Promotion League Aus der Champions League zu den Black Stars: Das hat Trainer Branko Bakovic in der Rückrunde vor Branko Bakovic durfte erstmals eine Vorbereitung als Cheftrainer der Black Stars gestalten. Seine Erfahrung als Profi half ihm dabei. Riccardo Ferraro Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Der neue Trainer Branko Bakovic landete wegen seiner Frau bei den Black Stars.

Wenn am Samstag auf dem Buschweilerhof die Promotion-League-Rückrunde für die Black Stars losgeht, steht er wieder auf dem Platz: Branko Bakovic. Gegner ist die U21 des FC Zürich. Im November hatte der Serbe das Team von Samir Tabakovic übernommen und in die Winterpause geführt. Davor war er jahrelang Spieler und später Tabakovics Assistent.

Mit dem Fussball begonnen hat der damals siebenjährige Bakovic in Serbien. Nach der Juniorenzeit und ersten Saisons im Fanionteam, wechselte er in die Hauptstadt zum OFK Belgrad. Dort durfte er sich bereits im Uefa- und im UI-Cup messen. Unter anderem spielte Bakovic 2004 gegen Atlético Madrid.

Champions League in den Tropen

Es folgte ein nicht alltäglicher Wechsel nach Asien, in die chinesische Super League. Dort traf er auf einen serbischen Trainer und drei serbische Spieler. «Damals war die Liga noch nicht so gut wie heute. Das Niveau war aber in Ordnung», sagt Bakovic. Er wurde Meister und spielte 2007 in der asiatischen Champions League. In der Gruppe bekam sein Team es mit Mannschaften aus Australien, Südkorea und Vietnam zu tun.

Bakovic: «Die Champions League in Asien ist nicht wie in Europa. Es ist trotzdem sehr interessant, sich mit Vereinen aus anderen Ländern zu messen. Im Vietnam spielten wir um 22 Uhr. Es war 35 Grad warm und du bekamst keine Luft wegen der Feuchtigkeit. Zudem ist der Rasen ganz anders. Du hast das Gefühl, dass du auf Sand oder einem harten Kunstrasen spielst. Es war spannend.»

Mit dieser Erfahrung im Rucksack zieht er weiter: nach Rumänien, in die Ukraine und nach Bosnien. Zu all den tollen Erlebnissen kamen schwierige Zeiten. So mussten sich Bakovic und seine Teamkollegen 2008 in der Ukraine auf dem Vereinsgelände verstecken. Sie spielten zuvor zu Hause gegen Dynamo Kiev. Die Hooligans aus der Hauptstadt stürmten das Spielfeld und wüteten danach in der Stadt weiter.

Einst in einem Team mit Vidic und Ivanovic

Schwierig für Bakovic waren die vielen Verletzungen, die immer wieder seine Karriere durchkreuzten. So spielte er beispielsweise mit einem gewissen Nemanja Vidic oder Branislav Ivanovic in der U21 Serbiens. Bakovic fiel in dem Team so sehr auf, dass Olympique Marseille ihn verpflichten wollte. Eine Verletzung verhinderte diesen Transfer jedoch. «Im Fussball brauchst du halt auch etwas Glück», sagt er.

Nach der Reise im Osten kam 2012 der Wechsel in die Schweiz. «Meine Frau ist Deutsche und wohnt an der Grenze. Wir waren zu Besuch und ich wollte mich fit halten. Samir war damals Trainer bei Black und ich durfte mittrainieren. Es hat mir gefallen. Meine Frau wollte bleiben und ich habe mich für Black entschieden», erklärt er.

Fünf Jahre spielte er für Black und stieg mit dem Team auf. Wieder waren es Verletzungen, die Barkovic dazu zwangen, seine Pläne anzupassen. «Peter Faé, der Sportchef, sah, dass ich nicht mehr auf das nötige Niveau kam. Er schlug mir vor, dass ich die A-Junioren als Trainer übernehmen könne. Ich wollte immer Trainer werden. Dass es so schnell ging, hat mich aber überrascht», sagt er.

Die Arbeit auf der anderen Seite des Teams war für Bakovic am Anfang schwierig. Er konnte nun nicht mehr einfach auf den Platz kommen und trainieren. «Ich musste plötzlich alles vorbereiten und mit allen Spielern sprechen», sagt er.

Er erledigte seinen Job gut und durfte bald als Assistent von Tabakovic amten. «Von ihm habe ich viel gelernt. Jetzt ist er nicht mehr da. Das ist so im Fussball. Es ist nicht ganz einfach, sein Nachfolger zu sein. Die Latte hängt hoch», erklärt Bakovic.

Der Verlust des Captains schmerzt

Nach dem Trainerwechsel hat sich für das Team nicht viel geändert. «Ich habe jedem eine Chance gegeben und das hat funktioniert. Mir ist wichtig, dass wir als Team auf dem Platz stehen», sagt er und erklärt seine Spielphilosophie: «Ich will kurze Pässe sehen und die Angriffe über aussen einleiten. Da hat sich mit dem Trainerwechsel nicht viel geändert.» Was sich jedoch geändert hat, ist die Kaderzusammensetzung. Vor allem der Abgang des Captains Moyo Uruejoma schmerzt: «Ich habe schon sehr früh gesehen, dass Moyo ein Riesentalent hat. Er hat sehr viel gearbeitet und seine Chancen gepackt. Nun ist das Angebot des FCB gekommen. Das konnten wir nicht aufhalten. Er bleibt jedoch immer das Vorbild für die jungen Spieler im Team.»

Auch ohne Uruejoma will Black weiterhin punkten. «Das Ziel ist die sichere Tabellenzone. Wenn es dann in die Top 6 reicht, umso besser», erklärt der Trainer.

Um zu sehen, welche Spieler sich für diese Mission am besten eignen, haben die Black Stars viele Testspiele absolviert. Die Begründung dafür liefert Bakovic gleich selbst:

«Ein Spiel ist immer etwas anderes als ein Training. Ich wollte die Spieler im Ernstkampf sehen.»

Seine jahrelange Erfahrung als Profi und als Spieler helfen Bakovic dabei, die Leistungen einzuordnen. Mit den Black Stars wird es wohl nicht zu einem Spiel in der Champions League reichen, eine wichtige Rolle in der Promotion League sollte mit diesem Team und dem Trainer jedoch drin sein.

Transfers: Zugänge: Spataro (FCB U21), Hänggi (Muttenz), Abgänge: Uruejoma (Black Stars), Ait Jloulat (?) – Erste Spiele: 19.2. Zürich II (H), 26.2. Breitenrain (A), 5.3. Brühl (H), 12.3. YF Juventus (A), 19.3. Cham (H).

