So fällt die Hinrunden-Bilanz der Black Stars und der FCB U21 aus

Promotion League Unzufriedenheit bei Schwarzweiss und Rotblau: So fällt die Bilanz der Black Stars und der FCB U21 nach der Hinrunde aus Die beiden Basler Teams blieben in der Vorrunde der Promotion League unter den Erwartungen. Platz 7 und Platz 14 sind für die Black Stars und die U21 des FC Basel nicht genug. Alan Heckel Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Moyo-Ola Uruejoma und die Black Stars treten in dieser Saison rigoroser auf als Carmine Chiappetta und die FCB U21. Edgar Hänggi

Auf Rang 7 respektive Rang 14 in die Winterpause zu gehen, ist nicht das, was sich der FC Black Stars und die U21 des FC Basel vorgenommen hatten. Zwar ist die Saison noch lang und der Abstand auf Rang 6, der am Ende zur Teilnahme an der Finalrunde berechtigt, gering, das tröstet die Verantwortlichen beim Blick zurück auf die vergangenen Monate aber nicht.

«Wir sind nicht zufrieden», sagt Peter Faé unmissverständlich. Für den Sportchef der Black Stars, der eine Handvoll Partien aufzählt, in denen seine Equipe eine höhere Punkteausbeute hätte haben müssen, ist klar, «dass wir mit diesem Kader Dritter sein müssten».

Zwar fehlten den Sternen immer wieder mehrere wichtige Spieler – Süleyman Türkes, der Topskorer der Vorsaison, fiel wegen einer Leistenverletzung gar die komplette Vorrunde aus –, als Ausrede will Faé diesen Fakt aber nicht gelten lassen. «Unser Kader ist gross genug, man muss nur damit umgehen können!»

Eine Aussage, die als Kritik an Samir Tabakovic zu verstehen ist. Der langjährige und sehr erfolgreiche Trainer, der die Schwarzweissen auch in die Promotion League geführt hatte, ist einer, der einem Stamm von Spielern vertraut und fast nie rotiert.

Auch das Wechselkontingent schöpfte der fachlich hervorragende Bosnier praktisch nie aus. Ein Umstand, der dem Sportchef nie gefallen hat («Er hätte öfter wechseln müssen ...»), weil die Bank der Sterne nicht ohne ist. Faé:

«Die meisten unserer Spieler wurden beim FC Basel ausgebildet. Die meisten anderen Vereine würden sich die Finger nach solchen Fussballern lecken.»

Nach einer Serie von vier Niederlagen in Folge stellte Faé Anfang November Tabakovic frei und beförderte dessen langjährigen Assistenten Branko Bakovic zum Chef . «Ein Riesentrainer», lautet sein Urteil über den Serben.

Disziplinlosigkeiten auf dem Buschweilerhof

Unter Bakovic holte die Equipe acht Punkte aus vier Partien und schaffte somit einen versöhnlichen Jahresabschluss. Alles gut ist auf dem Buschweilerhof deswegen aber auch unter dem Neuen nicht. Immer wieder leisten sich einzelne Spieler Disziplinlosigkeiten, beispielsweise indem sie zu spät zur Besammlung kommen (und deswegen aus dem Matchaufgebot fliegen).

«Diese Dinge müssen endlich aufhören», fordert der Sportchef eine härtere Linie und will das Team im Winter mit fünf neuen Kräften weiter verstärken. Das dürfte auch nötig sein, denn mit Stürmer Luftëtar Mushkolaj und Aussenbahnspieler Dejan Zunic fallen zwei Titulare wegen Kreuzbandrissen lange aus. Immerhin wird Türkes nach seiner Leistenoperation wieder zurück im Kader erwartet.

Auch der FCB trennte sich vom Trainer

Während die Black Stars ihr Tief überwinden konnten, befindet sich der rotblaue Nachwuchs immer noch mittendrin. Die 0:6-Klatsche gegen Nyon zum Abschluss war die siebte in Serie. Selbst die Trennung von Trainer Marco Schällibaum brachte keinen Umschwung.

Dieser hatte das Team auf diese Spielzeit hin übernommen und nach zwei unglücklichen Niederlagen zum Auftakt zu einer Serie von sieben positiven Resultaten (fünf Siege, zwei Remis) en suite gecoacht und zwischenzeitlich auf Rang 3 geführt.

Was aber bereits in der besten Phase der Saison augenfällig war, waren die vielen, teils unerklärlichen Aussetzer, die zu Gegentreffern führten. Leichtsinnige Ballverluste in der Zone vor dem eigenen Tor, zu weit auseinander stehende Verteidiger, welche die Gegner zu Pässen in die Schnittstelle einluden, oder Standardsituationen, bei denen das Deckungsverhalten alles andere als optimal war.

Schällibau sagte beispielsweise nach dem 3:3 gegen Chiasso Mitte September:

«Das müssen wir dringend abstellen. Wir können nicht jedes Mal drei Tore schiessen, um zu punkten.»

Allerdings schien die Torproduktion den Baslern ziemlich leicht zu fallen, gleich in fünf Spielen trafen sie dreimal oder öfter ins gegnerische Netz. Dabei tat sich besonders Tresor Samba hervor.

Der Mittelstürmer, in der Vorsaison noch Ergänzungsspieler, bewies seinen Killerinstinkt im Strafraum ein ums andere Mal. Dass seine Torquote gegen Ende abnahm, hängt auch damit zusammen, dass ihn seine Mitspieler nur noch selten so einsetzen konnten wie zuvor.

Ein angeschlagenes Nervenkostüm beim FCB

Wieso die Mannschaft dermassen aus dem Tritt kam, ist schwer zu beantworten. Disziplinlosigkeiten wie in den Partien gegen Zürich U21 und Brühl, die drei direkte Rote Karten zur Folge hatten, sind alles andere als FCB-like und deutet auf ein angeschlagenes Nervenkostüm hin.

Hinzu kam, dass gegen Brühl (1:3), Breitenrain (1:2) und Cham (3:4) Niederlagen resultierten, obwohl man genauso gut hätte als Sieger vom Platz gehen können. Das abhanden gekommene Selbstvertrauen war den Baslern fortan anzumerken, besonders gegen YF Juventus und Nyon (jeweils 0:6).

Dass in dieser Situation der Trainer entlassen wird, ist branchenüblich, aber keine Garantie für den Umschwung. «Die Mannschaft ist in gewissen Mustern gefangen, die sich nicht von heute auf morgen wegkriegen lassen», nannte Interimstrainer Mario Cantaluppi das Problem beim Namen. Dieses Problem muss der noch nicht bestimmte Nachfolger Schällibaums unbedingt aus der Welt schaffen, wenn es wieder aufwärts gehen soll.

Promotion-League-Tabelle

*Nach Abschluss der ordentlichen Vor- und Rückrunde (30 Spiele) werden die Mannschaften in die 3 Gruppen eingeteilt. Darin geht es um Aufstieg (Platz 1-6), Qualifikation (7-12) und Abstieg (13-16).

