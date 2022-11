Die FCB des U21 gewinnt gegen den FC Bulle mit 2:0

Promotion League Eine blasse U21 des FCB beweist Effizienz und holt sich drei Punkte In einem highlightarmen Spiel gegen den FC Bulle brachte die Nachwuchsequipe des FCB ihre zwei einzigen Schüsse im Tor unter. Isabel Langer Jetzt kommentieren 13.11.2022, 18.33 Uhr

Am drittletzten Spieltag der Promotion League vor der Winterpause galt es für die U21 des FCB, einen besseren Job zu machen, als das Super League Team der Basler am Samstag. Die Partie spielte sich in der ersten Hälfte hauptsächlich zwischen den Sechzehnern und ohne grosse nennenswerte Highlights ab. Eine Einzelaktion von Liburn Azemi brachte die einzige Torchance in der 14. Minute. Der 18-jährige vernaschte gleich drei Basler im Strafraum und konnte den Ball aufs Tor bringen, doch FCB-Goalie Nils de Mol konnte den Ball noch aus dem linken Eck fischen.

Vier Minuten nach Wiederanpfiff bewiesen die Basler ihre Effizienz. Captain Mile Vukelic durfte 20 Meter vor dem Tor in den Strafraum flanken und fand in Emmanuel Essiam einen Abnehmer. Der junge Ghanese stieg am höchsten und köpfte den Ball über Bulle-Goalie Killian Ropraz zum 1:0 ins Tor. Sein erstes in einem Pflichtspiel seit seiner Ankunft vor knapp einem Jahr.

Wer nun dachte, der Knoten sei bei Rotblau geplatzt, wurde leider enttäuscht. Zwar hatte das Gästeteam nun mehr Spielanteile und vereinzelt zumindest einige Strafraumaktionen, mehr hatte die Partie allerdings nicht zu bieten. Einzig ein Penalty von Aaron Akale markierte den 2:0-Schlusspunkt.

Telegramm FC Bulle ‒ FC Basel U21 0:2 (0:0) Stade de Bouleyres, Bulle. ‒ Tore: 49. Essiam 0:1. 65. Akale (Elfmeter) 0:2.

Basel U21: De Mol; Vukelic, Adjetey, Dundas, Mühlentaler (58. Pavlovic), Essiam, Avdullahu, Onyegbule (77. Moulin), Krasniqi, Ltaief (77. Beney), Akale.

Weitere Spiele und Tabelle der Promotion League

Breitenrain – Nyon 1:0. Brühl – Rapperswil-Jona 0:0. Bavois – Luzern II 2:3. Baden – YB II 4:3. YF/Juventus – Zürich II 1:0. Kriens – St.Gallen II 3:0. Carouge – Chiasso 3:1. Biel – Cham 0:1. – Rangliste (alle 16 Spiele): 1. Luzern II 38. 2. Carouge 32. 3. Baden 32. 4. Breitenrain 32. 5. Nyon 30. 6. Cham 28. 7. Chiasso 27. 8. Rapperswil-Jona 26. 9. Basel II 25. 10. Kriens 20. 11. YB II 19. 12. Bavois 19. 13. Bulle 18. 14. Brühl 17. 15. St.Gallen II 15. 16. Zürich II 14. 17. Biel 12. 18. YF/Juventus 6.

