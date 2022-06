Die Black Stars steigen aus der Promotion League ab

Promotion League Abstieg so gut wie besiegelt: Die Black Stars verlieren auch gegen Sion und der Trainer kritisiert das Teamgefüge Der FC Black Stars ist nach dem 1:4 (1:1) gegen den FC Sion U21 einen Spieltag vor Saisonende de facto aus der Promotion League abgestiegen. Die Begründung von Trainer Branko Bakovic lässt tief blicken. Alan Heckel Jetzt kommentieren Aktualisiert 05.06.2022, 19.20 Uhr

Bild mit Symbolcharakter für eine misslungene Rückrunde - Süleyman Türkes vergibt aus drei Metern eine Top-Chance. Edgar Hänggi Auch Robin Hänggi scheitert am Sion-Keeper. Edgar Hänggi Der schwach getretene Elfmeter von Seydou Kiendrebeogo wird von Shaban Kuquku mit dem Fuss abgewehrt. Edgar Hänggi Der verhängnisvolle Ausgleich durch Sions Brasilianer Patrick Luan. Edgar Hänggi Rund 800 Zuschauer kamen ins Stadion auf der Schützenmatte. Edgar Hänggi Einsam und den Blick voller Hoffnung auf das Smartphone gerichtet - Black-Sportchef und Geldgeber Peter Faé Edgar Hänggi Kein Durchkommen für Dino Babovic Edgar Hänggi Keine Abwehrchance für Dario Thürkauf beim abgefälschten Schuss zum dritten Gegentor Edgar Hänggi Gobé Gouano auf dem Weg zum vierten Sittener Tor Edgar Hänggi Sion-Keeper Shaban Kuquku stoppt den von Atdhe Rashiti aus vier Metern abgebenen Ball. Edgar Hänggi Trainer Branko Bakovic versucht zu korrigieren. Edgar Hänggi

An der mangelnden Unterstützung lag es nicht: 800 Menschen, darunter viele lautstarke Juniorenteams, waren am Pflingstsamstag in die Schützenmatte gekommen, um den FC Black Stars dabei zu unterstützen, mit einem Heimsieg über die U21 des FC Sion die Chancen auf einen Verbleib in der Promotion League zu wahren. Davon beflügelt, legte das Heimteam gut los und ging bereits nach vier Minuten mit der ersten Chance durch Adthe Rashiti in Führung.

Doch anstatt den Vorsprung auszubauen oder bei heissen Temperaturen Ball und Gegner laufen zu lassen, überliessen die Gastgeber den Wallisern fortan unerklärlicherweise das Spiel. «Dass wir uns zurückgezogen haben, ist automatisch passiert», bedauerte Trainer Branko Bakovic, der zusehen musste, wie die bereits abgestiegenen Gäste immer mehr Sicherheit in ihren Aktionen bekamen. In der 38. Minute erhielten die Sterne die Quittung für ihre Passivität: Hervé Matondo spazierte durchs Mittelfeld und flankte mit dem Aussenrist auf den Kopf von Patrick Luan, der den Ausgleich erzielte.

Das 1:1 weckte die Basler aus der Lethargie, fortan übernahmen sie das Spieldiktat wieder und kamen auch zu Chancen. Doch Dino Babovic brachte in bester Abschlussposition den Ball nicht unter Kontrolle (40.), während Robin Adamczyk (42.) und Tobias Mumenthaler (44.) an Shaban Kuquku scheiterten.

Der Gäste-Goalie hielt kurz nach der Pause sogar einen (schwach getretenen) Handspenalty von Seydou Ouedraogo und verpasste dem Heimteam einen weiteren Dämpfer. Und weil Patrick Luan, der auch schon für die erste Mannschaft reichlich Super-League-Erfahrung gesammelt nat, fünf Zeigerumdrehungen später für die Sittener vom Elfmeterpunkt traf, liefen die Black Stars in der Folge einem Rückstand hinterher.

Verpasste Chancen brechen das Genick

Die Einheimischen stemmten sich zwar mit aller Macht gegen die Niederlage, nutzten aber – einmal mehr – sie besten Möglichkeiten nicht. Rashiti (54.), Ouedraogo (65.) und der eingewechselte Süleyman Türkes (67.) brachten mit ihrem Chancenwucher den Trainer zur Verzweiflung. «Wenn du aus zwei Metern das Tor nicht triffst, verlierst du solche Spiele. Und wenn du solche Spiele verlierst, steigst du ab», brachte es Bakovic auf einen Nenner. Am Ende lautete das (zu deutliche) Skore 1:4, weil den Wallisern in der Schlussphase gegen alles riskierende Basler noch zwei weitere Treffer gelungen waren.

«Wir waren keine Mannschaft»

Was die Einstellung betrifft, wollte der Trainer seinen Kickern nach Spielende keinen Vorwurf machen. «Jeder Einzelne hat alles gegeben, damit wir nicht absteigen», sagte der 40-Jährige und fügte vielsagend hinzu: «Aber wir waren keine Mannschaft.» In den Spielen habe man das besonders dann gemerkt, dass ein Fehler zum nächsten führte und so weiter. «Es war wie eine Kettenreaktion, die sich nicht aufhalten liess.»

Dennoch hatten die Black-Stars-Zweckgemeinschaft genügend fussballerische Qualität, um die Liga zu halten. «Unsere Gegner waren praktisch nie besser, deshalb tut der Abstieg besonders weh. Es ist einfach schade – für den Verein, für die Spieler und für die Region.»

Mathematisch abgestiegen ist der Basler Quartierklub zwar noch nicht, ein Sieg in der letzten Runde in Brühl und eine gleichzeitige Niederlage von YF Juventus in Sion würden bedeuten, dass man mit den Zürchern punktgleich wäre. Weil YF aber derzeit eine um zehn Tore bessere Tordifferenz hat, erscheint dieses Szenario sehr weit hergeholt, zumal die Black Stars die mit Abstand schwächste Offensive der Promotion League haben.

Deshalb geht der Blick auf dem Buschweilerhof Richtung 1. Liga. «Wenn wir jetzt nicht richtig reagieren, geht die Kettenreaktion eine Stufe tiefer», warnte Branko Bakovic, der auch kommende Spielzeit Trainer bleiben soll. Dafür dürften mehrere Spieler den Klub verlassen, damit der FC Black Stars in der Saison 2022/23 wieder eine echte Mannschaft wird.

Das Telegramm FC Black Stars – FC Sion U21 1:4 (1:1) Schützenmatte. – 800 Zuschauer (Gratiseintritt, Saisonrekord). – Tore: 4. Rashiti 1:0. 38. Patrick Luan 1:1. 53. Patrick Luan (Handspenalty) 1:2. 81. Farinha e Silva (Eigentor) 1:3. 86. Gouano 1:4. Black Stars: Thürkauf; Mumenthaler (78. Bajrami), Edwige, Farinha e Silva, Sevinç; Levante (61. Hänggi), Kaufmann, Adamczyk (66. Spataro), Ouedraogo (66. Adriano Ferreira); Babovic (46. Türkes), Rashiti. Sion U21: Kuquku; Gerson Ferreira, Obradovic, Muminovic (61. Dubosson), Gloor (61. Delley); Bitz; Moulin, Matondo; Rodrigues (78. Gouano); Schröter (61. Yohan Aymon), Patrick Luan (68. Asani). Bemerkungen: Black Stars ohne Mushkolaj, Spaqi, Zunic (alle verletzt), Fazlija, Jankowski (beide gesperrt), Covella (abwesend), Muzangu und Rosenblatt (beide kein Aufgebot). Sion ohne Aguilar, Clescenco, Doldur, Halabaku (alle verletzt), Nathan Aymon, De Kalbermatten und Richard (alle kein Aufgebot). – Verwarnungen: 77. Obradovic (Foul), 79. Delley (Unsportlichkeit), 84. Matondo, 89. Türkes (beide Foul). – 48. Kuquku hält Handspenalty von Ouedraogo.

