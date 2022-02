Promotion League Die FCB-U21 will mit frischem Elan und dem neuen Trainer Michel Renggli aus dem Tabellenkeller Die FCB-U21 startet mit Michel Renggli in die Rückrunde der Promotion League. Wer ist der neue Hoffnungsträger – und was hat er vor? Riccardo Ferraro Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Er ist der neue Trainer der U21 des FC Basel: Michel Renggli. Bild: Edgar Hänggi

Es war am zweiten Oktober, als die U21 des FC Basel das letzte Pflichtspiel gewinnen konnte. In den folgenden acht Spielen resultierte lediglich ein weiterer Punkt. Dabei fiel das älteste FCB-Nachwuchsteam in der Promotion League auf Rang 14 zurück. Grund genug für die Verantwortlichen, die Reissleine zu ziehen.

Marco Schällibaum musste gehen, und Michel Renggli wurde als Nachfolger ausgewählt. Der ehemalige Super-League-Spieler, Talentmanager und Nachwuchstrainer aus Luzern soll in der Rückrunde die Wende schaffen und das Team von den unteren Tabellenplätzen wegführen. Beginnen kann er damit am Sonntag gegen Bellinzona.

Renggli hat als Spieler viele Erfahrungen gesammelt

Auf seine Karriere angesprochen, sagt Renggli: «Es kommt immer darauf an, wie man es anschauen will. Ich nehme vor allem viel Positives mit. Mit einer guten Einstellung lacht man im Nachhinein über vieles Negative.» Ein solch positiver Moment sei vor allem der Cup-Sieg 2004 mit dem FC Wil gewesen. Dass Renggli später zurück nach Luzern wechseln konnte, dort Captain wurde und nochmals im Cupfinal stand, freut ihn bis heute.

«Diese Ereignisse geben mir die Energie, im Fussballbusiness zu bleiben», sagt er. Mit seiner Art sieht er sogar im Barragespiel, das er 2009 erleben musste, das Schöne. «Es war das letzte Spiel im alten Stadion, und wir konnten es mit 5:0 gewinnen. So ist sogar das zu etwas Positivem mutiert», sagt er. Diese Erfahrungen will Renggli nun den FCB Junioren näherbringen:

«Im Fussball geht es viel um Druck und wie Spieler damit umgehen, dass man Nebengeräusche ausblenden und den Fokus auf das Wichtige richten soll. Da helfen meine Erfahrungen, die ich als Spieler selber gesammelt habe.»

Dass er einmal Trainer wird, konnte sich Renggli lange nicht vorstellen. Nach seiner Karriere fährt er erst zweigleisig: Er studiert an der Uni Freiburg Sportmanagement und ist Talentmanager beim FC Luzern. Bald merkt er jedoch, dass ihm die Arbeit auf dem Platz fehlt.

«Die Energie, die auf dem Platz entsteht, kommt als Talentmanager zu kurz. Ich möchte das ‹Zusammen etwas entwickeln› spüren», sagt er. Das Renommee und Remo Gaugler, den er bereits aus Luzerner Zeit kennt, haben ihn schliesslich zum FCB geführt.

Die Entwicklung steht im Vordergrund

Es ist nicht verwunderlich, dass Renggli zu seinen Zielen mit der U21 antwortet: «Das Ziel ist die Weiterentwicklung jedes Spielers und des ganzen Teams. Wir wollen so vielen Jungen wie möglich den Weg für eine Profikarriere ebnen und sie bestmöglich darauf vorbereiten.»

Ein Trainervorbild hat Renggli nicht. Ihn begeistert jedoch die Art, wie Teams auf dem Platz agieren. Vor allem gefällt ihm das ballorientierte und vertikale Spiel. «Jeder Querpass soll dazu da sein, unseren Angriff vorzubereiten», sagt er.

Es ist ihm wichtig, dass seine Spieler die gute Technik zu ihrem Vorteil nutzen. Seine Aufgabe sei es, die Spieler von dieser Spielidee zu überzeugen. «Die Spieler müssen auch im Training gerne ans Limit gehen und dabei unsere Ideen umsetzen», sagt er.

Einen Rang hat sich Renggli nicht zum Ziel gesetzt. Klar ist, dass er so schnell wie möglich aus den hinteren Tabellengegenden verschwinden will. Doch die Aufgabe wird schwierig, denn viele Spieler haben den Verein verlassen, darunter auch Captain Leonardo Gubinelli, Abwehrchef Louis Lurvink und Carmine Chiappetta. Renggli: «Ich habe den Kader so übernommen, und wir arbeiten mit den Spielern, die uns zur Verfügung stehen. Wir müssen ehrlich sein: Es ging in der Vorbereitung auch ums Kompensieren der Abgänge. Es sind Leaderfiguren gegangen, neue Spieler dazugekommen, und wiederum andere sind nachgerückt. Sie alle müssen nun mehr Verantwortung übernehmen.»

Rengglis Art von Fussball erfordert viel Konstanz, Intensität und Fokus. Mit den acht Testspielen wollte er dem Team zeigen, dass diese Art erfolgreich ist. Sie führte beispielsweise zum Sieg im Marcel-Fischer-Cup.

In einer U21 jedoch kommt es oft vor, dass Spieler in der ersten Mannschaft aushelfen dürfen oder Spieler von oben in der U21 einen Platz besetzen. «Die Koordination ist die grosse Schwierigkeit. Wir sind hier beim FCB aber gut aufgestellt. Klar ist, dass es eine gewisse Kurzfristigkeit gibt. Das Wichtigste bleibt jedoch, dass sich die Spieler entwickeln und die Mannschaft, aber auch sie selbst, und einen Mehrwert haben», sagt Renggli.

Die Promotion League ist eine grosse Herausforderung für die jungen Basler. Sie erfordert mehr als nur Technik und Taktik, um die erfahrenen Gegner zu schlagen. Den nötigen Widerstand, die Cleverness und die Robustheit soll der neue Trainer dem Team beibringen. So, dass am Ende der Saison keine acht Spiele dauernde Resultatkrise mehr vorkommt.

Transfers: Zugänge: Uruejoma (Black Stars), Dundas (Excelsior), Fazlic (FC Linth 04), Kayombo (Servette U18). Abgänge: Lurvink (Schaffhausen), Chiappetta (Winterthur), Gubinelli (Havelse), Durrer (Lugano), Spataro (Black Stars), Gredaille (Winterthur U21), Stajic (Graficar), Vogt (offen), Samba (Bellinzona) - Erste Spiele: 20.2. Bellinzona (A), 27.2. YB II (A), 6.3. Chiasso (A), 12.3. Biel-Bienne (H), 19.3. Rapperswil-Jona (H).

