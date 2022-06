Nach 2:1 gegen Rheinfelden: FC Oberwil kehrt in 2. Liga zurück

Regio-Fussball Mit einem 2:1 gegen Rheinfelden: Der FC Oberwil ist zurück in der 2. Liga Vor 540 Zuschauern auf der Sportanlage Sandgruben in Pratteln gewinnt der FC Oberwil das Aufstiegsentscheidungsspiel der beiden Zweitplatzierten gegen den FC Rheinfelden mit 2:1 und steigt nach dem Abstieg 2015 wieder in die regionale 2. Liga auf. Edgar Hänggi 16.06.2022, 09.31 Uhr

Der von Pascal Michel verwandelte Penalty in der Anfangsphase gegen den FC Rheinfelden lenkte das Aufstiegsspiel früh in die vom FC Oberwil gewünschten Bahnen. Edgar Hänggi

Endlich wieder Aufstiegsspiele, meinten einige der zahlreichen Zuschauer. Da die Aargauer als Heimteam geführt wurden, durften sie auch im gewohnten roten Dress spielen, während Oberwil vom traditionellen Rot zu Schwarz wechselte. In den ersten Minuten war es ein Abtasten. Keiner wollte etwas riskieren. «Rheinfelden hatte zuletzt gute Ergebnisse und wir erwarteten sie auch entsprechend selbstbewusst», erklärte der Oberwiler Trainer Alessandro Gatti, der zusammen mit Manuel Meli ein gutes Trainer-Team bildet.

Etwas aus dem Nichts dann bereits in der siebten Minute die Führung der Gäste. Colin Meyer wurde gefoult und der gute Schiedsrichter Kevin Mühlheim entschied sofort auf Elfmeter. Pascal Michel, der mit elf Treffern erfolgreichste Oberwiler Schütze, verwertete den Ball souverän. Danach hatte Rheinfelden mehr vom Spiel, wobei es vor beiden Toren zu keinen wirklichen Chancen kam.

Erhöhter Puls nach Seitenwechsel

Im zweiten Durchgang wurde es dann etwas lebendiger, auch auf den Rängen. In der 61. Minute streifte der Ball nach einem Schuss von Lucca Spohn die Latte. Doch dann kam Oberwil mit guten Aktionen zu Möglichkeiten. In der 65. Minute sorgte ein Foul von Nicolas Küng knapp an der Strafraumgrenze für erhöhten Puls bei den Anhängern von Rheinfelden. Die Ausführung jedoch war wenig erfolgversprechend.

Anders in der 77. Minute: Als Nicola Magro energisch zur Grundlinie lief, wurde sein Flankenball zur Ecke abgewehrt. Die Hereingabe fand den Kopf von Nicolas Costeggioli und der wuchtete das Spielgerät unhaltbar ins linke Dreieck. Das war's, dachten zumindest die Anhänger aus dem Baselbiet.

So sehen die Aufsteiger des FC Oberwil aus. zvg

«Es war etwas viel für mich in den Schlussminuten. Die jungen Fans kamen hinter unsere Ersatzbank und gratulierten, dabei dachte ich, ich müsse doch noch zittern.» Gatti sprach die Szene in der 94. Minute an, als Jusuf Zera nach schöner Einzelaktion zum 1:2 traf. Zu mehr reichte es aber nicht mehr. «Wir hatten etwas Bedenken wegen ihren Standards. Jetzt passten heute unsere eigenen. Der Elfmeter veränderte das ganze Spiel.»

Gatti war Spieler, musste wegen einer Verletzung jedoch aufhören. Zusammen mit Meli übernahm er die Mannschaft und kann jetzt bereits den Aufstieg feiern. «Wir mussten heute geduldig bleiben und auf unsere Chancen warten. Wir nehmen diesen Aufstieg, gehen jetzt nach Oberwil ins Klubhaus feiern. Dann werden wir uns auf die 2.-Liga-Saison vorbereiten.»

Gatti streicht heraus, dass das Team einen Schnitt von lediglich knapp 20 Jahren habe und dass weitere talentierte junge Spieler in die erste Mannschaft kommen. «Natürlich nehmen wir auch auswärtige Spieler. Aber es ist wichtig, dass die ins Team passen und auch bereit sind, mit uns in der 3. Liga, so es denn so kommen sollte, zu spielen. Das Team steht bei uns an erster Stelle.»

Nordstern und Röschenz jubeln ebenfalls

Die Aufstiegshelden des FC Nordstern. zvg

Auch in der 4. Liga gab es am Mittwochabend zwei Aufstiegsspiele. Durch den Aufstieg von Oberwil und den Rückzug von NK Pajde wurden nämlich gleich zwei Plätze in der 3. Liga frei. Diese gehen zum einen an den Kleinbasler Traditions- und ehemaligen NLA-Verein FC Nordstern, der seiner Favoritenrolle beim 3:1 gegen den FC Türkgücü auf dem Rankhof gerecht wurde.

Im ersten Jahr unter dem neuen Trainer Ejup Demiri gelang damit – wenn auch im Nachsitzen – gleich der angestrebte Aufstieg. Die Freude und Erleichterung bei Präsident Oli Kapp und seinen Mitstreitern war nach dem Schlusspfiff dementsprechend gross. Denn das langfristige Ziel der Nordsterne lautet: 2. Liga.

Knapper ging es im zweiten Entscheidungsspiel zu und her. Am Ende setzte sich der FC Röschenz gegen den FC Eiken mit 6:4 nach Elfmeterschiessen durch.