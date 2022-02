Peking 2022 Für den olympischen Traum hat Caroline Spies das Familienleben angepasst Die 19-jährige Caroline Spies aus Zwingen ist die einzige Olympionikin aus der Region und Goalie Nummer 3 im Eishockey-Nationalteam. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Alles Olympia untergeordnet: Eishockey-Torhüterin Caroline Spies aus Zwingen.

Am Donnerstagmorgen, noch bevor die Winterspiele in Peking offiziell eröffnet werden, geht es für das Schweizer Frauen-Nationalteam los. Um 5.10 Uhr trifft die Schweiz auf Kanada. Caroline Spies aus Zwingen, die unter anderem in der U20 des EHC Basel das Tor hütet, wird dann vermutlich auf der Tribüne sitzen und ihre zugewiesenen Aufgaben erfüllen.

Teilnehmen ist wichtiger als siegen. Für die junge Baselbieterin hat der olympische Gedanke in modifizierter Form ebenfalls Gültigkeit. Sie sagt:

«Teilnehmen ist wichtiger als spielen.»

Nachdem sie das Aufgebot für Peking erhielt, sei sie förmlich aus dem Häuschen gewesen, erzählt sie. «Ich freute mich wie ein kleines Kind. An Olympischen Spielen als Athletin teilnehmen zu dürfen, das ist ein Privileg. Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben.»

Dass sie als Torhüterin Nummer drei im Team von Head-Coach Colin Muller figuriert und damit im Normalfall keinen Einsatz haben könnte, ist nicht wichtig.

«Wir alle sind Teil eines Teams. Wer nicht zum Einsatz gelangt, gehört ebenso dazu und erledigt seine Aufgaben wie jene auf dem Eis.»

Einmal China und zurück: Caroline Spies mit ihrer Ausrüstung für das Abenteuer Olympia. Sihf

Spies, die bei den Moskitos in Laufen vom Trainer zufällig ins Tor gestellt wurde, zeigte im U18-Nationalteam starke Leistungen, sodass sie im Juli 2020 als Jüngste von drei Goalies für die Swiss Women’s Hockey Academy in Cham nominiert und ins Projekt «Road to Bejing 2022» aufgenommen wurde. «Von diesem Tag an hatte ich Peking im Kopf. Ich hatte ein Ziel und arbeitete darauf hin.»

Neben der Schule ein vollgepacktes Programm

Sie ist Schülerin der Matur-Sportklasse am Gymnasium Liestal und Mitglied der Baselbieter Leistungssportförderung. Dass sie sich voll auf den Sport fokussieren kann, verdanke sie auch der hervorragenden Unterstützung ihres Umfelds. Spies trainierte zweimal pro Woche im Spitzensport-Zentrum «OYM» in Zug, wo sie sich gemeinsam mit dem A-Nationalteam auf Peking vorbereitete. Mit den Herren des U20-Teams des EHC Basel sowie dem SWHL B-Team des SC Langenthal sammelte sie weiter Spielpraxis. Ihr Programm ist vollgepackt, aber, sagt sie, das sei in Ordnung.

Im Januar konzentrierte sie sich voll aufs Nationalteam. «Ich versuchte, so wenig Kontakte wie nötig zu haben. Daher spielte ich auch nicht mehr mit den Klubteams. Ich konnte mein Schulpensum zu Hause erledigen, und Freunde traf ich nicht mehr. Sie alle hatten Verständnis, und dafür bin ich dankbar.»

Caroline Spies im Gespräch mit regioTVplus. Youtube

Auch im Hause Spies in Zwingen musste das Schutzkonzept greifen. «Wir haben ja auch sonst schon darauf geachtet. Aber jetzt, so kurz vor den Olympischen Spielen, war es uns allen sehr wichtig», beschreibt Mutter Iris die Tage vor dem Abflug. «Kontakte reduzierten wir auf das Notwendigste, und unsere Einkäufe machten wir zu Zeiten, als es wenig Kunden hatte.» Sie seien alle extrem erleichtert gewesen, als Caroline am 26. Januar im Flieger nach Peking sass.

«Es ist nicht das Angenehmste, aber es ist nun mal so», beschreibt Caroline das tägliche Testen. Gelandet, ging es zuerst zum Test. Papiere mussten vorgelegt werden, und wer keine eindeutigen Ergebnisse hatte, für den ging das Zittern los. Covid und die Bubble seien allgegenwärtig. «Im Hotel, beim Essen, in den Besprechungen, auf dem Weg zum Training – überall Masken und Tests.»

Der Traum von der bronzenen Medaille

Caroline Spies hängt sich rein in den Trainings. Sie müsse zeigen, dass sie bereit sei, wenn es sie brauche. Der Spielplan ist happig. Nach Kanada folgen Russland, die USA und Finnland. Das sind, der Modus will es so, die vier Top-Nationen. Die Schweiz ist die Nummer fünf. Sie alle sind bereits für die Viertelfinals qualifiziert. Drei weitere Teams kommen aus der Gruppe B. «Wir haben hart gearbeitet und sind zuversichtlich, dass wir wieder um Bronze spielen werden. An der WM im vergangenen Jahr fehlte ja nicht so viel», gibt sich Caroline zuversichtlich.

Und in Zwingen ist der Wecker gestellt. «Wir stehen auf, egal um welche Zeit», sagt Mutter Iris, «und es spielt keine Rolle, ob Caroline im Tor oder an der Bande steht oder auf der Tribüne sitzt. Wir sind stolz auf unsere Tochter und fiebern mit dem Team mit.» Ob mit oder ohne Medaille um den Hals – vielleicht bereitet die Gemeinde Zwingen ihrer Olympionikin nach der Rückkehr einen gebührenden Empfang.

