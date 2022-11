Promotion League Kein Sieg im letzten Spiel der Hinrunde: Die U21 des FC Basel spielt gegen Biel 0:0 In der 17. Runde der Promotion League kommt die U21 des FC Basel gegen den Vorletzten Biel nur zu einem 0:0 und verliert in der Nachspielzeit noch eine Teamstütze. Jakob Weber Jetzt kommentieren 20.11.2022, 12.46 Uhr

Die U21 des FC Basel musste am Samstag ohne Profiverstärkung gegen den Tabellenvorletzten aus Biel antreten. Ohne Emanuel Essiam, Liam Chipperfield oder Hugo Vogel tat sich die Equipe von Ognjen Zaric vor allem in der Offensive schwer.

Da der Tabellenvorletzte Biel zudem seine Stärken eher in der Defensive als in der Offensive hat, entwickelte sich ein Spiel, das am Ende torlos abgepfiffen wurde. Und so blieb die gelbrote Karte gegen FCB-Mittelfeldspieler Sebastien Moulin die Hauptattraktion dieses Spiels. Moulin wird beim vorgezogenen Rückrundenauftakt kommendes Wochenende auf dem Nachwuchs-Campus gegen Spitzenteam Baden fehlen.

Der rotblaue Nachwuchs beendet die Hinrunde in der drittklassigen Promotion League mit acht Siegen, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen auf dem neunten Rang. Im Vergleich zur Vorsaison, in der die FCB-U21erst unter Marco Schällibaum und dann unter Michel Renggli im Abstiegskampf feststeckte, ist das eine Verbesserung, die sich auch der vom Eins nach unten gewanderte neue Trainer Zaric herbeigeführt hat.

Resultate und Tabelle:

Promotion League. 17. Runde: Young Boys II - Kriens 3:0. St. Gallen II - YF/Juventus 0:2. Luzern II - Etoile Carouge 5:1. Rapperswil-Jona - Bavois 2:1. Zürich II - Brühl 1:1. Cham - Baden 0:2. Nyon - Bulle 0:1. Chiasso - Breitenrain 2:1. Basel II - Biel 0:0. – Rangliste (alle 17 Spiele): 1. Luzern II 41. 2. Baden 35. 3. Carouge 32. 4. Breitenrain 32. 5. Nyon 30. 6. Chiasso 30. 7. Rapperswil-Jona 29. 8. Cham 28. 9. Basel II 26. 10. Young Boys II 22. 11. Bulle 21. 12. Kriens 20. 13. Bavois 19. 14. Brühl 18. 15. Zürich II 15. 16. St. Gallen II 15. 17. Biel 13. 18. YF/Juventus Zürich 9.

FC Basel U21 - Biel 0:0

Nachwuchs-Campus. – Tore: keine

Basel U21: De Mol; Mühlentaler, Vukelic, Dundas, Pastoret; Moulin, Winkler, Avdullahu; Beney (88. Buhlmann), Akale (61. Kayombo), Krasniqi (78. Maltet).

Bemerkungen: 95. Gelbrot gegen Moulin.

