Tops und Flops des regionalen Fussballs in Basel und im Baselbiet

Regionalfussball Die Tops und Flops auf den Fussballplätzen von Allschwil bis Breitenbach Am vergangenen Wochenende rollte der Ball auf den Basler und Baselbieter Fussballplätzen zum letzten Mal im Jahr 2022. In zwei Derbys standen sich Teams gegenüber, die mit unterschiedlichen Gemütslagen in die Winterpause gehen, wie unser Rückblick zeigt. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Ricardo Silva von den Black Stars hatte Dornachs Stürmer Bojan Saponja am vergangenen Wochenende unter Kontrolle. Edgar Hänggi

Die Black Stars im Hoch – der Dornach unter Druck

Der FC Black Stars gewann zum Abschluss der 1. Liga in Dornach mit 2:0. Ein Erfolg, der verdient war, aber Dornachs Trainer Dejan Rakitic ärgerte. «Wir wurden nicht ausgespielt und beide Gegentreffer hätten verteidigt werden müssen. Wenn du oben bist, machst du die Tore, wenn du im Abstiegsbereich steckst, kommt es schlecht heraus.»

Da war sein Gegenüber Branko Bakovic schon in einer ganz anderen Gemütslage. «Wir wollen immer über das Spiel zum Ziel kommen. Jetzt waren auch kämpferische Qualitäten gefragt und das haben die Jungs gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf.» Die Black Stars gehen als Tabellenzweiter, drei Punkte hinter Delémont, in die Pause. «Wir wollen über dem Strich bleiben, aber es wird auch in der zweiten Saisonhälfte Leistungen auf Topniveau brauchen», ahnt Bakovic.

Rakitic sagt, er habe trotz dem vorletzten Tabellenplatz keine schlaflosen Nächte. «Wir sind ja nicht krass abgefallen. Es fehlen wenige Punkte, damit wir von da unten wegkommen.» Noch ist offen, was mit dem abgebrochenen Spiel in Rotkreuz passiert.

So oder so werde man in der Rückrunde ein verändertes Dornach sehen, betont Rakitic. «Wir werden die eine und andere Kadermutation vornehmen müssen. Ich bin nicht mit allem und allen zufrieden. Sicher wird es eine bessere Vorbereitung geben, als wir sie im Sommer hatten. Optimistisch stimmt mich zudem, dass Momo Coulibaly, unser wichtigster Mann, jetzt Zeit hat, seine Blessuren ganz auszukurieren.»

Bakovic sagt zwar, «das Team ist in der Besetzung erfolgreich, so dass eigentlich nichts gemacht werden muss, was neue Spieler betrifft», aber es könne sehr wohl der Fall sein, dass auch auf dem Buschweilerhof noch etwas geht.

1. Liga, Gruppe 2 1. Delémont 16 Spiele/39 Punkte. 2. Black Stars 16/35. 3. Schötz 16/32. 4. Concordia Basel 16/29. 5. Münsingen 16/28. 6. Solothurn 16/27. 7. Neuchâtel II 16/22. 8. Bassecourt 16/19. 9. Wohlen 16/19. 10. Köniz 16/18. 11. Rotkreuz 15/18. 12. Langenthal 16/17. 13. Thun II 16/16. 14. Emmenbrücke 16/15. 15. Dornach 15/12. 16. Muri 16/9.

Der SV Muttenz ist top und Bubendorf hofft

In der 2. Liga interregional war es nicht der für den bisherigen Saisonverlauf passende Abschluss, als sich der FC Bubendorf und der SV Muttenz im letzten Spiel 0:0 trennten. Dennoch konnten alle damit leben.

Der SV Muttenz (hier mit Batuhan Sevinc (l.) und Lars Rapold) liegt auch in der Tabelle vor den Old Boys (hier mit Giovani Yapi). Edgar Hänggi

Der Tabellenzweite Muttenz konnte bei den abstiegsgefährdeten Oberbaselbietern eine Stunde in Überzahl spielen und war mehrheitlich in Ballbesitz. «Der Platzverweis hat uns nicht geholfen, denn so hatten wir für unser Spiel keine Räume mehr», erklärt Trainer Peter Schädler. Er war aber letztlich zufrieden. «Wir arbeiten mit einem jungen Team, das viel Potenzial hat, nicht auf einen Tabellenplatz hin, sondern an der Entwicklung jedes einzelnen Spielers.»

Schädler hat und macht keinen Druck, was ein möglicher Aufstieg betrifft. «Wir stehen zwar an zweiter Stelle, sind aber nicht das zweitbeste Team in der Gruppe – noch nicht», sagt der erfahrene Trainer und lacht.

Bubendorfs Matthias Mäder sieht seine Erwartungen bisher bestätigt. «Dank dem Remis konnten wir auf Kosten von Pratteln im letzten Moment auf einen Nichtabstiegsplatz springen. Das ist gut für die Moral.» 10 der 12 gewonnen Punkte holte Bubendorf zuhause. Daran werde man arbeiten müssen, meint Mäder. «Wir hatten auswärts, vor allem auf Rasen, Mühe.» Die Stärke des Teams sei zudem, dass man nicht an Ergebnissen herumstudiert. «Wir haben einen tollen Teamgeist und das könnte einmal mehr entscheidend sein.»

2. Liga interregional, Gruppe 3 1. Dietikon 35 Punkte. 2. Muttenz 32. 3. OB 28. 4. Liestal 26. 5. Windisch 25. 6. Binningen 23. 7. Red Star 23. 8. Zofingen 20. 9. Schöftland 17. 10. Unterstrass 16. 11. Grenchen 14. 12. Bubendorf 13. Pratteln 12. 14. Regensdorf 7. 15. Mutschellen 3. (alle 14 Spiele)

Allschwiler Terminstress und Laufener Sorgen

Der FC Allschwil führt die Rangliste der regionalen 2. Liga ohne Niederlage und mit vier Punkten vor Muttenz II an. Im Basler Cup steht der Titelverteidiger bereits wieder im Viertelfinal. Für Trainer Roderick Föll keine Normalität, aber «der aktuelle Stand ist das, was wir uns erhofft hatten.» Nach der starken letzten Spielzeit sei das Team praktisch zusammengeblieben und «wir konnten uns gar noch verstärken.»

Die Allschwiler Roberto Silva und Joel Schuler machten auch im Schweizer Cup gegen den FC Basel eine gute Figur. Edgar Hänggi

Dass in der ersten Phase der Meisterschaft das Cup-Highlight gegen den FC Basel nicht ohne mentale Auswirkungen blieb, gibt Föll zu. «Es brauchte ein paar Spiele, doch dann waren wir im Flow.» Gewackelt hat der Cupsieger allerdings beim ersten Einsatz in Breitenbach. Nur hauchdünn setzte sich Allschwil in der Verlängerung durch. «In der Meisterschaft wollen wir auf Platz eins bleiben und im Cup in den Final kommen.»

Was Föll besonders optimistisch macht, ist, dass «wir immer wieder Ausfälle von wichtigen Spielern hatten, die aber stets kompensieren konnten.» In Allschwil schauen sie bereits mit gemischten Gefühlen auf das, was im Juni eintreffen könnte. Als Gruppensieger müsste Allschwil zwei Aufstiegsspiele gegen den Sieger aus der Grupp 2 Waadt bestreiten. «Das ist aktuell Lausanne-Ouchy II, ein extrem starkes Team. Das Hinspiel ist an jenem Datum, wenn bei uns der Basler-Cup-Final stattfindet.» Bis da gelte es jedoch noch viel zu tun.

Soll es in Laufen richten: der neue Trainer Toni Membrino. Edgar Hänggi

Auf der anderen Seite der Gemüts-Skala befindet sich der FC Laufen. Nach der souveränen Rückkehr in die 2. Liga hatten sich alle einen Spitzenrang ausgerechnet, denn das Kader schien dafür gut genug. Doch die Resultate passten nicht und so nahmen die Laufentaler einmal mehr einen Trainerwechsel vor und trennten sich von Rishi Suhanthan. «Wir hatten es zuletzt mit regionalen Lösungen versucht, jetzt soll es mit Toni Membrino ein ‹Fremder› richten», erklärt Sportchef Alessandro Fellino.

Membrino war viele Jahre im Nachwuchs des FC Basel tätig. «Ich habe am Abschlussessen erstmals alle Spieler gesehen, denn viele standen mir in den letzten Partien wegen Verletzungen nicht zur Verfügung», sagt Membrino und lacht.

Er verlange Leistung und schrecke nicht davor zurück, Spieler, die schon lange dabei sind, auf die Bank zu setzen, wenn die Leistung nicht stimme. In Laufen ist man zuversichtlich, dass es wieder aufwärts geht und die Abstiegsregion verlassen werden kann.

2. Liga 1. Allschwil 33 Punkte. 2. Muttenz 29. 3. Wallbach 27. 4. Reinach 21. 5. OB 21. 6. Aesch 19. 7. Timau 18. 8. Möhlin 17. 9. Riehen 16. 10. Laufen 12. 11. Gelterkinden 12. 12. Oberwil 11. 13. Rheinfelden 11. 14. Sissach 7. (alle 13 Spiele)

Gegensteuer zahlt sich in Breitenbach aus

Der FC Breitenbach ist, zusammen mit den Old Boys, mit acht Titeln noch immer 2. Liga-Rekordmeister. Doch der letzte Erfolg liegt weit zurück. Zuletzt mühten sich die Schwarzbuben in der 4. und 3. Liga ab. Dank Losglück stieg man in der Pandemie in die 3. Liga auf, doch letzte Saison verhinderten nur zwei noch schwächere Teams den Rückfall in die 4. Liga.

Mit 13 Toren ist Michael Hänggi zweitbester Liga-Torschütze. Edgar Hänggi

Vor allem, dass die 125 Strafpunkte der Negativwert aller Drittligisten war, setzte der Vereinsleitung zu. «Wir mussten etwas unternehmen, das war allen bewusst», erklärt Roman Künzli, der zusammen mit Ehrenpräsident Jack Wyss als Sportchef tätig ist. Mit Anil Kumar verpflichtete Breitenbach einen Trainer, der schon bei OB und Concordia tätig war und neben dem Fussballplatz wohnt. Das Team wurde mit erfahrenen Spielern verstärkt, jedoch wurden nicht blindlings Namen geholt. «Das gibt es bei uns nicht mehr», betont Künzli.

Rückkehrer wie ein Michael Misev (beruflich), Michael Hänggi (sein Vater ist Assistenz-Trainer) oder Amos Ngan (gab bei OB den Rücktritt) und Michael Mihaje (legte als noch junger Spieler in der Pandemie eine Pause ein) sorgten dafür, dass auch die vielen jungen, eigenen Spieler Fortschritte machen.

Rang eins mit 34 Punkten ist das Ergebnis. «Natürlich wollen wir oben bleiben, sonst würde ich lügen. Aber es wird nicht einfach. Wir werden in der Rückrunde neun Auswärtsspiele bestreiten, die meisten auf Kunstrasen.» Kumar ist detailbesessen und das ist auch ein Teil des Erfolges. «Wir werden die Vorbereitungsspiele durchwegs auf Kunstrasen bestreiten», sagt er.

3. Liga. Gruppe 1 1. Birsfelden 37. 2. Rossoneri 34. 3. Nordstern 28. 4. Allschwil 25. 5. Black Stars 24. 6. Kleinhüningen 23. 7. Liestal 18. 8. Zwingen 14. 9. Binningen 13. 10. Röschenz 13. 11. Lausen 12. 12. Schwarz-Weiss 10. 13. Therwil 9. 14. Stein 6. (alle 13 Spiele)



3. Liga. Gruppe 2

1. Breitenbach 34. 2. Binningen 30. 3. Münchenstein 30. 4. Alkar 28. 5. Concordia Basel 28. 6. Schwarz-Weiss 22. 7. Münchenstein 21. 8. Laufen 19. 9. Bubendorf 13. 10. Muttenz 10. 11. Dardania 9. 12. Gelterkinden 8. 13. Reinach 7. 14. Oberdorf 7. (alle 13 Spiele)

