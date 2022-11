Die U21 des FC Basel verliert gegen Breitenrain

Promotion League Zwei Elfmeter sorgen für die Niederlage: Die FCB U21 kassiert gegen Breitenrain die dritte Pleite in Folge In der 15. Runde der Promotion League kann der FC Basel gegen Breitenrain Bern nicht gewinnen. Durch die 0:2-Heimniederlage rutscht der rotblaue Nachwuchs auf Rang 9 ab. Jakob Weber Jetzt kommentieren 06.11.2022, 08.19 Uhr

Trotz Profi-Verstärkung von Sayfallah Ltaief und dem Comeback von Adriano Onyegbule muss die U21 des FC Basel in der Promotion League am Samstag die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. Zwei Elfmeter in der ersten Halbzeit von Breitenrains Rechtsverteidiger Loris Lüthi sorgen am Ende für den 0:2-Endstand.

