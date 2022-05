Grosse Erleichterung bei der FCB U21, Frust bei den Black Stars

Promotion League Grosse Erleichterung und ein Kettensägenvergleich: Jubel bei der U21 des FCB, Frust bei den Black Stars Während die U21 des FC Basel dank eines Auswärtssieges in Cham den Ligaerhalt feiert, muss der FC Black Stars in die ungemütliche Abstiegsrunde. Der Basler Quartierklub verliert das kapitale Heimspiel gegen den FC Biel-Bienne mit 0:1. Der Trainer bietet den Rücktritt an. Alan Heckel Aktualisiert 01.05.2022, 14.04 Uhr

Jan Muzangu behauptet sich im Zweikampf gegen einen Bieler. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Dominik Spaqi (hinten) foult Nathan Garcia (vorne) und verursacht dadurch den entscheidenden Penalty. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Ein Bild mit Symbolcharakter: Die Black Stars sind unten, der FC Biel-Bienne obenauf. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Zu selten können sich die Basler in den Zweikämpfen durchsetzen. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Die lautstarken Bieler Fans unterstützen ihr Team und haben allen Grund zu feiern. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region In der Schlussphase schauen die Zuschauer auf ihre Smartphones. Dadurch erfahren sie vom Sieg der U21 des FC Basel. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Die Spieler der Black Stars sind am Ende bitter enttäuscht. Sie müssen den Gang in die Abstiegsrunde antreten. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Eigentlich hätte das Spiel längst entschieden sein müssen. Die U21 des FC Basel hatte ein klares Chancenplus gehabt, darunter zwei Alu-Treffer, führte aber nur mit 3:2. Und als der SC Cham in der 95. Minute noch einen Corner treten durfte, bewegte sich der kollektive Pulsschlag bei den Gästen ein letztes Mal in ungesunden Gefilden. Doch die Basler überstanden auch diese Situation und durften kurz darauf nicht nur den eigenen Sieg bejubeln. Denn weil die Black Stars und YF Juventus ihre Spiele nicht gewonnen hatten, verhinderte Rotblau gerade noch die Abstiegsrunde und schaffte somit den Ligaerhalt.

«Uns ist eine ganz schöne Last von den Schultern gefallen», gab ein erleichterter Michel Renggli zu. Der Basler Trainer hatte zwar kein schönes Spiel seiner Equipe gesehen, merkte aber an:

«In Cham muss man erst einmal gewinnen.» Ausschlaggebend sei gewesen, «dass wir nach drei Partien ohne Niederlage mit einem gewissen Selbstvertrauen antreten konnten und das Wettkampfglück für einmal auf unserer Seite war.»

Zwei der drei Treffer erzielten die Gäste mittels Foulpenalty. Während dem ersten in der 24. Minute ein klares Foul an Andrin Hunziker vorausgegangen war, war der zweite in der 82. Minute, den Matias Palacios herausgeholt hatte, ein harter Entscheid. Zwischen den von Mihailo Stevanovic und Palacios verwandelten Elfmetern hatte Zsombor Gruber zehn Minuten nach Wiederanpfiff für die Elf vom Rheinknie getroffen.

Nun geht es für den rotblauen Nachwuchs sportlich um nichts mehr. Denn im Gegensatz zu vier von fünf Gegnern in den kommenden Wochen kann sich der FCB als U21-Team eines Super-League-Klubs nicht für den Schweizer Cup qualifizieren. Trainer Renggli ist das egal: «Zu unseren Aufgaben gehört auch die Entwicklung der Junioren – und die fällt leichter, wenn die Blockade im Kopf weg ist.»

Telegramm SC Cham – FC Basel U21 2:3 (1:1) Eizmoos. – 315 Zuschauer. – SR Hyseni. – Tore: 17. Wiskemann 1:0. 24. Stevanovic (Foulpenalty) 1:1. 55. Gruber 1:2. 57. Riedmann 2:2. 82. Palacios (Foulpenalty) 2:3. Cham: von Arx; Bender, Bühler, Wiss, Röthlisberger (14. Hermann); Siegrist (71. Follonier), Miranda, Loosli, Riedmann; Rüedi (84. Hoxha); Wiskemann (71. Wicht). Basel U21: Gebhardt; Wetz, Vukelic, Djiga, Hajdari; Uruejoma; Palacios, Stevanovic (76. Avdullahu); Gruber (70. Krasniqi), Hunziker (91. Fazlic), Vishi (76. Winkler). Bemerkungen: Cham ohne Fäh, Pasquarelli, Pauli, Thöni, Wüest (alle verletzt), Niederhauser (gesperrt) und Laisa (2. Mannschaft). Basel ohne Basel ohne Gradaille, Moulin, Okafor, Spycher (alle verletzt), Manis (gesperrt), Chipperfield (1. Mannschaft), Ejupi, Eraslan, Havales, Jaiteh, Kayombo, Rustemi, Schweizer und Xhemaili (alle kein Aufgebot). – Verwarnungen: 44. Siegrist, 72. Riedmann, 87. Vukelic (alle Foul), 94. Palacios (Unsportlichkeit). – 74. Lattenschuss Stefanovic. 91. Pfostenschuss Winkler. – Röthlisberger verletzt ausgeschieden.

Black-Trainer bietet seinen Rücktritt an

Ganz anders sieht die psychologische Grosswetterlage beim FC Black Stars aus. Der andere Basler Promotion-League-Verein unterlag zu Hause dem FC Biel mit 0:1 und muss den ungemütlichen Gang in die Abstiegsrunde antreten. Der Match gegen die Seeländer war wie so viele in diesem Jahr: Die Sterne waren ebenbürtig, spielten sich gute Abschlussmöglichkeiten heraus, agierten aber vor dem gegnerischen Tor ohne die nötige Überzeugung. Bestes Beispiel war eine Szene aus der 39. Minute, als Yves Jankowski auf der linken Seite drei Gegenspieler stehen liess und Seydou Ouedraogo eine hochkarätige Chance servierte. Doch der Offensivmann brachte nur einen besseren Rückpass auf Gästegoalie Nicolas Grivot zustande.

Die Resultate der 30. Runde Rapperswil-Jona - Bellinzona 2:2. Stade Nyonnais - Young Boys U21 3:1. Bavois - Chiasso 0:1. Black Stars - Biel-Bienne 0:1. Cham - Basel U21 2:3. YF Juventus - Sion U21 3:4. Brühl - Carouge 0:2. Breitenrain - Zürich U21 3:1.

«Der Druck, der auf den jungen Spielern lastete, war zu gross. Das hat man besonders in der ersten Halbzeit gemerkt», fand Branko Bakovic. Der Black-Trainer zog einen ungewöhnlichen Vergleich: «Es war, als ob jemand mit einer Kettensäge meinen Spielern die Beine abgetrennt hatte, denn sie haben nicht das gezeigt, wozu sie in der Lage sind.» Dennoch lag gegen ein bestenfalls durchschnittliches Biel ein Sieg drin, «doch wir haben dem Gegner einmal mehr ein Tor geschenkt», so Bakovic. Dominik Spaqi traf in der 29. Minute in einem Kopfballduell den Hinterkopf von Nathan Garcia und verursachte einen Strafstoss, den Fabio Morelli souverän verwandelte.

Vor der Abstiegsrunde, die am nächsten Wochenende beginnt, will Bakovic die bisherige Rückrunde mit Sportchef Peter Faé analysieren – und dabei auch seinen Rücktritt in den Raum stellen. «Die Mannschaft braucht unbedingt einen frischen Impuls. Und wenn das bedeutet, dass ich den Weg für einen anderen Trainer frei machen muss, dann werde ich es tun.»

Telegramm FC Black Stars – FC Biel-Bienne 0:1 (0:1) Buschweilerhof. – 465 Zuschauer. – SR Grundbacher. – Tor: 29. Morelli (Foulpenalty) 0:1. Black Stars: Oberle; Mumenthaler, Farinha e Silva, Spaqi (46. Sevinç), Levante; Ouedraogo (60. Hänggi), Adamczyk (73. Fazlija), Spataro, Jankowski (60. Adriano Ferreira); Muzangu, Türkes (73. Rashiti). Biel-Bienne: Grivot; Stadelmann, Aboud, Le Neün, Fleury (46. Erard); Endrit Morina (71. Mourelle), De Freitas; Morelli (80. Hamidi), Grasso, Santos (80. Stjepanovic); Garcia (85. Nushi). Bemerkungen: Black Stars ohne Covella, Kaufmann, Mushkolaj, Zunic (alle verletzt), Edwige (gesperrt), Babovic und Rosenblatt (beide kein Aufgebot). Biel ohne Affolter, Raphael Ferreira, Hofer, Mäder (alle verletzt), Chatton, Tasbicen (beide gesperrt) und Kenan Morina (kein Aufgebot). – Verwarnungen: 28. Spaqi, 44. Endrit Morina (beide Foul), 45.+3 Santos (Unsportlichkeit), 67. Türkes (Foul), 85. Le Neün (Unsportlichkeit). – 95. Pfostenschuss Stjepanovic.

Die Tabelle der Promotion League:

Die ersten sechs Teams sind für die Aufstiegsgruppe qualifiziert. Teams auf den Plätzen 7-12 spielen in der Qualifikationsrunde. Die letzten vier Teams treten in der Abstiegsrunde an. Promotion League