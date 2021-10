Niederlagen für die Black Stars und die FCB U21 beim Spitzenduo

Promotion League Keine Punkte gegen das Spitzenduo: Basel U21 und Black Stars verlieren Während die U21 des FC Basel bei Breitenrain 1:2 verliert, unterliegen die Black Stars zu Hause Bellinzona mit 1:3. Alan Heckel 24.10.2021, 21.10 Uhr

Die Black Stars hatten gegen Bellinzona oft den Ball. Edgar Hänggi / bz

Besser hätte der Auftakt für die U21 des FC Basel nicht sein können. Tician Tushi veredelte einen schönen Angriff über die linke Seite, als er nach zwölf Minuten eine Hereingabe aus fünf Metern zur Führung einschoss. Leader Breitenrain, das einzige noch ungeschlagene Team der Promotion League, war damit im Zugzwang. Denn sein schnelles Umschaltspiel, das die grösste Stärke des Berner Quartierklubs in dieser Saison ist, hätte er wohl in Rückstand liegend nicht so oft wie gewünscht zur Anwendung bringen können.

Ob es wirklich so gekommen wäre, wurde nicht beantwortet, denn die Führung der Gäste hielt keine zwei Minuten. Basels Captain Leonardo Gubinelli rutschte im Laufduell auf dem nicht besonders guten Kunstrasen im Spitalacker aus und stolperte in seinen Gegenspieler. Weil sich die Szene im Basler Strafraum abspielte, gab es einen Foulpenalty, den Routinier Miroslav Konopek zum postwendenden Ausgleich verwertete.

Nun entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, zu dem auch die Gäste ihren Teil beitrugen. Trotz mehrerer guter Aktionen gelang ihnen aber kein Treffer mehr. «In einigen Szenen waren wir etwas zu wild. Da hat man gemerkt, dass uns ein wenig die Erfahrung fehlt», erklärte Trainer Marco Schällibaum. Und als in der 36. Minute Enes Ciftçi einen Breitenrainer Konter im Anschluss an eine Basler Ecke erfolgreich abschloss, war das gleichbedeutend mit dem Schlussresultat.

In der zweiten Halbzeit brachten die Gäste zwar den Favoriten mächtig ins Wanken und hatten vor allem in der letzten halben Stunde ein klares Übergewicht. «Das war praktisch ein Powerplay», fand Schällibaum, der zu seinem Leidwesen ansehen musste, wie sich der Berner Goalie Felix Hornung zum Matchwinner hechtete. «Er hat ein paarmal stark gehalten», bestätigte der Basler Trainer, der seiner Equipe in puncto Einsatzbereitschaft und spielerischer Leistung nichts vorwerfen konnte. «Heute war der Gegner glücklicher. So ist Fussball.»

FC Breitenrain – FC Basel U21 2:1 (2:1) Spitalacker. – 423 Zuschauer. – Tore: 12. Tushi 0:1. 14. Konopek (Foulpenalty) 1:1. 36. Ciftçi 2:1. Breitenrain: Hornung; Lüthi, Hischier, Wenger, Schneuwly; Pereira, Briner; Konopek (91. Ochsenbein), Ciftçi (77. Neto), Miani (75. Ajeti); Dangubic (77. Maksuti). Basel U21: Spycher; Spataro, Lurvink, Vukelic, Ejupi (92. Winkler); Gubinelli; Tushi, Chipperfield (66. Moulin); Manis (77. Vogt), Samba, Vishi (66. Pululu). Bemerkungen: Breitenrain ohne Dreier, Freiburghaus, Frey, Hochuli, Hurter, Neumeister und Zubaku (alle verletzt, krank, abwesend oder kein Aufgebot). Basel ohne Chiappetta (gesperrt), Durrer, Eraslan, Gradaille, Hunziker, Jaiteh, Krasniqi, Okafor, Pergjoka, Stajic, Stevanovic und Xhemaili (alle verletzt, krank, abwesend oder kein Aufgebot). – Verwarnungen: 59. Dangubic, 62. Lurvink, 65. Gubinelli, 67. Spataro, 82. Neto, 88. Konopek (alle Foul), 93. Maksuti (Unsportlichkeit).

Tabakovic ärgert sich über die Black-Niederlage

Der FC Black Stars empfing derweil den Tabellenzweiten aus Bellinzona und musste sich dem Spitzenteam mit 1:3 geschlagen geben. Der Sieg der Tessiner war einerseits verdient, weil sie die abgeklärtere und formstärkere Mannschaft stellten. Allerdings lag ein Punktgewinn für das Heimteam keineswegs ausser Reichweite. «Wenn wir uns etwas cleverer anstellen, kann der Match auch 1:1 ausgehen», konstatierte Samir Tabakovic.

Was den Black-Stars-Trainer ärgerte, waren die Gegentore zum 0:2 und 0:3. «Bellinzona hat drei Chancen und macht daraus kein Tor. Stattdessen schenken wir ihnen zwei Treffer – einfach unglaublich!» In der 41. Minute stimmte die Abstimmung zwischen den Innenverteidigern nicht, sodass Patrick Rossini eine Kopfballverlängerung Sergio Cortelezzis per Lupfer über den nicht optimal postierten Dario Thürkauf ins Netz spedieren konnte. Und zehn Zeigerumdrehungen nach der Pause lief Antonio Fischer Cortelezzi im Strafraum in die Hacken, obwohl der ACB-Angreifer in einer ungefährlichen Position gewesen war. Weil der Gefoulte den Strafstoss souverän versenkte, war die Partie damit praktisch entschieden.

Begonnen hatte die Begegnung mit einer zehnminütigen Abtastphase, ehe Atdhe Rashiti mit einem Weitschuss, der einen Meter am Gästetor vorbeistrich, einen ersten Akzent setzte. Allerdings gelang den Granata im Gegenzug das 0:1. Alexandre Edwige blockte einen Schuss von Cristian Souza unglücklich zu Rossini, der aus fünf Meter per Kopf erfolgreich war.

Nun zeigte sich, dass den Sternen nach der 0:5-Klatsche in Nyon das Selbstvertrauen fehlte. «Dieser Match ist offenbar noch nicht ganz verarbeitet», mutmasste Tabakovic. Das Bemühen seiner Equipe war in der Folge zwar ersichtlich, doch meist agierte man im Spiel nach vorne zu zaghaft und umständlich. Tormöglichkeiten kamen deshalb keine heraus, auch weil die beiden Achter zu tief standen und deshalb das Offensiv-Trio in der Luft hing. Immerhin verhinderte Goalie Thürkauf mit starken Paraden gegen Cortelezzi (15. und 36.) und Fabio Dixon (30.), dass das Skore unangenehmere Ausmasse annahm.

In der zweiten Halbzeit waren die Basler defensiv stabiler und liessen nach dem 0:3 nur noch eine echte Chance zu. Im Angriffsdrittel lief aber weiterhin nicht viel. Das 1:3 fiel zwar trotzdem, als ACB-Captain Marko Basic seinen Fuss in eine Hereingabe Dejan Zunics hielt und damit seinen Keeper überraschte (74.). Doch weil Moyo Uruejoma seinen Kopfball in der 89. Minute knapp über das Tor setzte, wurde die Hoffnung auf spannende Schlussminuten nicht erfüllt.

FC Black Stars – AC Bellinzona 1:3 (0:2) Buschweilerhof. – 450 Zuschauer. – Tore: 11. Rossini 0:1. 41. Rossini 0:2. 55. Cortelezzi (Foulpenalty) 0:3. 74. Basic (Eigentor) 1:3. Black Stars: Thürkauf; Mumenthaler, Edwige (51. Ouedraogo), Farinha e Silva, Sevinç; Kaufmann (78. Babovic); Uruejoma, Fischer (65. Adamczyk); Muzangu (65. Jankowski), Rashiti, Dejan Zunic. Bellinzona: Pelloni; Dixon, Basic, De Pierro, Belometti; Peyretti (75. Tia), Centinaro, Gianola, Souza; Rossini (81. Antonio); Cortelezzi. Bemerkungen: Black Stars ohne Levante (noch nicht qualifiziert), Ferreira, Oberle, Türkes, Dalibor Zunic (alle verletzt), Jloulat, Mushkolaj, Rapold und Xheladini (alle kein Aufgebot). – Verwarnungen: 23. Fischer (Foul), 42. De Pierro (Hands), 63. Uruejoma (Reklamieren), 77. Ouedraogo, 93. Cortelezzi (beide Foul).