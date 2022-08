Der Challenge-League-Absteiger SC Kriens gegen die U21 des FCB

Promotion League Die U21 des FCB kann sich dieses Mal mit drei Punkten belohnen. Der Challenge-League-Absteiger SC Kriens war am Samstag in Basel zu Gast Die FC Basel U21 bezwingt den SC Kriens mit 3:2 und hat nun vier Punkte aus zwei Spielen. Isabel Langer 1 Kommentar 14.08.2022, 19.15 Uhr

In der Nachspielzeit kochten die Emotionen noch einmal hoch. Die Krienser forderten vehement einen Handspenalty, den Schiedsrichter Logan Berchier zu Recht nicht gab. Denn Patrik Gjidoda hatte Leon Avdullahu im Sechzehner aus kurzer Distanz an die Brust geschossen. Näher kamen die Gäste dem Ausgleich nicht mehr und so durften die Spieler des FC Basel U21 ein paar Augenblicke später einen 3:2-Heimsieg bejubeln.

Den Grundstein zu diesem verdienten Erfolg legten die Rotblauen in der attraktiven ersten Halbzeit. Sie beschäftigten die Gegner permanent, gingen aus vielen Pressingsituationen siegreich hervor und erarbeiteten sich ein Chancenplus. «Es war ein intensiver Match, in dem wir viel von dem umsetzten, was wir uns vorgenommen hatten», konstatierte ein zufriedener Ognjen Zaric.

Das Einzige, was der Basler Trainer zu bemängeln hatte, war die Tatsache, dass seine Equipe nach 45 Minuten nicht führte. «Im Gegensatz zum Startspiel in Baden haben wir heute ein paarmal naiv verteidigt», monierte er. Aus diesem Grund konnten Mauro Bender (7.) und Gjidoda per Foulpenalty (23.) die FCB-Führung zweimal ausgleichen.

Die meiste Zeit aber waren die Zentralschweizer, welche neben ihrer Effizienz vor allem durch ihre gut funktionierende Offside-Falle (häufigstes Opfer: Anton Kade) gefielen, am Reagieren. Oft fehlten den Einheimischen nur Zentimeter zum Torerfolg.

Zweimal musste Kriens-Goalie Lars Hunn den Ball dennoch aus dem Netz holen: In der 4. Minute stieg Beney nach einem Corner am höchsten und zehn Zeigerumdrehungen später hämmerte Tician Tushi das Spielgerät aus 25 Metern ins Lattenkreuz. «Das war ein unglaubliches Tor», schwärmte sein Trainer.

Nach dem Seitenwechsel zollten beide Teams dem Tempo der ersten Hälfte Tribut, sodass die Strafraumszenen abnahmen. Optisches Übergewicht hatte aber weiterhin das Heimteam. «Wir wussten, welche Räume wir bespielen mussten, um die Krienser müde zu machen», erklärte Zaric.

Das Vorhaben gelang und weil Albin Krasniqi unmittelbar nach seiner Einwechslung per Flachschuss von der Strafraumgrenze einnetzte (68.), belohnten sich die FCB-Junioren für einen guten Auftritt. «Vier Punkte nach zwei Spielen – man kann von einem guten Saisonstart sprechen», bilanzierte Zaric. Wichtiger war dem FCB-U21-Trainer «die Art und Weise, wie wir performt haben» – und diese stimmt ihn zuversichtlich für die kommenden Aufgaben. «So darf es weitergehen.»

Resultate und Tabelle

PromotionLeague: 2. Runde: FCB U21 – Kiens 3:2. Zürich II – Carouge 0:0. Brühl – Bavois 2:1. Juventus – Young Boys 4:2. Cham– St. Gallen 2:0. Chiasso – Biel-Bienne 0:0. Luzern II – Bulle 3:3. Rapperswil-Jona– Breienrain 0:1. Nyonnais – Baden 3:1. Rangliste: 1. Brühl 2 Spiele/6 Punkte. 1. Nyonnais 2/6. 1. Breitenrain 2/6. 3. Breitenrain 2/6. 4. Carouge 2/4. 4. Zürich 2/4. 6. Basel U21 2/4. 7. Kriens 2/3. 8. Cham 2/3. 9. Young Boys 2/3. 10. Juventus 2/3. 11. Bulle 2/2. 12. Chiasso 2/2. 13. Baden 2/1. 14. Luzern 2/1. 15. Biel-Bienne 2/1. 16. St.Gallen 2/0. 17. Bavois 2/0. 18. Rapperswil-Jona 2/0.

Der Gegner: Der SC Kriens ist der Challenge-League-Absteiger der letzten Saison. Nach 36 Spieltagen verzeichnete der Tabellenletzte gerade einmal 13 Punkte mit einem Torverhältnis von 25:93. In der Promotion League startete Kriens mit einem 2:0-Sieg gegen den Vorjahresachten SC Cham.

Die Ausgangslage: Nach einem Spieltag lässt sich noch wenig über die Ausgangslage herleiten. Die U21 des FCB kam trotz einer guten Leistung nicht über ein Unentschieden gegen den FC Baden hinaus und rangiert daher auf dem zehnten Rang. Der SC Kriens ist auf aufgrund des 2:0-Sieges gegen Cham etwas höher auf Rang sechs zu finden.

Die Tabelle der Promotion League. matchcenter.el-pl.ch

Die Anspielzeit: FC Basel U21 – SC Kriens, Samstag, 13. August, 15.30 Uhr, Leichtathletik-Stadion Basel.

