Fast ohne Punkt und Komma reiht er die Sätze aneinander, während er erzählt.

Vom grossen Wochenende der nationalen OL-Wettkämpfe, das in der Region Basel bevorsteht. Vier Wettbewerbe binnen 72 Stunden rund um das Dreiländereck und die Basler Innenstadt verteilt. Gut über 2000 Orientierungsläuferinnen, die anreisen. Höhepunkt wird die Sprint-Schweizer-Meisterschaft am Sonntagmorgen sein.

Und Cäsar Scherrer ist der Dirigent des Grossanlasses, den die OLG Basel zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum mithilfe der OLV Baselland organisiert. «Jetzt hab ich noch 16 Pendenzen auf der Liste. Vor sechs Wochen waren es noch 221», sagt Scherrer, wobei der studierte Ökonom und ehemalige Geschäftsführer zweier Firmen durchdringt. «Das ist mein letztes grosses Projekt. Wobei, es gibt zwei Flaschen Wein an der GV», sagt er mit trockenem Humor.

Cäsar Scherrer: «Mit Karte und Tempo durch die Stadt zu laufen, ist enorm herausfordernd.» zvg

Scherrer war nicht nur Laufleiter und verantwortete als solcher die gesamte Vorbereitung. Als Kartenaufnehmer zog er selbst durch die Gassen der Innenstadt. Zeichnete die spezifisch detaillierte OL-Karte. «Bei dieser Arbeit hab ich wieder mal erkannt, was für eine schöne Stadt wir haben», sagt er.

Zwischen all die Fakten schiebt Cäsar Scherrer immer mal wieder lockere Sätze wie «ich bin eine prägeriatrische Erscheinung im OL-Sport» ein. Seit 53 Jahren schon ist er selbst Orientierungsläufer und noch immer reist er fast jedes Wochenende an einen Wettkampf. Scherrer hat miterlebt, wie der OL-Sport die Städte für sich entdeckte. Er versperrt sich dem Wandel keineswegs. «Sprint-OL finde ich faszinierend, obwohl ich sehr gerne in der Natur bin. Bei hohem Tempo mit der Karte durch urbane Gebiete laufen und die geistige Arbeit optimieren, das ist enorm herausfordernd.» Als Senior seien ihm die immer mehr mit Dickicht überwachsenen Wälder nicht mehr so lieb. «Als Junior rannte ich noch quer durchs Unterholz, das war Wonne.»

Der internationale OL-Verband experimentiert

Mit seiner Idee, in Basel einen OL-Grossanlass durchzuführen, trifft Cäsar Scherrer den Trend im OL-Sport. In zweieinhalb Wochen finden in Dänemark erstmals OL-Weltmeisterschaften ohne Wald-Wettkämpfe statt. Der internationale Verband hat entschieden, künftig alle zwei Jahre alternierend eine Sprint-WM und eine Wald-WM durchzuführen. Ein strategischer Entscheid: In den Städten will die Randsportart neues Publikum gewinnen. Der Verband erhofft sich, dass in den nächsten Jahren nicht mehr wie bisher fast ausschliesslich europäische Nationen die WM ausrichten.

Info «OL-Wochenende in Basel» Freitag (ab 17 Uhr): Prolog im Dreiländerpark in Weil am Rhein. Samstag (ab 11 Uhr): Basel City Race: nationaler OL am Dreiländereck. Sonntag (ab 9 Uhr): «Sprintmeisterschaft» in der Basler Altstadt. Sonntag ab (14.40 Uhr): Staffel-Sprintmeisterschaft im Burgfeldenpark.

Basel für wird für die besten Schweizer OL-Läufer der letzte grosse Test vor der Sprint-WM in Skandinavien. Auch für Matthias Kyburz. Der gebürtige Fricktaler gehört zu den weltbesten seines Fachs. Und wenn er bisher in seiner Karriere jeweils ausgewogen im Wald und in urbanen Gebieten trainiert hatte, so änderte sich dies im ersten Halbjahr 2022 grundlegend.

Obwohl Kyburz als Allrounder gilt, adaptierte er den Trainingsschwerpunkt im Hinblick auf die WM voll und ganz auf den Sprint-OL. Auch der Weltcup-Kalender war bislang so ausgerichtet. «Wenn du am Weltcup in Schweden bist und keinen Fuss in den Wald setzt, kommt dir das als OL-Läufer schon etwas komisch vor», sagt er. Aber Kyburz ist ganz Profi und hat sich auf die neue Ausgangslage eingestellt.

Aber er sieht die Entwicklung zwiespältig. Obwohl Kyburz im Sprint-OL seine ersten WM-Medaillen gewann und so in der Weltelite Fuss fasste, trauert er dem alten Format nach, bei welchem Sprint- und Wald-Disziplinen über zehn Tage verteilt stattfanden. «Der Mix gefiel mir schon sehr», sagt Kyburz.

Dass der Sport mit dem neuen Sprint-Fokus aus dem Schatten hervortreten kann, sieht er skeptisch. Zumindest in den nächsten Jahren veranstalten die üblichen Nationen die WM. Kyburz fürchtet, die Aufmerksamkeit könne auch abnehmen, weil die WM wesentlich kürzer dauert, jetzt wo die Disziplinen gesplittet sind.

Kein Heimvorteil für einen der Favoriten

Sportlich jedoch glaubt er, mit dem neuen Format gar noch höhere Chancen auf WM-Medaillen zu haben. «Als Allrounder profitiere ich davon, mich nun auf den Sprint konzentrieren zu können.» Basel sieht er deshalb nicht bloss als Test – er will den Schweizer-Meister-Titel. Kommt ihm der «Heimvorteil» zugute? «Wohl kaum, jetzt wohne ich doch schon seit neun Jahren in Bern», sagt er und lacht. Matthias Kyburz wird sich in den Basler Gässlein nicht bloss auf seine Intuition verlassen können.

