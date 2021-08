Amateurligen in der Nordwestschweiz starten am Wochenende

Regionalfussball Kick-off für die Amateure: Auch in den unteren Ligen beginnt die Meisterschaft am Wochenende Ein neues Projekt im Frauenfussball, ein Ausbildungsverein in Muttenz, Jubiläen und ein Nationaltrainer beim FC Concordia Basel – das alles bietet die neue Amateurliga-Saison in der Region. Riccardo Ferraro 18.08.2021, 05.00 Uhr

Ab diesem Wochenende kann in der ganzen Region wieder das Amateur-Fussball-Spektakel verfolg werden. EH Presse

Die Pandemie hat im Amateursport Spuren hinterlassen. Nachdem die Saison 2019/2020 abgebrochen werden musste und es weder Meister noch Absteiger gab, startete die letzte Saison fast normal. Aber auch diese wurde pandemiebedingt zu einer grossen Herausforderung für die Vereine. Eine lange Pause, mit diversen, teils schwierig umzusetzenden Massnahmen, setzte den Verantwortlichen und Spielern zu. Am Wochenende startet nun die diesjährige Saison im Amateurbereich. Der Wunsch nach etwas Normalität begleitet dabei wohl alle Teams.

Ein Nationaltrainer in der zweiten Liga

Glücklich über den Ausgang in der vergangenen Saison ist der FC Concordia Basel auf jeden Fall. Trotz der Auflagen und Bestimmungen liess sich der Klub nicht aufhalten und holte sowohl den Meistertitel in der regionalen 2. Liga als auch den Basler Cup. Diese Leistung hatte den Aufstieg in die 2. Liga interregional zur Folge.

Nikola Marunic wir Assistent von Neu-U21-Nationaltrainer Bruno Berner. Luzerner Zeitung

«Wir wollen auch in der neuen Liga attraktiven Offensivfussball zeigen», sagt Yves Winkler, der neue Sportchef von Congeli. Dass die Leistung der vergangenen Saison unter anderem ein Verdienst des Trainers ist, bemerkten auch die Verantwortlichen beim Fussballverband.

So wurde Nikola Marunic, Congelis Trainer, vom neuen U19-Nationaltrainer, Bruno Berner, als Assistent ausgewählt und arbeitet nun im Doppelamt.

«Wir sind stolz und glücklich, einen solchen Trainer in unserer ersten Mannschaft zu haben»,

erklärt Winkler. «Auf seine Abwesenheiten sind wir gut vorbereitet», fügt er hinzu und freut sich auf die kommenden Spiele.

Die Ausbildung steht in Muttenz im Vordergrund

Mit ganz anderen Gefühlen geht man beim SV Muttenz in die neue Saison. Als Absteiger aus der 1. Liga, in welcher nun kein regionaler Verein mehr spielt, hat der Verein im Stadion Margelacker eine bewegte Vorbereitung verbracht. «Man versucht das Ganze aber zu ordnen und ich glaube, das haben wir einmal mehr geschafft», findet Peter Schädler, der Muttenzer Trainer. Viele Spieler verliessen den Verein und sogar Testspieler wurden von anderen Vereinen abgeworben.

Der SV Muttenz legt Wert auf die Ausbildung seiner Spieler, auch eine Liga tiefer. Pius Amrein / Luzerner Zeitung

Ziel des Vereins ist es, die eigenen Spieler auszubilden, unabhängig von der Ligazugehörigkeit. «Wir wollen sicher in dieser Liga bleiben und nicht noch weiter runter», hält Schädler aber fest. Die Saison startet für den SV Muttenz gegen den FC Concordia Basel. «Wir sind bereit für das Derby», ist sich Schädler sicher.

Neben Muttenz und Congeli starten auch der FC Liestal, die BSC Old Boys, der SC Dornach, der FC Bubendorf und der SC Binningen in die 2.-Liga-interregional-Saison.

Der Frauenfussball soll gestärkt werden

Der FC New Stars spielt in der 2. Liga der Frauen. «Wir hatten eine turbulente Vorbereitung mit vielen Veränderungen auf und neben dem Platz», erklärt Dean Krexa–Brown, der Präsident des FC New Stars. Neben einem neuen Vorstand und einem neuen Trainerteam mussten diverse Lizenzen für Spielerinnen gelöst werden. Grund für die ganzen Veränderungen ist das neu gestartete Projekt: Aus den New Stars und den ehemaligen OB-Frauen wird mit Hilfe einer Partnerschaft mit den U19-Frauen des FC Basel das neue «Team Basel».

«Wir wollen den Spielerinnen, die es nicht in die Nati A schaffen, eine Plattform bieten, wo sie auch nach der U19 kompetitiv Fussball spielen können»,

erklärt Krexa-Brown die Neuerung. Dafür will der Verein vorerst ein Aktiv-Frauenteam stellen, in Zukunft aber auch die Juniorinnenausbildung selber übernehmen. Als Trainerinnen sollen dabei altersbedingt aus dem Aktivsport ausgeschiedene Spielerinnen ihre Erfahrungen weiter geben. Ziel ist es früher oder später in die 1. Liga oder sogar in die Nati B aufzusteigen und im Basler Cup wieder im Final zu stehen.

Ebenfalls in die 2.-Liga-Saison bei den Frauen starten der FC Schwarz-Weiss, der FC Allschwil, der SV Sissach und der FC Therwil.

Reinach will im Jubiläums-Jahr in den Cupfinal

Das Jahr 2021 ist für diverse Vereine in der Region ein besonderes. Der FC Reinach beispielsweise wird 100 Jahre alt. Im Jubiläumsjahr stecken die Reinacher sich das Ziel, oben mitzuspielen und wenn möglich den Final des Basler Cups, welcher in Reinach stattfindet, zu erreichen.

Dies möchten sie sich vermehrt mit eigenen Jungen erarbeiten. Ein weiteres Ziel ist es, das Spiel am vierten September zu gewinnen. «Am 3., 4. und 5. September findet ein grosses Jubiläumsfest statt und wir hoffen auf viele Zuschauer bei unserem Heimspiel», erklärt der Trainer Pierluigi Spallino, und fügt an: «Aber auch die anderen Spiele davor und danach sind wichtig für die Saison.»

Im Jubiläumsjahr hat sich der FC Reinach ein grosses Ziel gesetzt – der Basler Cup Final soll erreicht werden.







Auch Reinach hatte mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. «Es braucht noch etwas Zeit, um die Spieler wieder auf das Fitnesslevel von vor der Unterbrechung zu bringen», sagt Spallino. Er und Patrick Zenhäuser, sein Assistent, sind sehr zufrieden. «Im Staff ergänzen wir uns gut und ich bin froh, dass es so ist», meint er dazu.

Weitere 100-Jahr-Jubiläen gibt es beim FC Aesch, beim FC Münchenstein und beim SV Muttenz. Der FF Brüglingen Basel feiert sein 110-Jahr- und der FC Nordstern sogar sein 120-Jahr-Jubiläum.